УПРАВЛЕНИЕ ПО ЧС ГОРОДА КАРАГАНДЫ в целях предупреждения ЧС председателям КСК, КСУ, руководителям организаций, учебных заведений, крупных магазинов рекомендует провести мероприятия по предотвращению падения сосулек, наледей, слежавшегося снега..

Основание: статья 44 Закона РК «О гражданской защите». Выполнение мероприятий гражданской защиты по предупреждению ЧС возлагается на руководителей государственных учреждений, организаций. То есть своевременную очистку кровель зданий и сооружений независимо от форм собственности от ледяных масс и снега собственник объекта обязан производить за свой счет.

Также Управление по ЧС города Караганды напоминает, что в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей собственники зданий и сооружений при необходимости обязаны принимать дополнительные меры по ограждению и недопущению людей на участки возможного падения снега и наледи.