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Как не стать жертвой сосулек
Как не погибнуть, прохаживаясь по улицам Караганды, рассказали в городском управлении по ЧС. Зимой пешие прогулки вблизи зданий могут быть особенно опасными, потому что на крышах образуются сосульки, слежавшийся снег и наледи, которые в любой момент могут сорваться. Нередко они обрываются вместе с заледенелым жестяным водостоком, увеличивая тем самым площадь поражения. Что же делать? Карагандинские спасатели призывают земляков соблюдать элементарные правила безопасности.
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЧС ГОРОДА КАРАГАНДЫ в целях предупреждения ЧС председателям КСК, КСУ, руководителям организаций, учебных заведений, крупных магазинов рекомендует провести мероприятия по предотвращению падения сосулек, наледей, слежавшегося снега..
Основание: статья 44 Закона РК «О гражданской защите». Выполнение мероприятий гражданской защиты по предупреждению ЧС возлагается на руководителей государственных учреждений, организаций. То есть своевременную очистку кровель зданий и сооружений независимо от форм собственности от ледяных масс и снега собственник объекта обязан производить за свой счет.
Также Управление по ЧС города Караганды напоминает, что в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей собственники зданий и сооружений при необходимости обязаны принимать дополнительные меры по ограждению и недопущению людей на участки возможного падения снега и наледи.
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На фото жестокая сосуля…
ЧСники, а почему бы не напрячь КСК и прочих??? Описать ситуацию в акиматах??? Ведь проще предупредить опасность, а не расхлёбывать. Или вы можете только предупреждать, без каких либо действий?
Шемодан
26 января, 2017 в 12:27
Ну и сосульки вы нарисовали
Ванина
26 января, 2017 в 12:29
а опасность снизу (гололед), спереди сзади (ветер)!
Гульбала
26 января, 2017 в 12:51