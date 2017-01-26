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Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших нет.
В Караганде сгорел маршрутный автобус. Видео горящей маршрутки 012 прислали в редакцию Tengrinews.kz очевидцы. По данным авторов видео, инцидент произошел в Пришахтинске. В надзорном ведомстве городского акимата сообщили, что сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего, пострадавших нет.
По информации пресс-службы ДЧС области, вызов в службу пожаротушения поступил в 7.55. Сообщалось, что по адресу улица Попова 20, в Пришахтинске, горит маршрутный автобус. По данному сообщению в 7.56 на место происшествия были направлены подразделения ПЧ 15 ДЧС Карагандинской области. По прибытии на место вызова было обнаружено горение маршрутного автобуса марки Shaolin.
«Горение было на площади семь квадратных метров. Возгорание, по предварительным данным, началось с моторного отсека автобуса. Принятыми мерами в 8.06 пожар был локализован. В 8.15 пожар был полностью ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ДЧС области.
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Капец, мало того что эти бусы коптят чернющим дымом так еще и едешь-едешь раз и вспыхнул! Ну круто чё сказать!!!
Ванина
26 января, 2017 в 12:30
Сколько ещё этого *овна сгорит, пока их не заставят техосмотр нормально проходить? Постоянно едешь, как на пороховой бочке….
Шемодан
26 января, 2017 в 12:30