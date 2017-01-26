Ищу свидетелей аварии

2-летний мальчик и молодой человек в тяжелом состоянии

Ищу свидетелей аварии произошедшей на Абайской трассе, в районе поворота на Сарань, произошедшей 22 января ориентировочно с 20.00 с 21.00 часов. Очевидцев, а также имеющих запись на видеорегистраторе писать в лс. Спасибо заранее! 2-летний мальчик и молодой человек в тяжелом состоянии.