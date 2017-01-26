За последние сутки спасатели получили около 2 тысяч экстренных звонков (фото)

И это несмотря на просьбы не выезжать в путь, пока метель не утихнет

Вчера практически с самого утра в области перекрыли много участков дорог: «Топар – Жезказган», «Караганда – Аксу-Аюлы», «Караганда – Каркаралинск», «Караганда – граница Павлодарской обл.», «Темиртау – граница Акмолинской области», «Киевка – граница Акмолинской области».

Спасатели заранее предупреждали жителей области о непогоде и просили не пускаться в дальний путь. Несмотря на все предупреждения, в итоге ЧСники получили около 2 тысяч экстренных вызовов. Сутки выдались тяжелыми. Все районные отделы по ЧС работали в усиленном режиме. Спасатели вывезли из заносов больше 100 человек.

В Бухар-жырауском районе на дороге «Караганда -Тогызкудук» из шести застрявших в заносах автомобилей спасатели эвакуировали 20 человек. В это же время под Каркаралинском из-за неисправности встал пассажирский автобус. ЧСники вывезли 17 человек.

В этот же день в 52 километрах от поселка «Аксу-Аюлы» сломался еще один пассажирский автобус. ЧСники спасли 48 человек.

Было еще огромное количество вызовов. Причем некоторые из застрявших в снежных заносах автолюбителей отказывались эвакуироваться, так как не хотели бросать автомобили. Спасатели напоминают, что призваны спасать людей, а не вытаскивать из заносов и буксировать, вышедшие из строя, автомобили. Это не входит в их обязанности.