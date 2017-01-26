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«Платим за воздух»
Карагандинцы возмущены настойчивыми действиями домофонной компании. Фирма «InnoTech Караганда» разослала своим абонентам официальное уведомление. В нем сказано, что теперь услуги фирмы должны оплачивать даже те жители многоэтажек, у которых не стоит специальная трубка. За железную дверь и беспрепятственный проход домой в месяц люди должны будут отдавать 120 тенге.
Этот документ Галия Саденова получила в начале января. Раз в месяц девушка проверяет пустующую квартиру матери по улице Пичугина. Карагандинка забирает все накопившиеся квитанции, чтобы позже их оплатить. Среди всего прочего Галия обнаружила официальное уведомление от компании «InnoTech Караганда».
-В нашу компанию поступает большое количество жалоб от абонентов с домофонными трубками на причиняемые им беспокойства. А именно постоянные просьбы открыть дверь подъезда тем абонентам, у которых нет в квартире трубки, либо их гостям. Они считают несправедливым, что абонентскую плату за обслуживание домофонной системы оплачивают только те, у кого в квартире подключено переговорное устройство. Ведь блага от домофонной системы получают все жители подъезда: безопасность, ограничение доступа, чистота подъезда, удобство использования, — говорится в документе. — Учитывая пожелания наших клиентов, компания «InnoTech Караганда» запускает программу «Домофон — в каждый дом» и вводит некоторые поправки в тарифный план. Абонентская плата для тех клиентов, у которых есть трубка составляет 300 тенге, а для тех у кого нет специальной трубки — 120 тенге в месяц.
Прочитав извещение, Галия Саденова была сильно возмущена. Ведь изначально в их подъезде устанавливали домофон совершенно на других условиях.
-Семь лет назад, когда мы ставили домофонную систему, все жители подъезда скидывались на эту дверь. Мы договорились так, что мы отдаем деньги только за дверь. Трубка нам не нужна. То есть жильцы по желанию выбирали. Кому была нужна трубка, устанавливали. Мы заплатили деньги, нам выдали электронные ключи, — рассказывает Галия Саденова. — Мама умерла шесть лет назад. В этой квартире давно никто не живет. Мы редко приходим, проверяем, следим в общем за квартирой. Помощью соседей мы никогда не пользуемся! Потому что у нас есть собственные ключи. Так что жалоб вообще никаких не могло быть! Мне не жалко, 120 тенге — это не так много. Но с другой стороны, почему я должна отдавать деньги, если мне лично домофон не нужен?
Галия подтверждает, что не у всех соседей установлены домофонные трубки. В основном устройств нет у пенсионеров. Пожилым карагандинцам оно также не нужно. Пенсионеры живут скромно. Гости у них бывают крайне редко. Галия уверена, что ее позицию поддержат и другие жители Караганды, которые оказались в такой же ситуации.
«Новый Вестник» выяснил мнение самого известного в городе защитника прав потребителей Жаслана Айтмаганбетова. Председатель общества «Гарант» настаивает на том, что никто не имеет права принуждать потребителей пользоваться именно их услугами. Люди в праве сами выбирать. Как оказалось, жалобы на домофонные компании лидируют среди общего числа обращений на протяжении нескольких последних лет. А саму плату за домофон, юрист называет никак иначе, как платой за воздух!
Можно привести понятный всем пример, озвученный еще известным мультипликационным героем котом Матроскиным. Допустим вы купли новый холодильник. Расплатились с компанией. Теперь эта техника полностью ваша собственность. И вы ни в коем случае не обязаны платить за мороз, который она «вырабатывает». Если вдруг холодильник сломался, вы вызываете мастера, и он за деньги делает ремонт. Точно так же обстоят дела и с домофонами.
— Когда приобретается домофонная дверь, потребитель оплачивает установку всей системы, то есть она переходит в его собственность. За что берется плата? За обслуживание этой системы. То есть за устранение поломок. Однако эти поломки могут происходить очень редко — примерно раз в полгода — год. Ремонт людям будет обходиться в 3000-4000 тенге. В таком случае жильцам,конечно, более выгодно пользоваться разовыми услугами по обслуживанию домофона, — рассуждает юрист.
Если верить Жаслану Айтмаганбетову, то по-большей части, домофонные компании действительно получают огромные прибыли за воздух! И юрист неоднократно об этом говорил. Однако изменить что-то в этом направлении очень сложно.
В уведомлении компания «InnoTech Караганда» ссылается на закон «О жилищных отношениях», где говорится, что «жильцы дома обязаны совместно участвовать в расходах на содержание общего имущества». Однако по мнению юриста, домофон никак нельзя сравнить с крышей, подвалом, подъездами или сантехникой. Это всего лишь дополнительная услуга. И жильцы дома вместе принимают решение, нужна она им или нет. К примеру, недавно появилась идея оснастить все подъезды домов и дворы в Караганде камерами видеонаблюдения. Камеры будут ставить бесплатно. Однако последующее «техобслуживание» также ляжет на плечи жильцов.
-Если несколько человек в доме захотят поставить камеры у себя на этаже, разве за это должен платить весь дом? — удивляется юрист.
Тем карагандинцам, которые хотят сэкономить или не желают ежемесячно платить домофонным компаниям, юрист советует расторгнуть договор с фирмой и заключить другой — на разовое обслуживание.
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Народ раскручивают как могут………….
Ванина
26 января, 2017 в 15:52
Все правильно, пусть оплачивают, а то нахаляву пользуются, я только ЗА!
Пользователь домофона
26 января, 2017 в 16:08
Вы большинством голосов поставили препятствие на пути других жильцов и были согласны.Вы обязаны предоставить другим жильцам вход в подъезд,что и было,выдав по одному ключу бесплатно,остальные покупали кому сколько нужно!!!А теперь поёте под дудку этих дармоедов.Не пролезет!!!
Nikolay
26 января, 2017 в 18:09
У нас в подъезде стоит домофон от данной «очумелой» фирмы. Центральный блок домофона валяется в проеме стены на 2 этаже незакрепленный, провода торчат во все стороны. Со времени установки домофона данная контора никаких, даже профилактических, мероприятий не производила, но регулярно (происходит это обычно в период обострений — часто в преддверии весны или осени) пытается залезть в кошелек жильцов каким-либо новым способом….
Прохожий
26 января, 2017 в 16:14
Раньше проживала в Майкудуке в 11-а микрорайоне. У нас в подъезде был установлен домофон данной компании. Домофонная трубка была в нашем подъезде была только в двух квартирах, в том числе моей. И большинство жильцов по всей видимости не имели домофонных ключей, потому что постоянно провода к домофону были отрезаны, а дверь в подъезд была открыта. В связи с тем, что оплату за обслуживание домофона я осуществляла регулярно, я постоянно звонила в данную фирму и требовала, чтобы приехал мастер и подключил домофон, чтобы вход в подъезд был ограничен. Но на мои звонки не реагировали, за более чем два года постоянно открытой подъездной двери, домофонная дверь оказывалась закрытой всего 3 или 4 раза. То есть, данная фирма не осуществляла обслуживание домофона даже ежемесячно, а эпизодически, не чаще одного раза в квартал. Конечно, мне спокойно в присутствии соседей можно было бы составить акт о том, что обслуживание домофона не осуществляется и обратиться с иском в суд в отношении данной компании. Но нежелание возиться из — за мелких сумм отбило охоту. Сейчас живу на Юго — Востоке, в подъезде установлен домофон другой компании, который всегда работает и включен. Таким образом, можно сделать вывод о том, что компании «Inno tech» нужно улучшать свою работу, тогда и количество клиентов будет увеличиваться.
Ди
26 января, 2017 в 17:08
А я отключил трубку, а то с утра до вечера в выходные всякие «друзьяшки» ходят, названивают. В 50% говорят полиция/почтальон, остальные к соседям. И да, если вы настругали по 3-4 детей, делайте домофонный брелок и им.
Lex
26 января, 2017 в 17:22
соглашусь с «Пользователь домофона», в данном случае 120 тенге за запирание двери, за отсутствие посторонних в подъезде. В России например существует такая строка в квитанции «запирающее устройство» — это и есть домофон либо кодовый замок.
А то, что Вы уважаемые граждане сами у домофона рвете провода, не звоните домофонщикам , когда ничего не работает , то это Ваша проблема.
домофон
26 января, 2017 в 17:51
Что то когда Вы уговаривали на установку,такого не было,а теперь аппетит разыгрался?
Смотрите не подавитесь,совсем без абонплаты останетесь,закон на стороне потребителя.
Соберу собрание жильцов и всем объясню что и как и разорвём с Вами договор!!!
Nikolay
26 января, 2017 в 18:02
Эти дармоеды совсем оборзели.
Дениги ни за что!!!
Ещё они обязаны прописать и выдать цифровой код для каждой квартиры,чего они тоже не делают.
Я не пользуюсь трубкой,у жены ключ я же сам прописал код и им пользуюсь,это удобней чем каждый раз вытаскивать ключ,если кто то приходит,то говорю код(по телефону)и человек заходит в подъезд.Платить им не нужно,нужно звонить в налоговую,пусть их проверят их документацию,обслуживания никакого не производят.
Правильно-это разорвать с ними договор и не платить никакой оплаты!!!
Nikolay
26 января, 2017 в 17:55
а мы специально попросили сменить код на подъезде и никому не говорить, потому что из-за вот таких граждан код знали все подряд.
домофон
26 января, 2017 в 18:19
А для чего менять код,если им не пользоваться?Его можно просто отключить и всё.Код прописывается для каждой квартиры,когда придёшь домой часа в 3 ночи и обнаружишь отсутствие ключа в кармане,поймёшь о чём я говорю
Nikolay
26 января, 2017 в 19:18
А может жильцам ввести свой «тарифный план» и потребовать с домофонной компании арендную плату за аренду дверного проема подъезда для их «высокодоходной» двери?
Иностранец
26 января, 2017 в 18:28
Очень интересный довод,
«В уведомлении компания «InnoTech Караганда» ссылается на закон «О жилищных отношениях», где говорится, что «жильцы дома обязаны совместно участвовать в расходах на содержание общего имущества».
А когда это имущество — «Домофон» стал общим? Кто его принял на баланс? Так что тут закон «О жилищных отношениях» вообще не причем. Если дальше покопать, то хотел бы напомнить Жаслану Айтмаганбетову, что и подвал, и подъезд собственники не принимали на баланс, их размеры долей в общем имуществе НИКЕМ НЕ УТВЕРЖДАЛИСЬ!!!
Соответственно вопрос даже по содержанию подъезда спорный. Но это так, не по существу темы, просто к слову.
А если по теме, никто не вправе воспрепятствовать свободному входу в жилище. Домофон по сути препятствие для собственника на вход жилище, а соответственно либо свободный(бесплатный) доступ, либо демонтаж домофона.
Александр Первый
26 января, 2017 в 19:31
Предлагал соседям домофон без абонплаты, но дороже. Теперь локти грызут, когда считают сколько переплатили!
Так и надо! Любители халявы!
Alex
26 января, 2017 в 19:43