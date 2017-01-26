Карагандинцы жалуются на домофонную компанию, которая навязывает им свои услуги

«Платим за воздух»

Карагандинцы возмущены настойчивыми действиями домофонной компании. Фирма «InnoTech Караганда» разослала своим абонентам официальное уведомление. В нем сказано, что теперь услуги фирмы должны оплачивать даже те жители многоэтажек, у которых не стоит специальная трубка. За железную дверь и беспрепятственный проход домой в месяц люди должны будут отдавать 120 тенге.

Этот документ Галия Саденова получила в начале января. Раз в месяц девушка проверяет пустующую квартиру матери по улице Пичугина. Карагандинка забирает все накопившиеся квитанции, чтобы позже их оплатить. Среди всего прочего Галия обнаружила официальное уведомление от компании «InnoTech Караганда».

-В нашу компанию поступает большое количество жалоб от абонентов с домофонными трубками на причиняемые им беспокойства. А именно постоянные просьбы открыть дверь подъезда тем абонентам, у которых нет в квартире трубки, либо их гостям. Они считают несправедливым, что абонентскую плату за обслуживание домофонной системы оплачивают только те, у кого в квартире подключено переговорное устройство. Ведь блага от домофонной системы получают все жители подъезда: безопасность, ограничение доступа, чистота подъезда, удобство использования, — говорится в документе. — Учитывая пожелания наших клиентов, компания «InnoTech Караганда» запускает программу «Домофон — в каждый дом» и вводит некоторые поправки в тарифный план. Абонентская плата для тех клиентов, у которых есть трубка составляет 300 тенге, а для тех у кого нет специальной трубки — 120 тенге в месяц.

Прочитав извещение, Галия Саденова была сильно возмущена. Ведь изначально в их подъезде устанавливали домофон совершенно на других условиях.

-Семь лет назад, когда мы ставили домофонную систему, все жители подъезда скидывались на эту дверь. Мы договорились так, что мы отдаем деньги только за дверь. Трубка нам не нужна. То есть жильцы по желанию выбирали. Кому была нужна трубка, устанавливали. Мы заплатили деньги, нам выдали электронные ключи, — рассказывает Галия Саденова. — Мама умерла шесть лет назад. В этой квартире давно никто не живет. Мы редко приходим, проверяем, следим в общем за квартирой. Помощью соседей мы никогда не пользуемся! Потому что у нас есть собственные ключи. Так что жалоб вообще никаких не могло быть! Мне не жалко, 120 тенге — это не так много. Но с другой стороны, почему я должна отдавать деньги, если мне лично домофон не нужен?

Галия подтверждает, что не у всех соседей установлены домофонные трубки. В основном устройств нет у пенсионеров. Пожилым карагандинцам оно также не нужно. Пенсионеры живут скромно. Гости у них бывают крайне редко. Галия уверена, что ее позицию поддержат и другие жители Караганды, которые оказались в такой же ситуации.

«Новый Вестник» выяснил мнение самого известного в городе защитника прав потребителей Жаслана Айтмаганбетова. Председатель общества «Гарант» настаивает на том, что никто не имеет права принуждать потребителей пользоваться именно их услугами. Люди в праве сами выбирать. Как оказалось, жалобы на домофонные компании лидируют среди общего числа обращений на протяжении нескольких последних лет. А саму плату за домофон, юрист называет никак иначе, как платой за воздух!

Можно привести понятный всем пример, озвученный еще известным мультипликационным героем котом Матроскиным. Допустим вы купли новый холодильник. Расплатились с компанией. Теперь эта техника полностью ваша собственность. И вы ни в коем случае не обязаны платить за мороз, который она «вырабатывает». Если вдруг холодильник сломался, вы вызываете мастера, и он за деньги делает ремонт. Точно так же обстоят дела и с домофонами.

— Когда приобретается домофонная дверь, потребитель оплачивает установку всей системы, то есть она переходит в его собственность. За что берется плата? За обслуживание этой системы. То есть за устранение поломок. Однако эти поломки могут происходить очень редко — примерно раз в полгода — год. Ремонт людям будет обходиться в 3000-4000 тенге. В таком случае жильцам,конечно, более выгодно пользоваться разовыми услугами по обслуживанию домофона, — рассуждает юрист.

Если верить Жаслану Айтмаганбетову, то по-большей части, домофонные компании действительно получают огромные прибыли за воздух! И юрист неоднократно об этом говорил. Однако изменить что-то в этом направлении очень сложно.

В уведомлении компания «InnoTech Караганда» ссылается на закон «О жилищных отношениях», где говорится, что «жильцы дома обязаны совместно участвовать в расходах на содержание общего имущества». Однако по мнению юриста, домофон никак нельзя сравнить с крышей, подвалом, подъездами или сантехникой. Это всего лишь дополнительная услуга. И жильцы дома вместе принимают решение, нужна она им или нет. К примеру, недавно появилась идея оснастить все подъезды домов и дворы в Караганде камерами видеонаблюдения. Камеры будут ставить бесплатно. Однако последующее «техобслуживание» также ляжет на плечи жильцов.

-Если несколько человек в доме захотят поставить камеры у себя на этаже, разве за это должен платить весь дом? — удивляется юрист.

Тем карагандинцам, которые хотят сэкономить или не желают ежемесячно платить домофонным компаниям, юрист советует расторгнуть договор с фирмой и заключить другой — на разовое обслуживание.