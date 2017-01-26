Бывшие работники карагандинского авиазавода не могут отсудить свою зарплату

Бывшие работники карагандинского авиазавода не могут отсудить свою зарплату

Бывшие работники карагандинского авиазавода «КазАвиаСпектр» не могут взыскать долги по зарплате. Предприятие обанкротилось более года назад, но денег люди до сих пор не получили. Семерым экс-сотрудникам завод должен 3 миллиона 411 тысяч тенге.

Дела о взыскании долгов по зарплате работники авиазавода выиграли. Они даже обратились к частному судебному исполнителю. Он наложил арест на имущество компании «КазАвиаСпектр», в частности, на мини-погрузчик марки «Sunward» 2011 года выпуска, чтобы его продать через торги и погасить хотя бы часть задолженности по зарплате. В итоге электронный аукцион состоялся, спецтехнику купили, но свои права на машину заявило управление строительства Карагандинской области. Оно обратилось в суд.

В суде чиновники заявили, что проданный с электронных торгов погрузчик является их собственностью. А частный судебный исполнитель незаконно его описал и продал. В связи с этим сейчас идет суд, где оспариваются результаты аукциона. Учитывая все это, управление строительства просило прекратить производство. Зато бывшие работники авиазавода были против. Они настаивали на том, что судебный исполнитель все сделал правильно, исключительно для того, чтобы погасить их долги.

В итоге Казыбекбийский районный суд прекратил производство по гражданскому делу. Бывшие работники компании «КазАвиаСпектр» свои деньги так и не получили. Им придется ждать, пока пройдет суд, где оспариваются результаты торгов по продаже мини-погрузчика.

Постановление еще не вступило в силу. Сейчас его оспаривают в апелляционной инстанции.