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Несколько правил, которые стоит соблюдать
Зимой вынужденная остановка посреди степи, может оказаться не просто неприятным инцидентом, но и смертельной опасностью.
Первое что стоит сделать — вызвать спасателей. Если вы не можете сделать это сами, дозвонитесь до друзей или знакомых. Например, вчера, астанчанин получил помощь после того, как опубликовал пост в Facebook. Кроме того, стоит решить, хотите вы ждать помощи в машине или готовы рискнуть и искать спасения самостоятельно. В случае если вы не представляете, где находитесь и как далеко ближайшего населённого пункта — оставайтесь на месте! Если всё-таки, не смотря на снежную бурю, решаете уйти от машины, идите только по трассе.
В то время, пока к вам едут спасатели (в чём нельзя сомневаться), не давайте снегу полностью заметать машину. Можно очищать крышу и корпус, так вас заметят. Но главная задача — сохранить тепло в салоне. По возможности машину нужно расположить двигателем в наветренную сторону, мотор укрыть одеялом, а радиатор картоном. Машину можно слегка утеплить и снаружи, если закопать её по бокам до порога снегом. Двигатель нужно периодически прогревать, но помните, что выхлопная труба должна быть очищена от снега, иначе есть риск угореть.
Если вы не ожидаете, помощи в ближайшее время, стоит заклеить окна внутри салона. Для этого нужны скотч, изолента и газеты. Если никакой бумаги нет, то хотя бы просто проклеить швы. Дверные проёмы тоже можно заклеить и даже заткнуть щели вещами.
Если бензин на нуле, запасной канистры нет, а в салоне стремительно становится холодно, придётся выбираться наружу. Рядом есть лес или посадка — сможете развести костер. Собирать лучше тонкие ветки, можно брать и березовую кору. Костёр разводите, сделав небольшое углубление в снегу. Если деревьев рядом нет, придётся жечь содержимое багажника. В ход можно пустить запаску, кстати, это дополнительный сигнал для спасателей или других водителей. Прежде чем поджигать, спустите колесо, чтобы оно не взорвалось.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Автор никогда не оставалась в буран-метель в степи !!!, иначе она бы знала , что : 1.- как расположить машину в наветренную сторону ?? -развернуться, встать боком ?? 2.-где взять одеяло и картон для укрытия двигателя и радиатора ?? 3.- чем копать снег по бокам ?? 4.- где взять скотч и чем заклеить дверные проемы ?? 5.- попробуйте при буране разжечь на улице бумагу. ( я промолчу про ваш совет относительно сырых веток и резины!!, которую и в хорошую погоду без бензина не поджечь !!!). Прошу вас провести эксперимент во дворе и увидите, что колесо от легковой машины , даже от джипа, сгорит при ветре за полчаса! И последнее- никогда не надейтесь на спасателей!!
Dalnoboy
26 января, 2017 в 20:13