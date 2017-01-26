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Аким области лично пробежал с факелом
Сегодня в Караганду принесли зажженный в Темиртау огонь Универсиады. Эстафета стартовала от стадиона «Шахтер». Там колонну факелоносцев встречали студенты и школьники. По трассе огонь несли в специальной колбе, а уже в Караганде зажгли факел. Его сразу же передали акиму Карагандинской области Нурмухамбету Абдибекову. После того, как он произнес торжественную речь, он лично пронес факел по участку дороги от Стадиона до МГТУ. После него факел несли специально отобранные для этого студенты. Они передавали друг-другу факел каждые несколько сотен метров
— Я был факелоносцем на участке напротив МГТУ, — рассказывает студент Александр Чижиков . — В толпе стояли мои друзья, родители. Это очень хорошее чувство, такая гордость. Я рад быть факелоносцем — нас ведь отбирали среди лучших студентов, инструктировали по технике безопасности.
Одной из главных точек по маршруте факелоносцев стал Дворец Спорта имени Нуркена Абдирова. Здесь их встречали студенты из Караганды и Темиртау. Стоит отметить, что ждали колонну они довольно долго и уже успели замерзнуть. Кураторы подбадривали их словами о том, что это историческое событие и им будет, что рассказать внукам.
Торжественную встречу у дворца Спорта снимали дроном. Его запустил один из зрителей. После того, как факелоносцев встретили, объявили технический перерыв. Участники эстафеты отправились на обед. В актовом зале дворца спорта установили столы и раздали студентам сухпайки: пирожки и сосиски в тесте.
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Пятое и шестое фото, девушка факелоносец на каблуках, сильно..
Серая БМВ — налицо нарушение пункта 4.2. ПДД РК.
sun
26 января, 2017 в 14:43
Все, вопросов нет — сразу видно куда 36 миллионов потратили.
Box
26 января, 2017 в 14:56
Ну а ты что хотел?
Чтобы тебе на пропой их что-ли отдали?
Ушлепок
26 января, 2017 в 15:30
По себе других судить сударь по меньшей мере дурной тон.
Чукча
26 января, 2017 в 19:48
Гордость это когда есть возможность кушать 3 раза в день
Боуржан
26 января, 2017 в 15:33
Как то мимо нас такие мероприятия проходят,город перекрыли с утра,чиновники по тусовались ,аким пропиарился ,а что спорту и жителям города,в сухом остатке?
andrey
26 января, 2017 в 15:40
Альтарнативный Маршрут должен быть на такое дело а не кислопод всем закрввать если бы вы знали Сколько человек стояших в пробках вас отьлагадорили )
Боуржан
26 января, 2017 в 15:40
а почему не на стадионе «Литейщик» ?
Для таких массовых мероприятий как раз и обозначены места.
vasya
26 января, 2017 в 16:32
Кому это шествие нужно ? 36 млн тенге.
Кадэ
26 января, 2017 в 17:32
Гордость за спорт? А сколько у вас в городе бесплатных детских спортсекций? Бассейнов, стадионов? Вот чем надо гордиться!
Иностранец
26 января, 2017 в 18:33
Это не важно, главное понты!
Иностранцу этого не понять)))
Jähr
26 января, 2017 в 19:42
Вышел сегодня в гараж, смотрю из соседнего подъезда соседский пацанёнок выходит, одет как на зимовку.
Спрашиваю его, ты куда так снарядился, вроде не так холодно?
Говорит радоваться иду на эстафету, я значения не придал, пошёл по своим делам в гараж.
Пол час не больше прошло, назад иду, он возвращается .
Говорю ему, быстро ты сходил.
Он говорит, нам сказали что на Новый рынок ехать надо, а по ученическому проездному только половину можно не платить.
Я на вавтобусах давно не езжу, стоимость проезда не знаю, но думаю не велика сумма, ему свои размышления говорю, а он в мне в ответ и говорит, у нас все расходы на месяц рассчитаны и каждая копейка семейная на счёту .
Как же так спрашиваю не велика сумма, ответ его меня ввёл в ступор и ответить ему я не нашёл чем.
У нас говорит дома бюджет расписан, мать продавцом работает, отец на угольном разрезе по вахте, чтобы сестренку младшую в садик взяли пришлось через знакомых кому то денег дать, для этого мать кредит взяла, его теперь выплачивать надо.
Что он своим внукам рассказывать будет я не знаю.
Если честно, я и своим что рассказывать буду не знаю.
Вот такая эстафета…
Jähr
26 января, 2017 в 21:14