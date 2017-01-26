В Караганде проходит эстафета огня Универсиады (Фоторепортаж+видео)

Аким области лично пробежал с факелом

Сегодня в Караганду принесли зажженный в Темиртау огонь Универсиады. Эстафета стартовала от стадиона «Шахтер». Там колонну факелоносцев встречали студенты и школьники. По трассе огонь несли в специальной колбе, а уже в Караганде зажгли факел. Его сразу же передали акиму Карагандинской области Нурмухамбету Абдибекову. После того, как он произнес торжественную речь, он лично пронес факел по участку дороги от Стадиона до МГТУ. После него факел несли специально отобранные для этого студенты. Они передавали друг-другу факел каждые несколько сотен метров

— Я был факелоносцем на участке напротив МГТУ, — рассказывает студент Александр Чижиков . — В толпе стояли мои друзья, родители. Это очень хорошее чувство, такая гордость. Я рад быть факелоносцем — нас ведь отбирали среди лучших студентов, инструктировали по технике безопасности.

Одной из главных точек по маршруте факелоносцев стал Дворец Спорта имени Нуркена Абдирова. Здесь их встречали студенты из Караганды и Темиртау. Стоит отметить, что ждали колонну они довольно долго и уже успели замерзнуть. Кураторы подбадривали их словами о том, что это историческое событие и им будет, что рассказать внукам.

Торжественную встречу у дворца Спорта снимали дроном. Его запустил один из зрителей. После того, как факелоносцев встретили, объявили технический перерыв. Участники эстафеты отправились на обед. В актовом зале дворца спорта установили столы и раздали студентам сухпайки: пирожки и сосиски в тесте.