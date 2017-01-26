Эстафета огня прошла, а проспект Бухар жырау до сих пор закрыт (фото, видео)

Люди стоят на остановках в ожидании автобусов

Факелоносцы «Универсиады» уже пробежали по проспекту Бухар жырау. Их с синими и голубыми флажками в руках приветствовали школьники и студенты. Прохожие снимали красочное шоу на свои мобильные телефоны. К 3 часам дня эстафета огня на проспекте Бухар жырау закончилась. Однако дорогу всё ещё не открыли. Люди ринулись на остановки, но автобусов нет. Они ездят по параллельным улицам – Воинов-Интернационалистов и Ерубаева.