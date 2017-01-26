- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Люди стоят на остановках в ожидании автобусов
Факелоносцы «Универсиады» уже пробежали по проспекту Бухар жырау. Их с синими и голубыми флажками в руках приветствовали школьники и студенты. Прохожие снимали красочное шоу на свои мобильные телефоны. К 3 часам дня эстафета огня на проспекте Бухар жырау закончилась. Однако дорогу всё ещё не открыли. Люди ринулись на остановки, но автобусов нет. Они ездят по параллельным улицам – Воинов-Интернационалистов и Ерубаева.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 32772 материалов.
Посетители оставили 189789 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Мне интересно, кому в голову пришла идея — выпустить снегоуборочную технику на объездные дороги, одновременно с перекрытием центральных улиц?
Вадим
26 января, 2017 в 17:45
Странный вопрос… Тут ежу понятно что головы там нет.
Нина
26 января, 2017 в 17:56
опять студенты и школьники принудительная обязаловка
нюся
26 января, 2017 в 19:04
Хоть погодой повезло.
Вадим
26 января, 2017 в 19:44