Карагандинские проктологи делают операции по японской методике

Процедура дорогостоящая, но пока есть возможность сделать ее бесплатно

Сотрудники отделения хирургии клиники «Гиппократ» внедрили новый японский метод удаления геморроидальных узлов. Врачи уже проводят мастер-классы для своих коллег из других городов.

— Основная причина геморроя – давление в артериальной сети с переходом в венозное сплетение. Идет застой — то, что мы называем варикозным расширением, что приводит к таким осложнениям, как кровотечения, выпадение, тромбозы, вплоть до образования язв прямой кишки. Технология HAL RAR (легирование геморроидальной артерии) была разработана в конце XX века японским врачом Моринага. Но это первый этап. В последующем европейские хирурги усовершенствовали методику, предложив мукопексию — лифтинг, или подшивание слизистой (подтяжка геморроидальных узлов), — рассказал хирург Сапархан Примбеков.

Длительность операции — не более получаса. Во время процедуры хирург использует ультразвуковой датчик, который позволяет по пульсации обнаружить необходимую артерию.

— То есть, через слизистую мы находим питающую ножку и там же прошиваем, тем самым перекрывая дальнейшее поступление артериальной крови. Постепенно венозное сплетение спадает. После перевязки всех артерий выполняется прошивание лишенных питания геморроидальных узлов одной нитью от основания до верхушки, а концы нити затягивают и связывают, это позволяет убрать узлы из просвета прямой кишки. Это и является тем самым дополнением, являющимся усовершенствованием методики, предложенной японским хирургом Моринага,- объяснил Сапархан Примбеков.

После операции больной находится пару часов под наблюдением и несколько процедур получает в стационаре. Но через неделю после выписки, можно уже приступать к работе.

Не смотря на большое количество плюсов, врачи подмечают, что услуга стоит не дёшево. Но пока процедуру можно получить в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи.