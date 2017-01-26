- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Процедура дорогостоящая, но пока есть возможность сделать ее бесплатно
Сотрудники отделения хирургии клиники «Гиппократ» внедрили новый японский метод удаления геморроидальных узлов. Врачи уже проводят мастер-классы для своих коллег из других городов.
— Основная причина геморроя – давление в артериальной сети с переходом в венозное сплетение. Идет застой — то, что мы называем варикозным расширением, что приводит к таким осложнениям, как кровотечения, выпадение, тромбозы, вплоть до образования язв прямой кишки. Технология HAL RAR (легирование геморроидальной артерии) была разработана в конце XX века японским врачом Моринага. Но это первый этап. В последующем европейские хирурги усовершенствовали методику, предложив мукопексию — лифтинг, или подшивание слизистой (подтяжка геморроидальных узлов), — рассказал хирург Сапархан Примбеков.
Длительность операции — не более получаса. Во время процедуры хирург использует ультразвуковой датчик, который позволяет по пульсации обнаружить необходимую артерию.
— То есть, через слизистую мы находим питающую ножку и там же прошиваем, тем самым перекрывая дальнейшее поступление артериальной крови. Постепенно венозное сплетение спадает. После перевязки всех артерий выполняется прошивание лишенных питания геморроидальных узлов одной нитью от основания до верхушки, а концы нити затягивают и связывают, это позволяет убрать узлы из просвета прямой кишки. Это и является тем самым дополнением, являющимся усовершенствованием методики, предложенной японским хирургом Моринага,- объяснил Сапархан Примбеков.
После операции больной находится пару часов под наблюдением и несколько процедур получает в стационаре. Но через неделю после выписки, можно уже приступать к работе.
Не смотря на большое количество плюсов, врачи подмечают, что услуга стоит не дёшево. Но пока процедуру можно получить в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 32772 материалов.
Посетители оставили 189789 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
А какова стоимость сего удовольствия?
КО
26 января, 2017 в 20:01