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Предполагается, что повышение будет связано с низкими запасами топлива в Казахстане и ростом его стоимости в России.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Все для народа!!! Нефть уже давно обесценилась, а цены еще выше. Власть имущие уже давно забили на народ.
Сергей
26 января, 2017 в 16:31
У нас только тенге может дешеветь !
andrey
26 января, 2017 в 16:41
Вообще-то тенге дорожает последние два месяца. Если забыл — в декабре 2015 доллар был по 370 — сейчас по 323
КО
26 января, 2017 в 17:14
Я готов сегодня у Вас готов миллиард долларов купить по 323!
andrey
26 января, 2017 в 18:03
Я не обменнник. Идите в банк — и покупайте сколько вам нужно.
КО
26 января, 2017 в 19:28
Услуги грузоперевозок ? Недорого
Aregis
26 января, 2017 в 20:07
Я забыл почем был доллар Посмотрел 332-328( В период с 16 по 26 декабря ) Сейчас вроде не намного разница
Aregis
26 января, 2017 в 18:09
ага, а до этого 180
ANd
26 января, 2017 в 18:48
Так значит бензин должен подешеветь.
Санёк
26 января, 2017 в 19:37
Имеем в недрах всю таблицу Менделеева не говоря уже про нефть, а бензин все закупаем в России, значит это кому то выгодно, нежели свое производство наладить.
Абай
26 января, 2017 в 19:45
мож и правительство тогда поменять на российское???
212
26 января, 2017 в 16:59
Чтобы все продукты стали вдвое дороже, а бензин до 180 взлетел?
Чтобы в колбасе и пельменях окончательно мясо исчезло?
Чтобы взятки из тысяч долларов превратились в сотни тысяч?
Меняй!
КО
26 января, 2017 в 17:13
ты походу из их числа
212
26 января, 2017 в 17:25
за взятки он запереживал. по честному жить не пробовал?
212
26 января, 2017 в 17:29
Думаю всем ясно кто ты циклоп и кем являешся!
Казбек
26 января, 2017 в 19:01
1. А с чего бы продуктам стать дороже, если они и так импортируются? Но они станут дороже, т.к. ГСМ дорожает и это БЕЗ ЗАМЕНЫ правительства!
2. Если килограмм колбасы стоит меньше или примерно равно стоимости килограмма мяса, то там однозначно мяса мало — состав продукции читайте иногда и может увидите где есть соевый белок, а где нет.
3. Почему вас вопрос увеличения взяток взволновал так?! Вы считаете, что сейчас кто-то наверху марается за какие-то тысячи долларов, а не десятки и сотни?! Взрослый, а наивный или хотите таким казаться.
Дмитрий
26 января, 2017 в 19:06
О-о… Пророссийские тролли за Россию запереживали.
Что вы тогда на казахстанских сайтах забыли?
КО
26 января, 2017 в 19:30
Лучше тогда на ДНР)))))
Александр
26 января, 2017 в 19:56
… хоть посмеёмся.
Александр
26 января, 2017 в 19:57
что за страна то такая? не может бензином обеспечить население Москвы ?
ANd
26 января, 2017 в 18:50
Это только по официальным данным, по которым население Москвы примерно равно населению Казахстана.
Санёк
26 января, 2017 в 19:33
Почему нас называют страной бензоколонкой!? Нам ведь самим не хватает бензина! Мы сырьевая бочка. Так будет правильней. Нам выставка важнее заводов и пароходов.
Ибо нефик
26 января, 2017 в 19:27
Ну и ладно, я 95-м заправляюсь.)))
Санёк
26 января, 2017 в 19:31
Мне все больше кажется , что мы обречены на успех программы дедолларизации и детенгезации Что за экономика ? Бензин ввозят из России. но его нет , потому что его скупают и вывозят обратно Так как у них он дороже Цена колбасы не привязана к цене мяса У них нет ничего общего.
Aregis
26 января, 2017 в 20:05
Причем Казахстан и причем Россия?!
Может мы уже не независимы?
Alex
26 января, 2017 в 20:19