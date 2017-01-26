В этом году пересмотрят все стандарты школьного питания, формы и спорта

Врачи обещают восстановить педиатрические участки

В этом году пересмотрят все стандарты касающиеся школьного питания, оборудования, спорта и формы. Также в 2017 году в вузы вернутся педиатрические факультеты. Минздрав был вынужден открыть данную специальность, потому что будущие медики перестали выбирать эту профессию. За последние два года университеты выпустили несколько десятков педиатров, что очень мало.

Кроме того, начнут восстанавливать педиатрические участки. Первый этап (2017-2018 гг.) – внедрение на уровне ПМСП педиатров-консультантов для совместной работы с врачами общей практики. Второй этап (2019-2024 гг.) – открытие педиатрических участков для детей в возрасте до 5 лет и увеличение количества педиатров в амбулаторно-поликлинической службе, за счет увеличения объемов подготовки кадров и усиления образовательных программ для интернов-педиатров.