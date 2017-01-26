Завтра в Караганде пойдет обсуждение вопроса наименования микрорайона «Панель-центр»

Горожан приглашают принять в нем участие

В пятницу, 27 января, пройдут публичные слушания — будет рассматриваться вопрос о наименовании микрорайона «Панель-центр». Официально у него названия нет. Словосочетание «Панель-центр» придумали архитекторы, которые разрабатывали проект Юго-Восточного планировочного района. Из их лексикона его переняли чиновники, а затем оно ушло в народ.

Какое название предлагают для нового микрорайона, станет известно на публичных слушаниях. Они назначены на завтра, на 17.00. Но карагандинцев просят прийти пораньше, поскольку участникам нужно пройти регистрацию. Для этого с собой необходимо взять удостоверение личности.

Публичные слушания пройдут в здании корпуса химического факультета КарГУ, что расположен по улице Муканова, 41 (на автостанции Юго-Востока).