Из магазинов Казахстана изъято 25 тонн опасной продукции

Предпринимателей оштрафовали почти на 80 миллионов тенге

О том, насколько безопасно и качественно то, что казахстанцы покупают в магазинах, рассказал заместитель председателя комитета по защите прав потребителей Нуркан Садвакасов.

За прошлый год комитетом исследовал более сорока тысяч проб продукции и выявил, что без малого шесть тысяч проб не соответствуют требованиям технических регламентов. В основном некачественной было то, что мы едим. Наиболее распространенные нарушения касаются маркировки: на этикетках указывается недостоверная информация. На втором месте — нарушения требований по показателям безопасности: речь о бактериях групп кишечной палочки, показателях общей бактериальной обсемененности, наличии плесени. На третьем месте — фальсификат.

Как отчитывается комитет, виновных привлекали к ответственности. Были выписаны штрафы на сумму свыше 78,9 миллионов тенге, 53 хозяйствующих субъекта приостановили деятельность, изъято из обращения более 25 тонн опасной, в том числе фальсифицированной продукции.

По факту производства поддельной масложировой продукции возбуждено административное производство в отношении алматинских фирм ТОО «VKV Company» и ТОО «Аяла плюс».