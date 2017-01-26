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Предпринимателей оштрафовали почти на 80 миллионов тенге
О том, насколько безопасно и качественно то, что казахстанцы покупают в магазинах, рассказал заместитель председателя комитета по защите прав потребителей Нуркан Садвакасов.
За прошлый год комитетом исследовал более сорока тысяч проб продукции и выявил, что без малого шесть тысяч проб не соответствуют требованиям технических регламентов. В основном некачественной было то, что мы едим. Наиболее распространенные нарушения касаются маркировки: на этикетках указывается недостоверная информация. На втором месте — нарушения требований по показателям безопасности: речь о бактериях групп кишечной палочки, показателях общей бактериальной обсемененности, наличии плесени. На третьем месте — фальсификат.
Как отчитывается комитет, виновных привлекали к ответственности. Были выписаны штрафы на сумму свыше 78,9 миллионов тенге, 53 хозяйствующих субъекта приостановили деятельность, изъято из обращения более 25 тонн опасной, в том числе фальсифицированной продукции.
По факту производства поддельной масложировой продукции возбуждено административное производство в отношении алматинских фирм ТОО «VKV Company» и ТОО «Аяла плюс».
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И снова набившая оскомину грамотность…
«За прошлый год комитетом исследовал более…»
Так комитет исследовал или комитетом исследовано?
«В основном некачественной было то, что мы едим»
Некачественным?
«речь о бактериях групп кишечной палочки»
Может «группы» — всё же это одна группа, а не много групп?
Хрупкий орех
26 января, 2017 в 20:08