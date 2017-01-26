В Караганде прошла церемония зажжения огня Универсиады (Фоторепортаж+Видео)

Огонь уже отправился в Алматы

Сегодня в 16:00 в Ледовом Дворце «Караганды-Арена» прошла церемония слияния Огня Универсиады. Факел зажгли в Темиртау, затем принесли него в Караганду, где колонна факелоносцев пронесла его по центральным улицам города. Правда, по дороге факел несколько раз тух, и его приходилось зажигать вновь от колбы, в которую предусмотрительно поместили огонь, добытой от доменной печи в Темиртау. К 16:00 колонна добралась до пункта назначения — Ледового Дворца. Здесь их встречали студенты и простые горожане.

На льду в честь грандиозного события устроили настоящее шоу — выступали творческие коллективы города, показывали номера и постановки хоккеисты и фигуристы. «Гвоздем программы» стало выступление российских мастеров спорта по фигурному катанию, специально приглашенных на церемонию.

Сама же процедура слияния огня заняла совсем не много времени: на сцену вышел аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков. Он произнес речь, в которой подчеркнул, что согласен с мнением Елбасы о том, что Универсиада сыграет в пользу нашей экономики.

— Сейчас, когда мир сотрясают разного рода разногласия, спорт выступает своеобразным послом мира — сказал Нурмухамбет Канапиевич.

Огонь, пронесенный через Темиртау и Караганду поместили в специально установленную чашу, где уже лежал заранее добытый карагандинцами кусок угля. Это символизировало единение металлургов и шахтеров.

Сейчас огонь в специальной колбе самолетом доставляют в Алматы. Его сопровождает молодой боксер Аблайхан Жусупов.

О том, как Эстафета Огня прошла в Караганде, можно почитать здесь.

Напомним, что Универсиада стартует 28 января, в Алматы. В соревнованиях примут участие спортсмены из 56-ти стран мира.