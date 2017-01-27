Главный архитектор Караганды рискует лишиться должности

Он создал препятствие для развития бизнеса

Дело главного архитектора Караганды Сабыржана Даутбергенова рассматривал Совет по этике. На начальника отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства пожаловался известный в Караганде предприниматель Владимир Нефедов. В октябре 2016 года бизнесмен обратился в акимат с просьбой выделить ему в Пришахтинске земельный участок под строительство многофункционального торгового комплекса. Главный архитектор проявил чудеса оперативности и в тот же день дал письменный отказ: приобретение земли возможно только через аукцион. Тем самым чиновник нарушил закон, поскольку не имел права самостоятельно принимать такое решение. Он должен был отправить заявление бизнесмена на рассмотрение земельной комиссии. Получается, Сабыржан Даутбергенов совершил дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу.

На заседании Совета по этике присутствовал представитель Казыбекбийской прокуратуры Сымбат Какембаев. Он отметил, что главный архитектор имел право дать бизнесмену отказ только в случае, если участок был занят или уже выделен кому-то. Но земля пустует. Получается, чиновник нарушил права предпринимателя.

— Стоит отметить, что Сабыржан Даутбергенов ранее допускал аналогичные нарушения, — сказал прокурор Сымбат Какембаев. — Мы в июле 2016 года выносили акт надзора с постановкой вопроса об ответственности виновного должностного лица. Но в связи с реорганизацией госоргана и увольнением Даутбергенова вопрос о его ответственности тогда решен не был.

Главный архитектор все претензии в свой адрес слышал, но не признал.

— В статье 48 Земельного кодекса сказано, что предоставление земельных участков или права аренды на них осуществляется на торгах, конкурсах и аукционах, — стал защищаться Сабыржан Даутбергенов. — Есть исключения, но участок, который просил Нефедов, не входит в их перечень. Значит, он должен предоставляться через торги. Я замечу, что за последний год без торгов не выделено ни одного земельного участка!

Началась полемика. Прокурор сказал, что в ответе предпринимателю вполне могла быть ссылка на земельный аукцион. Правда, только после того, как определены границы нужного участка, его целевое назначение, стоимость и опубликовано объявление о дате проведения торгов. А этого к октябрю 2016 года сделано не было.

— Постановление акима Караганды об определении земельных участков, выставляемых на торги, принято лишь в ноябре, — отметил Сымбат Какембаев. — То есть уже после того, как поступило обращение предпринимателя и ему дали ответ.

Этот аргумент оказался обезоруживающим. Главный архитектор Караганды сказал, что заявление предпринимателя Владимира Нефедова рассмотрят повторно. Правда, теперь этим будет заниматься земельная комиссия, как положено по закону. Выслушав все аргументы, Совет по этике решил отправить дело Сабыржана Даутбергенова в земельную инспекцию. Она должна проверить, есть ли в действиях главного архитектора признаки административного нарушения. Если да, то чиновника оштрафуют. Если нет, то вернут его дело в Совет по этике. В этом случае начальнику отдела акимата Сабыржану Даутбергенову грозит понижение в должности.