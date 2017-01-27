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Он создал препятствие для развития бизнеса
Дело главного архитектора Караганды Сабыржана Даутбергенова рассматривал Совет по этике. На начальника отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства пожаловался известный в Караганде предприниматель Владимир Нефедов. В октябре 2016 года бизнесмен обратился в акимат с просьбой выделить ему в Пришахтинске земельный участок под строительство многофункционального торгового комплекса. Главный архитектор проявил чудеса оперативности и в тот же день дал письменный отказ: приобретение земли возможно только через аукцион. Тем самым чиновник нарушил закон, поскольку не имел права самостоятельно принимать такое решение. Он должен был отправить заявление бизнесмена на рассмотрение земельной комиссии. Получается, Сабыржан Даутбергенов совершил дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу.
На заседании Совета по этике присутствовал представитель Казыбекбийской прокуратуры Сымбат Какембаев. Он отметил, что главный архитектор имел право дать бизнесмену отказ только в случае, если участок был занят или уже выделен кому-то. Но земля пустует. Получается, чиновник нарушил права предпринимателя.
— Стоит отметить, что Сабыржан Даутбергенов ранее допускал аналогичные нарушения, — сказал прокурор Сымбат Какембаев. — Мы в июле 2016 года выносили акт надзора с постановкой вопроса об ответственности виновного должностного лица. Но в связи с реорганизацией госоргана и увольнением Даутбергенова вопрос о его ответственности тогда решен не был.
Главный архитектор все претензии в свой адрес слышал, но не признал.
— В статье 48 Земельного кодекса сказано, что предоставление земельных участков или права аренды на них осуществляется на торгах, конкурсах и аукционах, — стал защищаться Сабыржан Даутбергенов. — Есть исключения, но участок, который просил Нефедов, не входит в их перечень. Значит, он должен предоставляться через торги. Я замечу, что за последний год без торгов не выделено ни одного земельного участка!
Началась полемика. Прокурор сказал, что в ответе предпринимателю вполне могла быть ссылка на земельный аукцион. Правда, только после того, как определены границы нужного участка, его целевое назначение, стоимость и опубликовано объявление о дате проведения торгов. А этого к октябрю 2016 года сделано не было.
— Постановление акима Караганды об определении земельных участков, выставляемых на торги, принято лишь в ноябре, — отметил Сымбат Какембаев. — То есть уже после того, как поступило обращение предпринимателя и ему дали ответ.
Этот аргумент оказался обезоруживающим. Главный архитектор Караганды сказал, что заявление предпринимателя Владимира Нефедова рассмотрят повторно. Правда, теперь этим будет заниматься земельная комиссия, как положено по закону. Выслушав все аргументы, Совет по этике решил отправить дело Сабыржана Даутбергенова в земельную инспекцию. Она должна проверить, есть ли в действиях главного архитектора признаки административного нарушения. Если да, то чиновника оштрафуют. Если нет, то вернут его дело в Совет по этике. В этом случае начальнику отдела акимата Сабыржану Даутбергенову грозит понижение в должности.
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С предпринимателем с другой фамилией проблем бы не возникло, скорее всего отказ признали бы правильным.
Alex
27 января, 2017 в 10:49
Полностью поддерживаю Ваше мнение и к тому полагаю, что архитектор прав. Если предприниматель хотел получить участок исходя из исключений не входящих в перечень (торги, конкурсы и аукционы), тогда он должен был представить документы подтверждающие право на исключение этих норм для него. В статье ничего не сказано о наличии документов об исключительных случаях для предпринимателя, соответственно он обращался на общих основаниях.
Кроме того, полагаю, что ответ ему был в пределах полномочий архитектора, так как для того чтобы просить участок под строительство, нужно сначала насколько мне известно «нарисовать объект» где он будет находиться, а это в компетенции только архитектора. А уж потом идти в земельную комиссию. Как я понимаю ситуацию, архитектор по сути отказался нарисовать на карте, будущее местонахождение объекта.
Тут самое главное непонятно, что конкретно по тексту указал чиновник и с каким заявлением предприниматель обратился к архитектору.
Александр Первый
27 января, 2017 в 11:50
Как тогда объяснить,что за два месяца в центре города появился,супер архитектурный проект закусочной быстрого питания на Бухар -Жирау!Что ,был аукцион на земельный участок,земельная комиссия? Или тем людям которые строят эту сеть можно в нашем городе все,даже без решения архитектора ?
andrey
27 января, 2017 в 12:32
Он не просто нарушил закон! Он саботировал все усилия нашего Елбасы по поддержке предпринимателей! Сколько наш Президент бьется на эту тему? Сколько он уже раз говорил о том, что предпринимателям надо не мешать, а всячески поддерживать? Но вот находятся то там, то сдесь, некоторые чиновники, которые прямо противоборствуют этому! Душат предпринимательство всеми правдами и неправдами! А не враги народа ли это? Не направлены ли эти действия напрямую на подрыв авторитета нашего Президента? На его дискредитацию? Мне кажется такие люди должны сами уйти в отставку! И исключить их надо из партии!
cdcdcdc
27 января, 2017 в 11:13
Никого особо не жалко в данной ситуации. Но мне кажется, что было бы разумным ввести нанотехнологию. А именно, продавать земельные участки в льготном порядке под строительство нужных производств. Но с оговоркой — если производство создаётся предпринимателем на собственные средства, а не на государственные, кредитные, заёмные, или полученные в качестве гранта. Потому что в последних случаях велика вероятность того, что деньги хотят украсть — то есть, чтобы не было, как с «Фермером». В принципе, будет ещё одна ступенька к индустриализации экономики..
Александр
27 января, 2017 в 11:13
Самая большая проблема ,что чиновники ни как не заинтересованы чтобы инвесторы ,что то стоили или вкладывали инвестиции в наш город.И чиновников мы не выбираем!И им все равно будут платить зарплату с наших налогов только потому что они чиновники и их карьера зависит лишь от лояльности к своим начальникам ,а не от экономических показателей города!
andrey
27 января, 2017 в 12:20