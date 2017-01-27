Под Карагандой санврачи заставили зарезать целое стадо дойных коров

Потом выяснилось, что животные были здоровы

По ошибке целое стадо кров зарезали в селе Есенгельды, что в Абайском районе. Буренок забрали на убой, после того как лабораторный анализ показал, что животные заражены бруцеллезом. Однако теперь фермеры чувствуют себя обманутыми. Потому что, как выяснилось, не было никакого бруцеллеза.

Скотину не лечат от этой опасной болезни. Чтобы исключить распространение инфекции, которая представляет опасность для человека, всех заболевших коров сразу отправляют под нож. Пусть даже внешне рогатые пышут здоровьем, имеют хороший аппетит и дают много молока, хозяева не спорят с ветеринарной инспекцией. По закону людям полагается денежная компенсация. Государство платит за каждую изъятую корову. Однако на этот раз сельчане обещанных денег не увидели.

Это история тянется уже без малого год. О бруцеллезе фермеры заговорили после вспышки в соседней Самарке, где вырезали чуть ли не всех буренок. Есенгельды зараза не касалась. Как говорят, до тех пор, пока туда не привезли одну корову из зараженного села. Родители — жители Самарки — отдали «кормилицу» своей дочке в Есенгельды. После этого началось…

— В позапрошлом году в Самарке коров изолировали, скотовозы, как положено, их увезли. Люди получили доплату — все прошло тихо-мирно, — рассказывает живущая в Есенгельды пенсионерка Надежда Валикова. — Потом у наших коров взяли кровь. Сначала показало 38 больных, через месяц еще 20. Мы еще не знали, что у нас бруцеллезный скот, когда однажды вечером подъехали коммерсанты, перекупщики мяса. Спросили: «Где живет такой-то и такой-то» — «А в чем дело?» — «У вас больной скот, сейчас мы его закупим и вывезем».

«Грабеж и воровство»

NV.KZ не раз уже рассказывал о вспышках бруцеллеза вокруг Караганды. Интересно, что во всех этих историях сельчане описывают одну и ту же схему. Не понятно, как это происходит, но о хвори скота фермерам первыми сообщают не представители власти, а мясники. Они каким-то образом заранее узнают о заразе и успевают нарисоваться в селе еще до появления ветеринарного врача с официальными бумагами. Причем на руках у перекупщиков обычно бывает список тех дворов, где были выявлены инфицированные животные. Эти осведомленные дельцы скупают скот значительно дешевле рыночной цены, но дороже того, что предложит за больную корову специализированный убойный пункт.

— А после коммерсантов приехал наш главный ветврач и скотовоз из-под Астаны – со специализированного предприятия, — продолжает Надежда Васильевна. — Показали акт изъятия, постановление — все как положено. Загрузили коров и сказали нам: «Все, потом вы, мол, получите дотацию». Но ведь всего пять семей отдали — 22 головы. А остальные успели сдать коммерсантам. Но мы решили делать все по правилам. В итоге наш скот пошел по 400 тенге за килограмм! Нам заплатили как за «тощак». И это за дойных откормленных телок! А ведь перекупщики брали таких по 800 тенге! Но мы граждане законопослушные. Сделали своими силами обработку сарая. Стали ждать дотацию. Через шесть месяцев поехали узнавать, в чем дело, почему нет денег. Сказали, что получим в декабре. А потом вдруг выяснилось, что скот-то был здоровый! И денег нам не положено. Ну как так? Это получается грабеж и воровство! Скот забрали со двора обманным путем, вывезли. А те, кто не сдал — сорок голов, нормально, по 800 тенге продали! Перекупщики резали прямо на месте, взвешивали, расплачивались живыми деньгами и уезжали. Люди как знали. А нам что теперь делать? Нам сейчас доказывают, что мясо было здоровым. Давайте тогда так: прежде, чем к доктору пойти, отрежем голову, а потом диагноз узнаем. Мы жили за счет этого скота! Дойный гурт у нас полностью ушел.

По закону

Люди рассчитывали, что на те средства, которые им возместит государство, они смогут купить новых коров. Но остались ни с чем. Пять человек подали в суд. Однако чиновники уверены, что правосудие будет не на стороне фермеров.

— Мы действуем по закону, — объясняет руководитель отдела санитарии Абайского района Саят Жаркинбеков. — Когда выявляется заболевание, выносим предписание об изоляции и забое больных животных в течение 15 дней. Согласно правилам, при санитарном убое были отобраны пробы биологического материала, который направили в ветеринарную лабораторию для повторного исследования. Если бы положительный результат подтвердился, были бы наложены ограничения – мы бы запретили ввоз-вывоз животных, их забой и реализацию мяса и молока. А владельцам изъятого скота полагалось бы возмещение.

— Часто бывает, что результаты анализов разнятся?

— Да. Например, а Коксуне в 2016 году. Тогда тоже подтверждения не было. Людям ничего не компенсировали.

— Странный закон получается!

— Мы сами видим, что это неправильно. Мы несколько раз обращались в областное управление ветеринарии, в ветинспекцию. Они готовят письмо в комитет ветеринарного надзора о внесении изменений в действующие правила. Мы хотим добиться, чтобы уже на основании первого исследования крови накладывались ограничения и в дальнейшем люди получали возмещение. Думаю, этот вопрос решиться. По этому поводу у нас было совещание. Но пока действуют старые правила, мы не можем их нарушать. Я обязан был людям разъяснить, что они имеют право подать в суд. Но при этом сказал: любой юрист, когда посмотрит в законодательство, поймет, что подавать в суд бессмысленно. Так как мы за рамки закона не можем выйти.

— Почему правила во избежание распространения заразы обязывают забивать бруцеллезных коров на спецпредприятии, а перекупщикам позволяют делать это прямо в селе?

— Действительно, были разговоры о том, что еще до прибытия автотранспорта некоторых животных сдали перекупщикам. Но когда я сам в Есенгельды ездил, люди мне написали, что забили для собственных нужд, что законом не запрещено. Потому что, если бы они сдали перекупщикам вопреки предписанию о санитарном убое, то имело бы место нарушение законодательства. За это их должны были бы привлечь к административной ответственности. Но информация о том, что сдали перекупщикам, не подтвердилась. То есть, может, на самом деле они и сдали, но доказать этого мы не смогли. Иначе бы этих людей оштрафовали.