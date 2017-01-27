Внедрение европротокола при ДТП прокомментировали в МВД РК

Законодательно в Казахстане не предусмотрено использование европротокола при ДТП с материальным ущербом.

Министерство внутренних дел Казахстана не ведет разработку законопроекта для внедрения европротокола при дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев, передает МИА « Казинформ ».

«Законодательно в Казахстане не предусмотрено использование европротокола при ДТП с материальным ущербом. Наряду с этим, в настоящее время работы по разработке законопроекта по внедрению европротокола не ведутся», — пояснил он.

Между тем, эксперт в сфере страховых услуг, первый заместитель председателя правления страховой компании «Коммеск-Өмір» Владимир Акентьев рассказал, как работает европротокол.

«По европротоколу предполагается урегулирование мелких аварий без вызова полиции при взаимном согласии обеих сторон, при отсутствии пострадавших и при ущербе, не превышающем 50 МРП. При этом оба автовладельца должны иметь полис обязательного страхования ГПО ВТС. Кроме того, один из участников ДТП должен признать себя виновной в ДТП стороной», — объяснил Владимир Акентьев.

При этом он перечислил положительные и отрицательные стороны. Так, участникам ДТП не нужно дожидаться сотрудников дорожной полиции, уменьшится количество пробок. Клиент будет собирать меньше бумаг, сократится срок урегулирования дела, для получения страховой выплаты не нужно будет ждать решения суда.

«Что касается минусов, то, во-первых, у участников ДТП могут возникнуть трудности с заполнением бланка европротокола и составления схемы ДТП. Во-вторых, водители должны одинаково оценить ситуацию, а одному из участников ДТП нужно признать себя стороной, виновной в ДТП. Также у автовладельца могут быть сомнения, достаточно ли будет этой суммы на покрытие своих расходов. При больших расстояниях между городами в нашей стране урегулирование ДТП в рамках европротокола будет проблематичным, в этом случае водителям придется действовать по привычной схеме и вызывать сотрудников дорожной полиции на место ДТП», — рассказал он.

По его словам, введение европротокола не сильно повлияло бы на систему взаимоотношений «клиент-страховщик». «Так как по статистике, в той же России, где европротокол уже действует несколько лет, процент урегулирования ДТП по этой схеме совсем небольшой — порядка 3-5%», — резюмировал Владимир Акентьев.