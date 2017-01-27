Законодательно в Казахстане не предусмотрено использование европротокола при ДТП с материальным ущербом.
Министерство внутренних дел Казахстана не ведет разработку законопроекта для внедрения европротокола при дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев, передает МИА «Казинформ».
«Законодательно в Казахстане не предусмотрено использование европротокола при ДТП с материальным ущербом. Наряду с этим, в настоящее время работы по разработке законопроекта по внедрению европротокола не ведутся», — пояснил он.
Между тем, эксперт в сфере страховых услуг, первый заместитель председателя правления страховой компании «Коммеск-Өмір» Владимир Акентьев рассказал, как работает европротокол.
«По европротоколу предполагается урегулирование мелких аварий без вызова полиции при взаимном согласии обеих сторон, при отсутствии пострадавших и при ущербе, не превышающем 50 МРП. При этом оба автовладельца должны иметь полис обязательного страхования ГПО ВТС. Кроме того, один из участников ДТП должен признать себя виновной в ДТП стороной», — объяснил Владимир Акентьев.
При этом он перечислил положительные и отрицательные стороны. Так, участникам ДТП не нужно дожидаться сотрудников дорожной полиции, уменьшится количество пробок. Клиент будет собирать меньше бумаг, сократится срок урегулирования дела, для получения страховой выплаты не нужно будет ждать решения суда.
«Что касается минусов, то, во-первых, у участников ДТП могут возникнуть трудности с заполнением бланка европротокола и составления схемы ДТП. Во-вторых, водители должны одинаково оценить ситуацию, а одному из участников ДТП нужно признать себя стороной, виновной в ДТП. Также у автовладельца могут быть сомнения, достаточно ли будет этой суммы на покрытие своих расходов. При больших расстояниях между городами в нашей стране урегулирование ДТП в рамках европротокола будет проблематичным, в этом случае водителям придется действовать по привычной схеме и вызывать сотрудников дорожной полиции на место ДТП», — рассказал он.
По его словам, введение европротокола не сильно повлияло бы на систему взаимоотношений «клиент-страховщик». «Так как по статистике, в той же России, где европротокол уже действует несколько лет, процент урегулирования ДТП по этой схеме совсем небольшой — порядка 3-5%», — резюмировал Владимир Акентьев.
Адрес редакции: г.Караганда, ул.Пассажирская, 10.
Отдел информации: 91-15-45. E-mail: vestnik@nv.kz.
Отдел рекламы: 91-22-44. E-mail: reklama@nv.kz.
Учредитель ТОО "ГАЗЕТА "НОВЫЙ ВЕСТНИК".
Копирование, перепечатка и любое другое использовании материалов сайта возможны только при наличии письменного разрешения учредителя.
Всего на сайте опубликовано 32780 материалов. Посетители оставили 189847 комментариев. В среднем по 6 комментариев на материал.
Хорошая статья. Отличная штука — европротокол. Только вот идея статьи не совсем понятна. «Министерство внутренних дел Казахстана не ведет разработку законопроекта для внедрения европротокола».. Ещё у нас не ведётся разработка законов, аналогично как в Европе, по безусловному доходу для граждан. Ещё у нас не ведётся разработка законов по замене тюремных сроков за нетяжкие преступления на длительные общественные работы. Ещё у нас не ведётся разработка законов по отмене прописки, а наоборот — почему-то ведётся. У нас много чего не ведётся из того, что в Европе ведётся. Обо всём писать — никакой газеты не хватит.. Хотя, возможно, и надо. Чтобы люди знали, в какую сторону двигаться обществу.
Александр
27 января, 2017 в 10:47
Безусловного дохода нет нигде. Никто пока не ведет никакой разработки законов по безусловному доходу.
Швейцарцы на референдуме высказались ПРОТИВ безусловного дохода.
Первыми ПРОБУЮТ финны — но на группе всего в 500 человек.
Там не всё так просто — вам предлагают безусловный доход — но при этом отнимают все льготы и другие виды выплат и пособий (кроме пенсий).
Европротокол ввели в России — и результат 2016 года — РЕЗКО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ.
Прописка… Вы же обожаете СССР. Хотите СССР вернуть. Вот вам и вернули прописку в мягком виде. В любимом вами СССР нынешние законы о регистрации — детский лепет.
При Сталине вы бы СДОХЛИ без прописки. Потому что на нее было завязано ВСЁ. Проживание, работа, покупка билетов на поезд, ТАЛОНЫ НА ЕДУ — всё без исключения.
КО
27 января, 2017 в 11:51
Ещё у нас не ведётся разработка законов об однополых браках….
Может хватит слепо на Европу равняться?
Санёк
27 января, 2017 в 12:25
А ты что-то имеешь против однополых браков?
Vasyan
27 января, 2017 в 13:21