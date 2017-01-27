Прекрасная новость о космосе

Тем пессимистам, которые считают, что всё плохо, рад сообщить, что плохо не всё. Вчера прочёл очень хорошую новость — лучшую, наверное, за этот год для всех жителей нашего региона. Всем известно, что запуски ракет с Байконура производят в нашу экологию ядовитый гептил, и продукты его горения, которые тоже не полезны. Это есть запуск прошёл нормально, если же ракета взорвалась на старте — в экологию выбрасывается гептила сразу и много. К тому же, есть пока неподтверждённая закономерность между запусками всякой ерунды в космос, и состоянием здоровья людей. В день последнего запуска человек пять из тех, которых я знаю прямо или косвенно, попали в больницу с инсультом или давлением. И так происходит в день каждого запуска. Механизм зависимости пока непонятен, и его отрицают — но эмпирически всем давно ясно, что оно есть. Так вот, кажется мне, что запуска ракет с Байконура скоро больше не будет, или их будет намного меньше. И другого слова, кроме как «Ура!», я к этой новости подобрать не могу. Никто больше не будет дырявить казахстанское небо. Итак, подробнее. РФ приостанавливает свою программу космических запусков. В результате расследования последних неудачных запусков с «Байконура» и «Восточного» выяснилось, что во всех деталях ракетных двигателей, произведённых Воронежским заводом (а это единственный завод в РФ, производящий ракетные двигатели), где по конструкции должны использоваться редкоземельные или драгоценные металлы — они заменены на обычную нержавейку. У простых воронежских воришек получилось сделать то, что не получилось ни у ЦРУ, ни у НАТО, ни у Рональда Рейгана. Космическое агентство РФ от безысходности даже хотело купить ракетные двигатели у «ЮжМаша» — но последний им, естественно, отказал. Но, впрочем, это нас не волнует.. Для нас же прекрасно то, что может означать эта новость, и о чём я написал в начале поста. Очень хорошо, что воронежские несуны — истинные патриоты Казахстана, и заботятся о здоровье казахстанского народа.

Источник — тут http://by24.org/2017/01/26/russia_stopped_its_space_program_because_of_thieves_at_rocket_plant/

От: Александр