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Тем пессимистам, которые считают, что всё плохо, рад сообщить, что плохо не всё. Вчера прочёл очень хорошую новость — лучшую, наверное, за этот год для всех жителей нашего региона. Всем известно, что запуски ракет с Байконура производят в нашу экологию ядовитый гептил, и продукты его горения, которые тоже не полезны. Это есть запуск прошёл нормально, если же ракета взорвалась на старте — в экологию выбрасывается гептила сразу и много. К тому же, есть пока неподтверждённая закономерность между запусками всякой ерунды в космос, и состоянием здоровья людей. В день последнего запуска человек пять из тех, которых я знаю прямо или косвенно, попали в больницу с инсультом или давлением. И так происходит в день каждого запуска. Механизм зависимости пока непонятен, и его отрицают — но эмпирически всем давно ясно, что оно есть. Так вот, кажется мне, что запуска ракет с Байконура скоро больше не будет, или их будет намного меньше. И другого слова, кроме как «Ура!», я к этой новости подобрать не могу. Никто больше не будет дырявить казахстанское небо. Итак, подробнее. РФ приостанавливает свою программу космических запусков. В результате расследования последних неудачных запусков с «Байконура» и «Восточного» выяснилось, что во всех деталях ракетных двигателей, произведённых Воронежским заводом (а это единственный завод в РФ, производящий ракетные двигатели), где по конструкции должны использоваться редкоземельные или драгоценные металлы — они заменены на обычную нержавейку. У простых воронежских воришек получилось сделать то, что не получилось ни у ЦРУ, ни у НАТО, ни у Рональда Рейгана. Космическое агентство РФ от безысходности даже хотело купить ракетные двигатели у «ЮжМаша» — но последний им, естественно, отказал. Но, впрочем, это нас не волнует.. Для нас же прекрасно то, что может означать эта новость, и о чём я написал в начале поста. Очень хорошо, что воронежские несуны — истинные патриоты Казахстана, и заботятся о здоровье казахстанского народа.
Источник — тут http://by24.org/2017/01/26/russia_stopped_its_space_program_because_of_thieves_at_rocket_plant/
От: Александр
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Радость ваша, Александр, понятна, но очень преждевременна. Во первых, двигателей этих куча немаленькая, перепроверят и нержавейку поменяют на нужное, всех делов то, как говорится. По моему аналогичные двигатели и на баллистических ракетах стоят, так что взаимозаменяемо и какой то частью ядерного щита ради коммерческого космоса можно будет на время пожертвовать. А порядок на Воронежском заводе наведут, виновные в краже редкоземельного отправятся на исправление на редкозаселённые из за сурового климата земли, в назидание другим. Так что как и раньше где то будет вестись отсчёт — 35 секунд, полёт нормальный. А где то баба Вера будет говорить соседке — Матвевна! чёта у меня в грудях давит, наверно опять запустили!
один из массы
27 января, 2017 в 12:59
Не поняли вы кубика. Он же не небу без ракет и будущему здоровью знакомых радуется. Он как «истинный» сосед радуется что у соседа корова сдохла, мелочь, а ему приятно.
А мы давайте с вами на другую восточную пословицу ориентироваться: «Если у меня есть корова, то пусть у соседа их будет две, чтобы он у меня не просил молока каждый раз»
Александр Манкубусович Животноводов
27 января, 2017 в 14:17
Ну как не понять? Соседские невзгоды это же бальзам души и именины сердца для Сан Саныча, общеизвестный факт. Вот я ему радость и уменьшил, хоть самому и не нравится этот космодром. Но радоваться чужому бардаку не буду, у нас и своего хватает. Да и отсутствие космодромовских денег в случае чего выльется в каком нибудь новом налоге или штрафе.
один из массы
27 января, 2017 в 14:50
«Ну как не понять? Соседские невзгоды это же бальзам души и именины сердца для Сан Саныча, общеизвестный факт»..
Это вы так думаете, это только для вас что-то там общеизвестно. На самом деле в конце ноября в ночь запуска с Байконура у меня мама умерла от инсульта. И ещё у двоих хороших знакомых родители попали в больницу.
Менять же здоровье граждан на деньги мне кажется в любом случае не очень хорошей государственной идеей. Пусть будет налог или штраф.
Остальным же двоим отвечать не буду. При встрече, если знаю их лично — в лицо плюну с огромным удовольствием. А вести диалоги — много чести..
Александр
27 января, 2017 в 16:19
Я вам соболезную, сам не так давно маму потерял, так что понимаю ваше горе. Вы думаете что мне Космодромы по душе? Я кстати тоже метеочувствителен и на себе очень хорошо чувствую даже успешные запуски, так же как и все бураны, перепады температур и атмосферного давления.
Воровство я не оправдываю любое, не хорошо это и не по Божески. Благо что подмену углядели и запуски приостановили. А если бы по вине этих ворюг-не слесарюг (вот уж думаю что без ведома ИТР не обошлось, не простые наладчики детали меняли) эта ракетка да людям на голову? Тоже спасибочки?
Насчет денег за аренду космодрома — я думаю что дело тут не в деньгах, не столь уж они и огромны, по 10 долларов на жителя страны всего то. Уйдут соседи со своими ракетами, недалеко то время, чуть обождать надо. Космос это не просто, где попало ракету не запустишь. Это и площадки стартовые и расчет выхода на орбиты и минимизация рисков в случае аварии. Вопрос то решается, не за горами…
один из массы
27 января, 2017 в 16:44
В конце ноября запусков небыло, тут вы уважаемый уже откровенно лжете. Конечно сейчас можете поправится и сказать «ой, запамятовал, это была середина ноября». Но грош цена будет вашим словам.
Александр Манкубусович Животноводов
27 января, 2017 в 16:56
одному из массы
Воровство да, плохо. Но дело тут не в соседях. Если бы возможный контракт с Западом по захоронению ядерных отходов в Казахстане (а его тоже обсуждали в своё время) тоже сорвался по какой-либо внешней причине — я бы радовался точно так же. Просто здоровье людей — не то, что надо предлагать миру в качестве услуги.
17 ноября, «Союз-ФГ». С 17 на 18 в ночь инсульт, потом 5 дней в коме, и 23-го всё.. Ещё в ту же ночь, как я говорил, у двоих знакомых старые родители попали в больницу, и у двоих дома слегли.. Этому … отвечать не хочу, как я уже говорил, ибо за морально полноценного человека его не считаю. Да, и жаль, что лайки тут безымянные..
Александр
27 января, 2017 в 17:59
одному из массы
Список стартов, кстати, на сайте «Роскосмоса».
Александр
27 января, 2017 в 18:00
Ты главное против ветра не плюй, а то ветер он такой, в рожу прилетит, увернуться не успеешь.
Lex
27 января, 2017 в 19:03
Премьера нового хита на всех экранах -«Грозная Манкубка на тропе войны. Взорваный пукан».
Lex
27 января, 2017 в 19:47
Ну вот и поправился, плавно перетек с конца ноября на середину. И мама уже умерла не в ночь запуска а через 5 дней.
Кубик, мама это святое, зачем ты ее сюда приплел вообще? У тебя совесть есть?
«Этому» он отвечать не будет и тут же отвечает . Не позорься так, сайт роскосмоса надо было тебе читать до того как свой коммент ляпнул, а не после. А теперь, уж коли встрял, помалкивал бы лучше. Позорище.
Александр Манкубусович Животноводов
27 января, 2017 в 21:23
Уже много раз Александр дал понять, что правильное мнение — только его. Все другие — неправильные и за них надо наказывать.
КО
28 января, 2017 в 13:28
Может быть, так оно и будет. Но тем не менее, если запуски отменят — народ нашей страны не забудет подвига воронежских ворюг. Пусть снабженцы и мастера этого завода ездят на своих грациозных джипах, и строят дома в воронежских парковых зонах — я за них буду даже рад. Уверен, их героизм для народа Казахстана будет жить в веках..
Александр
27 января, 2017 в 16:16
Вот я лично считаю что манкубка меня оскорбляет, а Вы, товарищи модераторы, все трете и трете мои ответы. Это типа двойные стандарты в действии? Кому-то можно, а кому-то нет? Впрочем это происходит не впервые раз.
Lex
27 января, 2017 в 20:25
Был бы я модером — я бы и этот твой поносий не пропустил. А ты вообще что-нибудь умеешь, кроме как жаловаться? На какие вопросы у тебя есть собственное, сформированное не раша-тв, а опытом — мнение?..
Александр
28 января, 2017 в 12:19
Ты в своем репертуаре манкубка, пасешся на желтопрессных сайтах. Видимо то серое жидкое вещество что у тебя плескается в голове не догоняет, что если Россия уйдёт с Байконура, то прекратятся поступления бабла за аренду. А так то да, для Казахстана какие то 115 лямов зеленых в год копейки же…
Lex
27 января, 2017 в 13:43
АТам нету этого вещества. Так как не думает, что умрёт город Байконыр. Куда жителям деться? Где искать работу! Снова снимать жильё? Наверно ему нравятся руины и склепы. Вот в склеп его и замуровать, за такие радывания.
Ибо нефик
27 января, 2017 в 21:37
Молодцы , что решили этот сложный вопрос!!! Будем молиться , чтобы гептил, гексоген, героин и прочие какашки вообще не пользовалис нигде. Ни у нас,и ни где. Земля наш общий дом, а мы все потомки Адама. Так что радуйтесь, родственнички!!! Ура ура ура!!! Жизнь то улучшается!!!
Суюншы !!!!!!
28 января, 2017 в 02:17
К великому сожалению всяческих эмульгаторов, стабилизаторов вкуса,консервантов в повседневной жизни гораздо больше чем гептила и гексогена, и именно они медленно но верно разрушают наше здоровье.
один из массы
28 января, 2017 в 10:53
При всей полярности мнений, прошу всех участников дискуссии не опускаться до взаимных оскорблений, обзывалок, искажений никнейма и прочего. Спор по теме это же не толковище в подворотне, давайте будем выше эмоций. Переубедить, доказать что либо можно только логикой и аргументами и уж никак не грубостью.
один из массы
27 января, 2017 в 21:56
Александру.
Моя мама тоже умерла от инсульта. Никаких запусков ни в это время, ни за неделю до этого не было. Не на что грешить. Возраст, атеросклероз сосудов, гипертония — обычный букет болезней почти любой старушки. У мужчин чаще инфаркты, у женщин инсульты. Если взять другой регион или другую страну, более далёкую от всяких запусков, то увидим что статистика возрастных инсультов такая же. Если где то и благополучнее — Япония, Юговосточная Азия, Южная Европа, то это связано больше с привычками в питании, присущей этим регионам диете. Как то так. Я не говорю что космос безвреден, но вред слишком преувеличен. Та же колбаса вреднее любого Байконура, чес.слово.
один из массы
27 января, 2017 в 22:16