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Свидетельницами происходящего стали работницы салона красоты
В колодце на Востоке-3 предположительно нашли труп. Невольными свидетельницами происходящего стали работницы салона красоты, который находится на улице Карла Маркса. На глазах у девушек полицейские достали тело из колодца и завернули в полиэтилен. Позже тело погрузили на носилки и увезли.
Ждем официальных комментариев пресс-службы ДВД области.
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