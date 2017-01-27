В колодце на Востоке-3 предположительно нашли труп (фото)

Свидетельницами происходящего стали работницы салона красоты

В колодце на Востоке-3 предположительно нашли труп. Невольными свидетельницами происходящего стали работницы салона красоты, который находится на улице Карла Маркса. На глазах у девушек полицейские достали тело из колодца и завернули в полиэтилен. Позже тело погрузили на носилки и увезли.

Ждем официальных комментариев пресс-службы ДВД области.