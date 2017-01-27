Подростковый суицид

Большинство из данных групп публикуют текст и картинки, которые по сути развивают у подростков депрессию и ломают психику.

Здравствуйте! Вчера ко мне на WhatsApp пришло сообщение. К спам-рассылкам я отношусь негативно и сразу удаляю, но тут решил прочитать. Вот текст рассылки:

«МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ! Это просто немыслимо!

А вы слышали о новом «тренде» молодежи? Дети «покупают» свою смерть! Приобретая приложение, за ними закрепляется человек, следящим за выполнением заданий, последним этапом игры — является суицид.

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

1. Подросток не высыпается, даже если рано ложится спать — проследите, спит ли он в ранние утренние часы.

2. Рисует китов, бабочек, единорогов.

3. Состоит в группах, содержащих в названии следующее: «Киты плывут вверх», «Разбуди меня в 4.20», f57, f58, «Тихийдом», «Рина «, «Няпока», «Море китов», «50 дней до моего…» хэштеги : домкитов, млечныйпуть, 150звёзд, ff33, d28, хочувигру.

4. Закрыл в Контакте доступ к подробной информации, в переписке с друзьями (на личной стене) есть фразы «разбуди меня в 4.20», «я в игре». И совсем уж страшно, если на стене появляются цифры, начиная от 50 и меньше.

5. Переписывается в вайбере (и др. мессенджерах) с незнакомыми людьми, которые дают странные распоряжения.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ХЕШ-теги:

#f53 #f57 #f58 #d28 #морекитов #тихийдом #хочувигру #млечныйпуть Пройдите по хештегам и волосы дыбом встанут.

В РАЗГАРЕ ИНФОРМАЦИОННАЯ СУИЦИДАЛЬНАЯ ВОЙНА ПРОТИВ НАШИХ ДЕТЕЙ:

Телефон доверия — служба психологической помощи 8-800-2000-122

Для России бесплатный телефон доверия 8-800-333-44-34

Для Казахстана 88000803434

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

ПОМОГИТЕ РАСПРОСТРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ПЕРЕШЛИТЕ ДРУЗЬЯМ, у кого есть дети-подростки.»

Пугающее сообщение, решил проверить и набрать в ВК данные хэштеги и названия групп. После этого волосы на голове начали шевелиться, что это все правда! Там сотни групп с такими названиями. Большинство из данных групп публикуют текст и картинки, которые по сути развивают у подростков депрессию и ломают психику. Если бы этим только ограничивалось… Размещаются картинки с текстом: «Вырасту – умру», «Никого не слушай. Закрой уши. Режь себя, ну же. Ты никому не нужен» и в таком духе…

Размещены аудиозаписи с названием, например: «Прыгай вниз, не бойся» и др.

Некоторые группы состоят из 5-10 человек, причем у них на стене ничего не опубликовано. Поэтому администрация соц. сети вряд ли удалит данную страницу, т.к. на ней ничего нет. Но зайдя к участникам этой группы видишь, что у некоторых написано «50 дней, отсчет пошел…», размещены пугающие картинки и тексты. У некоторых по 500-600 друзей. Под данными текстами и картинками десятки лайков… И что самое страшное, возраст участников таких групп 13-16 лет!

Там есть подростки и из России, Казахстана. За 5 минут, что просто зашел к участникам данных групп увидел двух подростков из Алматы, одного из Астаны.

Понял некоторые методы донесения таких ужасающих сообщений:

Даже если в группе всего 5 человек и ничего там не опубликовано, но там есть участники, у которых сотни друзей. У этих участников в разделе «Группы» можно увидеть сообщества, в которых размещена информация, вызывающая депрессию и подталкивающая к суициду…

И вот, спрашивается, кому надо создавать такие группы и сообщества? Но они есть и их очень много.

Этой статьей хочу призвать родителей обращать внимание, где их ребенок проводит время в интернете, что размещает у себя в соц. сетях. Даже может не состоять в таких сообществах. Просто будет один из друзей с фальшивой страницей, на которой и будут размещены такие страшные сообщения.

Это наверняка не только в группах ВКонтакте, но и других соц. сетях. Блокировка тех же соц. сетей целиком гос. органами явно не выход. Также и блокировка отдельных страниц, потому как в 15 лет подросток разберется, как обойти данный запрет. Просто нужно тесное сотрудничество гос. органов с администрацией соц. сетей. Чтобы те в свою очередь пресекали на корню такие сообщества и сразу удаляли. Не помешал бы сайт или хотя бы почтовый ящик, на который можно было бы оперативно пожаловаться или высказать подозрения на такие сообщества и группы. Ну и конечно родителям быть предельно внимательными, ведь от этого зависит жизнь ваших детей.

—

Житель Земли