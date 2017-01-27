Пользователи сети предположили, что Анжелине Джоли и Бреду Питту подготовили надгробия в Караганде

Автора «шедевра» пока не нашли

Портреты самой знаменитой пары Голливуда появились на надгробиях, ро мнению портала NUR.KZ, в Караганде. Якобы, таким образом одна из фирм, оказывающих ритуальные услуги, решила привлечь клиентов. Правда, какая именно- установить так и не удалось. После того, как снимки надгробий разошлись по социальным сетям, автор, видимо, решил остаться инкогнито.

Само фото надгробий «гуляет» по сети уже около полугода, и каждый город считает своим долгом «приписать»

заслугу себе. Так, в июне этого года фотографии надгробий активно обсуждали россияне. Сейчас, очевидно, очередь дошла и до Казахстана. Тем не менее, фактов, подтверждающих, что памятники действительно изготовлены в Караганде, нет.

Стоит отметить, что имена под портретами звезд вымышленные, а даты рождения и смерти вообще имели место аж в 19-ом веке. Несмотря на это, пользователи казнета сочли изображения кощунством — еще бы, хоронить живых и полных сил знаменитостей. Кое-кто даже выразил опасения по поводу того, что Бред и Анджелина могут безвременно покинуть наш мир, из-за пиар-хода граверов