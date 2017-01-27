Жители многоэтажки недовольны соседством с магазином ритуальных товаров

В подвале дома продают гробы, кресты и венки

Жители дома в Темиртау возмущены соседством с магазином ритуальных товаров. В подвале дома частная фирма продаёт гробы, венки и кресты. Иногда, чтобы сделать рекламу наглядной, продавцы выставляют венки на улицу. И такая картина совсем не радует окружающих. По словам жителей дома каждый день они видят как грузовые машины привозят гробы и кресты, а торец дома украшен похоронными венками.

Пока жильцам пообещали, что договор аренды с магазином ритуальных товаров перезаключать не будут, поскольку обнаружились нарушения. Но точная дата переезда гробов и крестов всё ещё не названа.