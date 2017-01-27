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В подвале дома продают гробы, кресты и венки
Жители дома в Темиртау возмущены соседством с магазином ритуальных товаров. В подвале дома частная фирма продаёт гробы, венки и кресты. Иногда, чтобы сделать рекламу наглядной, продавцы выставляют венки на улицу. И такая картина совсем не радует окружающих. По словам жителей дома каждый день они видят как грузовые машины привозят гробы и кресты, а торец дома украшен похоронными венками.
Пока жильцам пообещали, что договор аренды с магазином ритуальных товаров перезаключать не будут, поскольку обнаружились нарушения. Но точная дата переезда гробов и крестов всё ещё не названа.
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Не очень понимаю их недовольство. Нужно ставить себя на место других. Завтра мусульмане станут недовольны тем, что по соседству с ними магазин, где продают свинину и бухло. Пешеходы станут недовольны тем, что живут рядом с автосалоном. Язвенники станут недовольны тем, что рядом шашлычная. А тупые станут недовольны тем, что по соседству с ними ВУЗ, библиотека, или книжный магазин с умными книгами.. Мне кажется, жильцам нужно просто поумерить своё недовольство..
Александр
27 января, 2017 в 16:39
Согласен. Не самое, конечно, приятное соседство, но уж точно не хуже, чем шумный будырь с шашлычным чадом и музоном до полуночи. Этих ритуалок хватает и в других местах люди по соседству живут и ничего.
один из массы
27 января, 2017 в 17:22
мало приятного наблюдать с окна каждый день гробы Многих коснулось такое горе как похороны и люди просто психологически не могут такое переносить . Не надо сравнивать мясо с водкой и гробы это разные вещи
нюся
27 января, 2017 в 16:57
Не смотрите только со своей колокольни. Для отдельных социальных групп свинина и водка намного оскорбительней.
Александр
27 января, 2017 в 17:14
У нас пару лет назад ветеранам квартиры дали в восстановленных домах напротив кладбища «Триада». им наверное тоже неприятно, но куда деться?
один из массы
27 января, 2017 в 17:16