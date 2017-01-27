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Финал конкурса пройдет накануне 8 марта
Конкурс для женщин устраивает праздничное агентство «Creatiff». Карагандинкам предлагают блеснуть своим талантами и красотой. Дамам предстоит «феерично доказать, что мамочки всегда остаются прекрасными, умными и абсолютно всё успевающими».
Для участия в конкурсе нужно создать презентацию или видеоролик продолжительностью не более двух минут, приложить краткое эссе о себе, и три фото хорошего качества. Все это следует до 15 февраля отправить на электронную почту artagentstvo.creatiff@mail.ru.
В финал пройдут 15 участниц. Для каждой из них устроят стилизованную фотосессию. На заключительном этапе женщины должны будут показать себя в четырех конкурсах. После чего жюри выберет лучшую участницу. 7 марта всех финалисток ждут призы от спонсоров.
Подробности можно узнать по телефону 87785473088 (WhatsApp).
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