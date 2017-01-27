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Обстоятельства гибели человека выясняются
В пресс-службе ДВД области подтвердили, что на Востоке-3 в колодце обнаружили труп. По информации полицейских, на теле покойного не обнаружили никаких признаков насилия. О личности погибшего ничего не сообщается.
Однако местные жители говорят, что в этом колодце часто ночуют бездомные. Неоднократно из колодца доставали трупы бомжей.
-По факту обнаружения трупа начато расследование. Обстоятельства смерти выясняются, — комментируют в пресс-службе ДВД области.
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