Чисто легальное убийство

В Карагандинской области все подозреваемые, обвинявшиеся в жестоком отношение к животным, избежали наказания

Правовой садизм

Прошедший 2016 год был богат на сообщения в СМИ о фактах жестокого обращения с животными, в ответ — всплеск общественного возмущения. Правоохранительные органы немедленно реагировали, заявляли о проведении проверки, о ее результатах полицейские как правило не распространялись. Между тем острым остается вопрос: чем у нас в республики заканчиваются такие проверки, хоть один садист был наказан по закону?

Летом на ленте новостей информационных сайтов появилась заметка об инциденте в Павлодаре. Женщина, заметила как во дворе соседней дачи мужчина избивает собаку, она позвонила в полицию, прибывший наряд, как сообщили в ДВД области увидел следующую картину: «…у животного была размозжена голова, перебиты конечности. Собака неизвестной породы представляла собой кусок мяса. На месте происшествия был задержан 48 – летний мужчина. Сотрудникам полиции задержанный рассказал, что это его собственная собака, и он просто так ее избил. К сожалению, от побоев и ран животное погибло». По факту случившегося в отношении хозяина собаки было начато досудебное расследование, мужчина отпущен под подписку о не выезде. Только в декабре 2016 года выяснилось к какому выводу пришли стражи порядка. «По данному факту проведено досудебное расследование по статье 316 УК РК «Жестокое обращение с животным». По результатам следствия принято процессуальное решение о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления», — сообщили в пресс-службе ДВД, прокуратура Павлодара с принятым решением согласилась.

Другой громкий случай произошел 25 мая в Караганде, мужчина с помощью лома на глазах у соседских детей избивал алабая по кличке Амир, таким образом давал ему уроки воспитания. Собаку с покалеченной лапой забрали волонтеры движения «Дари добро», проверка начатая полицией вскоре была прекращена «за отсутствием состава преступления». Неудовлетворенные таким решением представители движения в августе обратились с заявление в прокуратуру: проверить насколько законно поступили полицейские. 20 января волонтер Инна Радченко рассказала, чем завершилась проверка.

-Прокуратура направила дело на повторное рассмотрение в Октябрьский РОВД, оттуда мне пришло письмо о закрытие дела, в связи с отсутствие состава преступления, — рассказывает Инна Радченко. — Подозреваемый не отрицал факта избиения. Сама статья 316 говорит:преступлением является жестокое обращение с животными на глазах у несовершеннолетних. Но родители девочки-свидетеля отказались давать показания, по той причине: ну знаете время прошло столько, все утихло, не хочется с соседями ссориться, а нам дальше жить вместе и т. п. Так дело и было развалено, потому что по факту нет свидетеля — нет преступления. Там было много и других моментов. Сначала нам полицейские заявили, что нет возможностей провести экспертизу увечий, мы попросили у юриста алматинского фонда «Cares» дать разъяснение, он ответил, что квалификация увечий нужна для людей, потому что от этого зависит степень наказания, для животных такая квалификация увечий не нужна.

— Как вы оцениваете статью 316, вы знаете о фактах, когда в Карагандинской области были осуждены живодеры?

— Нужно чтобы закон работал, есть только эта статья, но во-первых она очень узкая, она говорит о жестоком обращении с применении садистких методов на глазах у несовершеннолетних: это сколько должно сойтись факторов чтобы доказать состав преступления. В целом ни одно наше заявление по фактам жестокого обращение с животными, которые мы подавали в органы полиции, за 2016 год не было пущено в ход

Волонтеры «Дари Добро» выходили Амира, но он продолжает прихрамывать, на психике пса тоже осталась неизгладимая рана, тем не менее ему нашли хозяев и работу: сторожит одну производственную базу в Караганде.

Статья слезам не верит

По республике подобных историй с избиениями и убийствами животных в месяц происходит сотни, если не тысячи, только мизерную долю инцидентов удается вытащить на суд общественности, который как мы только что выяснили бессилен как-то довести дело до логического конца: сурового уголовного суда над садистами. Само казахстанское общество разделена на две неравные части, большая считает, что такое обращение с животными является не преступлением, а даже нормой отношений человека с низшими по развитию существами, живым орудиями труда. Интересы, точку зрения этого большинства сейчас в полной мере защищает законодательство страны. Обвинение полицейских в равнодушие, ссылки на мораль, любовь к беззащитным созданиям зачастую безосновательны, когда речь идет о необходимости справедливого наказания застигнутого на месте преступления живодера. Первооснова этой проблемы кроется только в правовых нормах, которые вроде должны охранять животных, как та же мертвая статья 316. Но чтобы кого-то защищать у него прежде всего должно быть на эту защиту право, есть ли оно у животных в республике? Только одно существо обладает таким преимуществом — человек, его права прописаны в базовом законе — Конституции РК, где сказано, что высшими ценностями в Казахстане являются человек, его жизнь, права и свободы. Каким юридическим статусом обладают домашние животные? Во-первых у них нет абсолютно никаких прав, я хочу привести крайне короткую статью 124 «Животные» гражданского кодекса РК, которая все ставит на свои места, читаем: «К животным применяются общие правила о вещах, поскольку законодательством не установлено иное». Вот это одно предложение и есть «конституция» братьев наших меньших, они есть: движимое имущество, имущественное благо, объект гражданского права человека. Уголовный кодекс РК всесторонне защищает только имущество как и другие права человека. Единственная статья статья 316, стоит последней в списке других двадцати более значимых статей в главе 10 «Преступления против здоровья населения и нравственности». Статья «беспокоится» только о детях, которые могут увидеть издевательства, защищает население в целом от человека из хулиганских побуждений убившего, например, собаку. Об «интересах» самой собаки ни слова, только законодательный комплимент, что убивать ее, ради любопытства или наслаждения, все-таки безнравственно. Санкция в отношении преступника следующая, он «наказывается штрафом в размере до двухсот МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шестидесяти суток.» Согласно уголовному кодексу «Преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.» Смотрим на санкцию и выясняем, жестокое убийство собаки является преступлением небольшой тяжести, для сравнения, кража 100 тысяч тенге квалифицируется как преступление средней тяжести. Предположим, что у гражданина Н. украдена немецкая овчарка стоимость в 200 тысяч тенге, вор оказался большим садистом, он убил собаку на глазах соседского мальчика. Если даже родители ребенка напишут заявление на садиста, более тяжким преступлением, как Вы догадываетесь, является именно кража, за нее вор может быть оштрафован в размере до одной тысячи МРП (в пять раз больше чем за убийство собаки) либо приговорен к исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Выходит закон прежде всего защищает право собственности гражданина Н. А если вор убил собаку в своей квартире, без свидетелей, статья 316 ему не грозит. В целом любой «добропорядочный» гражданин может убить самым жестоким способом тысячу собаку, главное чтобы все происходило в «правильном» месте, тогда закон к нему не будет иметь никаких претензий.

Сделано в СССР

Особо стоит отметить, что УК РК КазССР был чуть гуманней к животным, там была статья 86 «Преступно-небрежное или жестокое обращение со скотом», ее исключили из старого кодекса в 1995 году. Согласно статье 200: живодеры наказывались исправительными работами на срок до шести месяцев или штрафом до ста рублей.

Сегодня для закона домашние питомцы обыкновенный кусок живого мясо, за которым не закреплено право испытывать страдания, это не оскорбление законодательства нашей страны, совсем нет, только констатация факта. Казахстанские защитники животных неоднократно пытались повлиять на парламент и правительство республики, призывая принять закон о защите прав животных, который давно действует в цивилизованных странах, куда должны были войти следующие нормы: запрет на жестокое обращение с животными, при котором они испытывает мучение, страдание, боль, а так же их увечье; запрет на отстрел бездомных животных, их отравления и убийство; ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными; открыть приюты в каждом городе Казахстана для бездомных и брошенных животных; бесплатные стерилизации бездомных животных и этим остановить их размножение. Последнее, безуспешное, открытое обращение в высшие органы власти было направлено в 2012 году, о запрете массового уничтожения собак и кошек ветеринарными службами. Но активисты не сдаются.

— Посмотрите в соседней России этим занялись, появляются статьи, что человек должен нести ответственность за тех животных, которые у него находятся, дай бог будут штрафы за то, что ты выкинул животное, которое находилось у тебя дома, — говорит Инна Радченко. — Конечно надо чтобы все было без перегибов, если есть закон, то увы есть 33 лазейки как его обойти. Сейчас снова запущена петиция об отмене отстрелов, отравлений бездомных животных, инициатором явился фонд «Cares», петиция направлена президенту.

Можно понять представителей законодательных органов почему с первых дней независимости тормозится народная инициатива по закреплению в юридических нормах гуманного отношения к животным. Если подобный закон будет принят, тогда придется вносить изменения в большой перечень кодексов, законов, подзаконных актов. Придется ломать голову над тем, как трактовать некоторые обычаи связанные с охотой или крутым обращением с домашней скотиной; как хозяева должны избавляться от надоевших, старых или больных питомцев; вообще, что есть жестокость, как ее отмерить в каждом случае? Достаточно пройтись по частному сектору любого города или села, увидеть в каких невыносимых условиях живут цепные псы, или кошки, чтобы понять: принятие закона о защите прав животных проблему жестокости по отношению к ним сразу не решит. Готовы ли к такому законы наши правоохранительным органам, а самое главное: готово ли население страны?

Одно ясно защита животных, санкционированная государством, необходима, скопированная когда-то с советского кодекса статья 316 давно является правовым реликтом. Сам автор статьи считает: нужно чтобы все республиканские объединения, такие как карагандинские «Дари Добро» и «Верный друг», действовали в самых важных вопросах единым фронтом, иначе, равнодушие законодателей не сломить.

Павел ПОПОВКИН

От: Павел Поповкин