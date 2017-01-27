Промоутер Головкина опроверг слухи о переговорах с Сондерсом

Он сообщил, что сейчас для боксера важно сосредоточится на бое с Джейкобсом

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ом Леффлер опроверг слухи о том, он он ведет переговоры с Сондерсом, которого прочили Геннадию в соперники, после боя с Джейкобсом, который намечен на 18 марта. Именно с ним, считают фанаты, наиболее вероятен потенциальный бой в Казахстане.

Нет, это неправда. Головкин сосредоточен на 18 марта — заявил Леффлер — . Если он выиграет этот бой, естественно, мы бы хотели устроить встречу с Саулем «Канело» Альваресом. Моя работа заключается в том, чтобы смотреть наперед и искать лучшие из возможных вариантов. Но в данный момент все сфокусированы на Дэнни Джейкобсе, потому что он — сильнейший оппонент в карьере Геннадия.

Так же промоутер сообщил, что в случае победы Геннадия, для него откроются перспективы новых серьезных боев, которых боксеру не хватало последние пять лет.