Обязать полицейских иметь видеорегистраторы при задержании предложила Генпрокуратура РК

Электронное уголовное дело позволит в режиме онлайн выявлять любые нарушения.

Обязать органы следствия иметь при себе видеорегистраторы при задержании лиц, изъятии наркотиков, оружия или денег предлагает Генпрокуратура РК. С соответствующим предложением сегодня выступил на заседании ведомства заместитель Генерального прокурора РК Ерлик Кененбаев, передает­ МИА «Казинформ».

«Сами сотрудники при задержании лиц, изъятии наркотиков, оружия или денег должны иметь видеорегистраторы. Это будет дисциплинировать. Все понимают, что идет запись. Таким образом, мы предлагаем исключить любые нарушения. Передовые технологии, сопровождающие каждого в развитых странах, для нас пока еще диковинка», — заявил замгенпрокурора.

По его словам, в этом отношении нужен переход к электронному формату расследований.

«Электронное уголовное дело позволит в режиме онлайн выявлять любые нарушения. Их станет гораздо меньше. Такие дела уже невозможно спрятать в сейф или положить под сукно. Потому что это будет у нас в компьютере. Все будет явно и прозрачно. Предложений много. Над ними сейчас работает созданная группа. В апреле первый пакет законодательных поправок мы представим», — уточнил замгенпрокурора Кененбаев.

«Сегодня можно завести дело по любому обращению или факту. Изначально криминала нет, а людей «таскают» месяцами на допросы, проводятся обыски, выемки. Тысячи граждан необоснованно вовлекаем в орбиту уголовного процесса. В итоге — прекращаем дело. Страдают люди, рушится бизнес. Сотни квалифицированных следователей работают впустую, «на корзину». Что надо изменить? Людям нужно, чтобы разобрались до регистрации. Если нет преступления, их не должны тревожить. Нужно навести жесткий порядок, чтобы выяснить, есть ли криминал. Где-то нужен осмотр, где-то — экспертиза, где-то -заключение специалиста. Надо сократить сроки их проведения», — заключил спикер.