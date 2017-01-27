Африканский беженец утонул в Венеции под смех и шутки толпы (Видео)

Парен. кричали «Плыви домой», до тех пор,пока он не утонул

22-летний мигрант из Африки утонул на глазах у многочисленных очевидцев в Большом канале в Венеции, пишет Independent.

Молодой мужчина каким-то образом оказался за бортом, однако никто из местных жителей и туристов не бросился в воду спасать человека. Вместо этого окружающие принялись снимать происходящее на мобильные телефоны и отпускать шуточки и расистские замечания.

На одном из видео слышны крики: «Да он тупой! Хочет смерти» и «Давай плыви домой».

Утопающему бросили по крайней мере три спасательных круга, но он не смог добраться ни до одного из них. В результате парень утонул.

Видео: tengrinews.kz