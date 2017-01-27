- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Парен. кричали «Плыви домой», до тех пор,пока он не утонул
22-летний мигрант из Африки утонул на глазах у многочисленных очевидцев в Большом канале в Венеции, пишет Independent.
Молодой мужчина каким-то образом оказался за бортом, однако никто из местных жителей и туристов не бросился в воду спасать человека. Вместо этого окружающие принялись снимать происходящее на мобильные телефоны и отпускать шуточки и расистские замечания.
На одном из видео слышны крики: «Да он тупой! Хочет смерти» и «Давай плыви домой».
Утопающему бросили по крайней мере три спасательных круга, но он не смог добраться ни до одного из них. В результате парень утонул.
Видео: tengrinews.kz
Всего на сайте опубликовано 32796 материалов.
Посетители оставили 189898 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.