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В стенах химфака КарГУ проходят публичные слушания о наименовании микрорайона в честь Байкена Ашимова.
Начались публичные слушания по вопросу наименования микрорайона «Панель-центр». Оставалось неизвестным, чье имя ему хотят присвоить. Только что наш корреспондент узнал, его предлагают назвать в честь партийного функционера, который служил на фронте в годы Великой Отечественной войны, Байкена Ашимова. Он уроженец Акмолинской области. С 1961 по 1968 годы занимал должность председателя Карагандинского облисполкома. За то, чтобы назвать в честь него микрорайон, ходатайствовали председатель центрального совета ОО «Организация ветеранов» Озганбаев (в 2013 году) и группа общественных деятелей ветеранов Караганды (2016 год). Фамилии последних неизвестны.
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Мелко мыслят! Назвали бы уже в честь Аблай Хана,все таки покрепче был фунционер!
andrey
27 января, 2017 в 17:05