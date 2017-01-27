«Панель-центр» хотят назвать в честь партийного функционера

В стенах химфака КарГУ проходят публичные слушания о наименовании микрорайона в честь Байкена Ашимова.

Начались публичные слушания по вопросу наименования микрорайона «Панель-центр». Оставалось неизвестным, чье имя ему хотят присвоить. Только что наш корреспондент узнал, его предлагают назвать в честь партийного функционера, который служил на фронте в годы Великой Отечественной войны, Байкена Ашимова. Он уроженец Акмолинской области. С 1961 по 1968 годы занимал должность председателя Карагандинского облисполкома. За то, чтобы назвать в честь него микрорайон, ходатайствовали председатель центрального совета ОО «Организация ветеранов» Озганбаев (в 2013 году) и группа общественных деятелей ветеранов Караганды (2016 год). Фамилии последних неизвестны.