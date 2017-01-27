Пострадавшим из-за схода снега и льда с крыш домов трудно добиться компенсации

Карагандинцы годами судятся, но безрезультатно

Все чаще жители Караганды становятся жертвами совершенно неожиданной напасти. С крыш жилых домов и даже государственных учреждений на головы людям падает снег и сосульки. Случается, что сошедший снег повреждает автомобили и другое имущество горожан. По закону за «чистоту крыш» отвечает КСК, если это жилой дом, владелец здания – если это организация, и все жильцы дома, если у них нет своего кооператива. Но на деле, получить хоть какую-то компенсацию от них пострадавшим очень сложно.

Последние несколько лет в Караганде стоят особенно снежные зимы. Ленты интернет-порталов пестрят новостями о буранах и занесенных дорогах. Но как оказалось, опасность ждет людей не только на дорогах, но и в родном городе. На крышах зданий скапливается снег, нарастают сосульки. По закону, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, крыши должны регулярно чистить. Но то ли нас подводит климат, то ли экономия средств, а может и банальная лень. Факт остается фактом – регулярно страдают люди.

На протяжении долгого времени карагандинка Шолпан Жумашева пытается наказать виновников. Женщина пришла в офис «Народного банка», располагающегося на улице Гоголя. С козырька над входом в банк на спину девушке упала глыба льда. Шолпан очнулась уже в больнице с переломом лопатки. Позже на месте удара врачи обнаружили опухоли. Девушка судилась с КСК, владельцами первого этажа и арендатором помещения – филиалом «Народного банка». Все ответчики спихивали вину друг на друга. Представители банка пеняли на владельца первого этажа. Мол, мы всего лишь арендаторы. Последний переложил ответственность на КСК. На козырек перед входом в банк снег якобы падал с крыжи дома. В суде первой инстанции виновниками признали КСК. Кооператив должен был выплатить пострадавшей 100 тысяч тенге, но апелляция отменила это решение. В итоге Шолпан осталась ни с чем.

Снег сошел в крыши дома № 22 пол улице Воинов-Интернационалистов на машину Сергея Безкоровайного в начале января. Самое удивительно в этой истории в том, что транспорт мужчина оставил не прямо под окнами дома, а примерно в шести метрах. Из-за особой конструкции крыши снег разогнался и свалился на машину. Сергей вместе с супругой в этот момент находились в салоне авто. Только сели в машину. Какие-то доли секунды и снежная масса могла упасть им на головы. Машина получила заметные повреждения.

Сергей Безкоровайный отнесся к случившемуся серьезно. Вызвал полицию, подписал протокол. Все тщательно зафиксировал. А на следующий день пошел в КСК.

— В КСК мне сказали: Этот дом больше не в нашем ведении. Мы с первого января от него отказались». Жильцы же дома уверяют, что входят в состав в КСК. В общем, перекидывают вину друг на друга. Я отправил им запрос. Пытался выяснить, есть ли у них договор с сервисной службой, которая должна чистить крышу. Ответа я так и не получил. Если договора у них нет, это означает, что они должны сами чистить крышу. Сейчас я собираю последние документы и подаю на КСК в суд, — воинственно настроен Сергей.

Еще один похожий случай произошел перед Новым годом на рынке «Самал». Группа волонтеров приехала за подарками для воспитанников детского дома. Машину волонтеры припарковали около одного из бутиков. Пока волонтеры выбирали подарки, с крыши рынка на машину лавиной упали огромные глыбы снега и льда. Внушительный вес осадков сильно повредил автомобиль. Владелица авто волонтер Галина Ким разговаривала с директором рынка. Тот предпочел выяснять отношения в суде. Дело в том, что по периметру рынка установлены таблички, предупреждающие об угрозе схода снега и запрещающие парковать машины. В этом случае сложно сказать, кто прав, кто виноват. Таблички то были, но что если снег упадет на кого-то из посетителей?

По закону крыши здания регулярно должны чистить. Ответственность за возможные чрезвычайные ситуации, будь то сход снега, мусора или падение сосулек, несет собственник.

— Ответственность несет тот, в ведении кого находится данный объект. То есть если определенное помещение, здание, земельный участок, находится в ведении КСК, то здесь несет ответственность КСК. Если дом не относится к КСК, то ответственность коллективная. Те люди, которые являются собственниками. А если учреждение владеет, то оно и отвечает, — говорят юристы.

На днях управление по ЧС подготовило предупреждение председателям КСК, КСУ, руководителям организаций, учебных заведений, крупных магазинов. Спасатели настоятельно рекомендует очистить крыши, во избежание инцидентов.

Надежды на сознательность руководителей этих организаций, если честно, нет. Поэтому спасатели рекомендуют горожанам быть внимательными и самим позаботиться о своей безопасности и сохранности своего имущества. Рекомендуют не оставлять машины под окнами, парковаться на стоянках, и соблюдать элементарные правила.

1. Если вы видите перегороженный участок тротуара или лежащий горкой на асфальте свежий лед, снег, мусор – обойдите это место, не пытайтесь сократить путь, подлезая под ограждение.

2. Если, идя по тротуару, вы услышали предупреждающий крик или подозрительный, идущий сверху звук, не теряйте времени на осмотр. Немедленно отпрыгните как можно дальше от дома или вплотную прижмитесь к стене, где от падающих предметов вас могут защитить балконы, карнизы и другие случайные выступы на стене. Голову необходимо закрыть руками, и другим подручным средством.Выждите в таком положении некоторое время, а потом, если ничего не произошло, осмотритесь.

3. Добивайтесь, чтобы крыши в первую очередь чистили над входными дверями магазинов, школ, детских садов и других часто посещаемых общественных учреждений, у домов, стоящих вблизи остановок общественного транспорта.