Студенты, завалившие ЕНТ, успешно сдали повторное тестирование

Педагоги уверены, что такого результата удалось добиться благодаря мотивации

В прошлом году Минобрнауки начало менять систему ЕНТ. Теперь у абитуриентов есть возможность пересдать тест дважды. ЕНТ проводят в июне, повторное КТА за деньги в августе, и третий раз в январе, после первого семестра. Часть абитуриентов, заваливших ЕНТ, приняли в вузы условно — как раз до январского тестирование, которое и должно было решить — учиться им дальше или нет.

Как сообщили в пресс-службе КарГТУ на повторное комплексное тестирование пришли 193 абитуриента. Из них 123 условно-зачисленных студентов. В итоге 148 студентов зачислены в КарГТУ.

В этом году набрали пороговый уровень 77 процентов тестируемых, средний балл — выше 60 процентов. Для сравнения в августе 2016 эти показатели были гораздо ниже – всего 43 процента набрали пороговый балл, а средний результат составил 51 процент.

Педагоги уверены, что такого результат удалось добиться благодаря правильной мотивации. Все студенты, которые проучились целый семестр, привыкли быть частью коллектива и сами стремились остаться в университете.

В КарГУ также провели повторное КТА. Принять участие в тесте хотели 469 студентов, но тест прошли 456 человек. Остальные тринадцать человек не смогли попасть на тест по личным причинам.