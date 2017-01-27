Карагандинцы проголосовали за новое название для «Панель-центра»

72 участника публичных слушаний были «за» и один «против»

Сегодня, 27 января, прошли публичные слушания по вопросу наименования микрорайона «Панель-центр». Его предложили назвать в честь партийного функционера и ветерана Великой Отечественной войны Байкена Ашимова. В итоге большинство карагандинцев проголосовали за новое название.

Публичные слушания прошли в здании корпуса Карагандинского государственного университета, где располагается химический факультет. В них участвовало 73 человека. Всех их зарегистрировали, как это положено. Ради справедливости отметим, что большинство участников – это студенты и преподаватели. Журналисты тоже имели право голоса.

В начале перед публикой выступила руководитель отдела культуры и развития языков Баян Нуртаева. Она озвучила краткую биографию Байкена Ашимова, в честь которого предлагается назвать новый микрорайон. Он родился в ауле Шабакбай Акмолинской области. Окончил Петропавловское железнодорожное фабрично заводское училище. Байкен Ашимов является ветераном Великой Отечественной войны. Он служил заместителем командира роты по политической части 370-ой стрелковой Северо-Западного фронта, был инструктором политотдела 76-ой стрелковой Краснознаменной дивизии 1-го Белорусского фронта. В мирное время с 1961 по 1962 год и с 1964 по 1968 год занимал должность председателя Карагандинского облисполкома. В это же время он возглавлял Карагандинский сельский обком КПСС. Больше никакого отношения Байкен Ашимов к нашему городу и области не имеет.

— За мужество и отвагу в годы Великой Отечественной войны был награжден орденом Красной звезды, двумя орденами Отечественной войны первой степени, медалью «За боевые заслуги», — сказала Баян Нуртаева. – Награжден званием Героя Социалистического труда, двумя орденами Трудового Красного знамени, четырьмя орденами Ленина, Орденом «Парасат». В 2007 году к 90-летнему юбилею из рук президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева получил высшую награду страны – орден «Отан».

От имени инициаторов назвать микрорайон в честь Байкена Ашимова выступил заместитель директора Института органического синтеза и углехимии, профессор Мейрам Абдыкалыков.

— Байкен Ашимович семь лет был председателем Карагандинского облисполкома, — сказал он. — За эти годы было сделано очень много. Потом он 13 лет был председателем Совета министров. Он долгие годы работать с Димашем Кунаевым. Нынешний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев тоже проходил у него определенную школу. Он воспитал двух дочерей и сына. Его сын долгие годы был ректором Северо-Казахстанского университета.

К сожалению, в речи аксакала так и не прозвучало самое важное: что Байкен Ашимов сделал для карагандинского региона.

Дальше с речами выступили депутаты городского маслихата. Они были за то, чтобы назвать «Панель-центр» в честь советского партийного функционера.

Из зала никто речей не произносил. Перешли к голосованию. Из 73 зарегистрированных участников «за» проголосовали 72 и один – «против». На этом мероприятие закончилось. Публичные слушания заняли около получаса.