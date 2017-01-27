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72 участника публичных слушаний были «за» и один «против»
Сегодня, 27 января, прошли публичные слушания по вопросу наименования микрорайона «Панель-центр». Его предложили назвать в честь партийного функционера и ветерана Великой Отечественной войны Байкена Ашимова. В итоге большинство карагандинцев проголосовали за новое название.
Публичные слушания прошли в здании корпуса Карагандинского государственного университета, где располагается химический факультет. В них участвовало 73 человека. Всех их зарегистрировали, как это положено. Ради справедливости отметим, что большинство участников – это студенты и преподаватели. Журналисты тоже имели право голоса.
В начале перед публикой выступила руководитель отдела культуры и развития языков Баян Нуртаева. Она озвучила краткую биографию Байкена Ашимова, в честь которого предлагается назвать новый микрорайон. Он родился в ауле Шабакбай Акмолинской области. Окончил Петропавловское железнодорожное фабрично заводское училище. Байкен Ашимов является ветераном Великой Отечественной войны. Он служил заместителем командира роты по политической части 370-ой стрелковой Северо-Западного фронта, был инструктором политотдела 76-ой стрелковой Краснознаменной дивизии 1-го Белорусского фронта. В мирное время с 1961 по 1962 год и с 1964 по 1968 год занимал должность председателя Карагандинского облисполкома. В это же время он возглавлял Карагандинский сельский обком КПСС. Больше никакого отношения Байкен Ашимов к нашему городу и области не имеет.
— За мужество и отвагу в годы Великой Отечественной войны был награжден орденом Красной звезды, двумя орденами Отечественной войны первой степени, медалью «За боевые заслуги», — сказала Баян Нуртаева. – Награжден званием Героя Социалистического труда, двумя орденами Трудового Красного знамени, четырьмя орденами Ленина, Орденом «Парасат». В 2007 году к 90-летнему юбилею из рук президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева получил высшую награду страны – орден «Отан».
От имени инициаторов назвать микрорайон в честь Байкена Ашимова выступил заместитель директора Института органического синтеза и углехимии, профессор Мейрам Абдыкалыков.
— Байкен Ашимович семь лет был председателем Карагандинского облисполкома, — сказал он. — За эти годы было сделано очень много. Потом он 13 лет был председателем Совета министров. Он долгие годы работать с Димашем Кунаевым. Нынешний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев тоже проходил у него определенную школу. Он воспитал двух дочерей и сына. Его сын долгие годы был ректором Северо-Казахстанского университета.
К сожалению, в речи аксакала так и не прозвучало самое важное: что Байкен Ашимов сделал для карагандинского региона.
Дальше с речами выступили депутаты городского маслихата. Они были за то, чтобы назвать «Панель-центр» в честь советского партийного функционера.
Из зала никто речей не произносил. Перешли к голосованию. Из 73 зарегистрированных участников «за» проголосовали 72 и один – «против». На этом мероприятие закончилось. Публичные слушания заняли около получаса.
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Так как назвали? Ашимовка чтоли! Яконечно не против, но Гульдер — красиво. Гульсум — красиво. Да много имён красивых. Почему в деятеля? И как теперь район называть в простонародии? Так и будет Панель центром. Это точно.
Ибо нефик
27 января, 2017 в 20:53
😀👍🏻
Ванина
27 января, 2017 в 22:27
Ибо нефик, ну а что же Вы не сходили?
Общество пассивное, пришли на слушания те кому надо было придти, т.е. родственники и знакомые ректора Северо-Казахстанского университета (который, очевидно и продавил это решение), остальная часть города не явилась…
Почему так?
Потому что остальной части города, в принципе, наплевать как будет называться новый микрорайон.
Мне, например, точно наплевать, я скоро уеду, так что пусть называют как хотят и делают что хотят.
Хрупкий орех
28 января, 2017 в 09:01
Мы должны сделать вывод что это именно вы проголосовали против, четко обозначив свою гражданскую позицию?
gotta
27 января, 2017 в 21:13
да. Я была единственным участником, который голосовал против
Елена Ульянкина
27 января, 2017 в 21:28
👏🏻🙂
Ванина
27 января, 2017 в 22:28
Умница Вы наша!
Lex
28 января, 2017 в 01:45
Каким образом человек который даже не уроженец КАРАГАНДЫ достоин того,чтобы его именем называли улицу,что такого он сделал для нашего города,вопрос на который ответа вразумительного не дал никто
Казах
28 января, 2017 в 05:43
Судя по количеству присутствующих; можно сделать вывод — либо никто не знал о предстоящих слушаниях, либо жителям микрорайона все равно, как он будет называться. Если второе — то так им и надо. А Вам Елена спасибо.
sun
27 января, 2017 в 22:00
так где этот район находится
курим бонд
27 января, 2017 в 22:10
ну и понятно пчему переименовали.студенты и преподаватели всегда любят что то новое добровольно
курим бонд
27 января, 2017 в 22:15
Где этот микрорайон? В первые слышу.
Rew
27 января, 2017 в 22:22
А где у нас улицы Юрия Коринца, Наума Коржавина, Зуева-Ордынца?
А ведь это известные писатели, которые подолгу жили и писали в Караганде!
Такое впечатление, что нас захватывают чужие люди, которые никогда не жили здесь. Они называют НАШИ улицы именами СВОИХ предков — чтобы мы забыли предков своих!
КО
27 января, 2017 в 22:23
Ну назвали и хорошо, почти единогласно и не переименовывали ничего, ничьё имя не вымарывали из истории. Я только за. Много ещё у нас безымянного, на всех героев хватит и без разногласий и взаимных обид.
один из массы
27 января, 2017 в 22:28
Как можно микрорайон называть фамилией чьей-то? Получается житель микрорайона Ашимов? Бред. Ну ясно, студенты проголосовали, как им сказали преподаватели. Преподаватели, как им сказало начальство…
Житель Земли
27 января, 2017 в 22:52
«К сожалению, в речи аксакала так и не прозвучало самое важное: что Байкен Ашимов сделал для карагандинского региона.»
Как это не прозвучало-то???
Ясно же сказали:
«Его сын долгие годы был ректором Северо-Казахстанского университета.»
Вот и заслуга, т.е. он родил Ректора Северо-Казахстанского университета Ундасын Байкеновича Ашимова (род. 21 марта 1951, ныне с. Зеренда Зерендинского района Акмолинской области) — советского и казахстанского учёного, доктора технических наук (1992), профессора (1993), академика НАН Казахстана, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ректора СКГУ.
Вот, сынок похлопотал, что тут не понятного-то?
Уши, как сказал Аким, хорошо видно — торчат.
Хрупкий орех
28 января, 2017 в 08:56
13 лет был Предсовмина республики и ярым коммунистом при ненавистном режиме? Назвать в его честь микрорайон! Пострадал при митингах в защиту независимости? Гуляй! Может дело не в заслугах, а например, родственных связях?
Иностранец
28 января, 2017 в 09:17
Представил, как собираются переименовать Бруклин в район имени Дж. Байдена… Ржака! Действительно заняться нечем!
Иностранец
28 января, 2017 в 09:25
«К сожалению, в речи аксакала так и не прозвучало самое важное: что Байкен Ашимов сделал для карагандинского региона.»
Как не прозвучало?
Ясно же сказал:
«Его сын долгие годы был ректором Северо-Казахстанского университета.»
Разве явить на свет уважаемого человека, ректора Северо-Казахстанского университета — это не важное деяние?
Одного этого достаточно, что бы назвать его именем микрорайон, я считаю!
Хрупкий орех
28 января, 2017 в 10:38
Автору: Ну сделали бы хотя бы острый репортаж! Уточнили бы депутаты от каких районов протаскивали это слушание.., чтобы те кто их выбирали задумались над тем стоит ли повторять ошибку в следующий раз!
Рассказали бы что все сидели группами / организованно, что на входе у пришедших спрашивали: — «а Вы от кого?», зачем сели в уголок, когда надо было быть в центре событий? Освятили бы что ему оказывается уже посвятили одну улицу а Алматы и совместно с Алматинскими журналистами сделали бы репортаж о жителях этой улицы не знающих кто это или высказавших все что о нем думают! Написали бы и о месте.., почему это все в ВУЗе проходило на отшибе куда непонятно как пройти (со стороны автостанции или противоположной), и.т.д.
Статья ни о чем, повествовательная и безликая. Как слушания так и статья — пройдут незамеченными!
DDD
28 января, 2017 в 11:30
1. Надо законодательно запретить улицы, проспекты, комплексы в честь неких личностей!
2. А родственничков я предостерегу.., как бы не упал этот ЖССБ долгострой «Панель-центр», который уже лет 5 никак не достроится и перекроен между компаниями после скандала с привлечением первой стройкомпании к ремонту дома севшего за это акима и деду соответственно. Думаю когда дома эти упадут как Бесоба или просто будут рассыпаться и толком без тепла там в степи одни стоять…, то вспоминать будут тысячи вынужденных (потому что нет больше объектов у ЖССБ) жильцов вас и вашего родственничка, что район в КРАСНОГО ПОЛИТРУКА переименовали, а сделать ничего не сделали! Не боитесь что он там в могиле переворачиваться будет по 100 раз на дню от людских проклятий?
Задумайтесь над тем что такое теребить память и имена предков, и что за такую гордыню и тщеславие будет вам! Первые будут последними!!!
DDD
28 января, 2017 в 11:49
И я скоро уеду со всей семьей. Вчера был в консульстве РФ, за час записались 327 человек на отъезд из 4х областей. Пусть дальше власти переименовывают, дешёвые товары продают…. грустно….
инженер
28 января, 2017 в 13:07