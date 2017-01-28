Пенсионер из Абая требует автомобиль

«Если автомобиля не будет, я напишу в ИГИЛ, в ЦРУ и в ООН!»

«Прошу вас оказать помощь в получении выигрыша». С такой просьбой обратился в редакцию настойчивый пенсионер из Абая Аркадий Вельмишкин. Дедушка уже несколько месяцев хранит в домашнем тайнике свой счастливый билетик и ждет не дождется, когда к его дверям подгонят новенький ВАЗ. Или, на худой конец, пришлют письмо с дальнейшими инструкциями: куда приходить за автомобилем. Пенсионер отказывается верить в то, что никакого приза не существует, а билетик с изображением авто напечатали мошенники. Причем, не казахстанские. Мошенники, которые уже облапошили сотни российский стариков, вышли на казахстанский рынок. Их жертвой может стать любой пенсионер.

Еще в сентябре Аркадий Зиновьевич всерьез поверил в то, что ему удалось схватить удачу за хвост.

— Мы этот билет купили в магазине, сами его не подделывали! — доказывает пенсионер. – Пошли с бабкой в продуктовый, у нас здесь через дорогу. Чай-сахар нужны были. Купили, вернулись домой — а там это, как ее, акция! Бабка открыла пачку с чаем, смотрим: билет. Как прочитали – сразу позвонили. Там же написано мелким шрифтом: дескать, победитель должен обратиться немедленно. И мы не откладывали, сделали все как положено.

С сентября Аркадий Зиновьевич регулярно набирает указанные в билете номера и общается с девушками-операторами. Те первым делом зафиксировали адрес абайца, а затем принялись кормить его завтраками. Обещали прислать инструкцию по получению автомобиля. Но сначала отправка письма сорвалась по неким «техническим причинам». А затем оно затерялось в дороге.

— Я вчера только снова звонил, — продолжает пенсионер. — Сказали: «Ждите через месяц». И так каждый раз. Вы мне скажите, что за контора такая? Где мне ее найти?

— Вы все еще надеетесь получить автомобиль?

— А как же? Там ведь написано по-человечески! Только они прячутся почему-то. Вот вы мне дайте ответ. Если автомобиля не будет, я напишу в ИГИЛ, в ЦРУ и в ООН!

Аркадий Зиновьевич не последний человек в Абае. Входит в местный совет старейшин, бывает в городском акимате и в прокуратуре. Однако никто из местных начальников помочь ему не берется. На извлеченной из чайной пачки бумажке крупными буквами написано: «Всеказахстанские акции». Значит, рассуждают знакомые Вельмишкина, правду нужно искать где-то за пределами Абая.

И, конечно, мало кто вчитывается в строки, набранные мелким шрифтом. А там указан адрес: Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 8, российская компания ООО «Почта Сервис». И дано пояснение, что бумажка с картинкой авто является не лотерейным билетом, а всего лишь рекламным объявлением. И что «потенциальным участникам предлагается зарегистрироваться в качестве клиента». А что же приз? А приз достанется тому, кто сделает максимальный заказ и оплатит его в полном объеме.

Но дедушка в эти тонкости вникать не желает.

— Я же не украл билет, — рассуждает он. — Машину они мне должны отдать. Не хотят машину, пусть деньгами отдают.

Письма счастья

На самом деле Аркадию Зиновьевичу крупно повезло. С него пока не выудили ни копейки. Тогда как в России такие же старики, как он, теряют тысячи рублей. Пенсионеры буквально подсаживаются на переписку с аферистами и выполняют все их указания в надежде разбогатеть. Причем зачастую становятся клиентами все той же московской фирмы – ООО «Почта Сервис», которая подсовывает свои листовки в продукты и журналы. Первая задача сотрудников крупной мошеннической сети – заполучить персональные данные человека. Когда очередной новоиспеченный миллионер звонит по указанному телефону, ему сообщают, что пришлют письмо с дальнейшими инструкциями. Вскоре призер начинает вынимать из почтового ящика горы рекламных каталогов и убедительные предложения заказать товары на определенную кругленькую сумму, поскольку это является обязательным условием для получения выигрыша. Человек втягивается Начинает из месяца в месяц выписывать китайские тапочки, терки и вафельные полотенца, переплачивая за них в шесть раз больше того, что просят за тот же ширпотреб на базаре. Однако до приза дело никогда не доходит. Потому что каждый раз выясняется, что некий Иван Иванович Иванов купил каталожного товара на пять тысяч больше, а приз достается тому, кто потратил максимальную сумму. Но не нужно отчаиваться! Проигравшим предлагают попытать счастье в следующей игре. И так до бесконечности.

«Почта Сервис» работает много лет. И ничего не меняется: не переводятся старики, готовые поверить в чудо, и никто не может найти на мошенников управу. Замечено, что жертвами чаще всего становятся именно пожилые люди. Их родственники не раз пытались стариков защитить. Писали петиции с требованием призвать аферистов к ответу. Подавали на «Почта Сервис» в суд. Иногда конторе удавалось выйти сухой из воды. Бывало и такое, что ей присуждали крупные штрафы – в 100, 200, 300, 450 тысяч рублей. Но несмотря ни на что, фирма и по сей день процветает и даже расширяет границы влияния.

Никто ничего не докажет

Аркадию Зиновьевичу повезло: почему-то «Почта- Сервис» не хочет слать корреспонденцию в Абай. И хотя дедушка успел втянуться в мошенническую схему, его пенсия пока цела. А ведь в области уже есть пенсионеры, пострадавшие от почтовых разводов.

— В основном попадаются на российские объявления, — рассказывает директор общества защиты прав потребителей Жаслан Айтмагамбетов . – К нам обращалась женщина, которая подсела через газету о здоровом образе жизни. Она что-то угадывала, что-то считала. В результате ей сказали, что она получит автомобиль или его эквивалент деньгами. Она должна была отправить по указанному адресу энную сумму, потом снова и снова. В результате женщина перечислила более 200 тысяч тенге. Их с нее выдоили, будем говорить так. Но для себя она так ничего и не получила.

— Как относиться к многообещающим лотереям?

— Я сейчас вообще никаким лотереям не верю. По нескольким причинам. Допустим, я выиграл автомобиль по какой-то их бумажечке. Но как я смогу доказать, что это именно их бумажечка? Они завтра скажут: ты сам ее сделал. Той женщине, которая попала на 200 тысяч, даже прислали сертификат с печатью. Но, если посмотреть внимательно, это на самом деле не живая печать, а цветной рисунок. То есть вроде бы у нее на руках документ, но я, как юрист, его никогда не приму. Если завтра она станет судиться, ей скажут: «Ты сама этот сертификат где-то в компьютерном салоне сделала». Условия честной акции должны быть официально опубликованы, к примеру, в СМИ. Только в этом случае о чем-то еще можно говорить. А иначе – извините. Я понимаю, когда ты открыл пачку чая, а там пять тысяч тенге наличными или золотое кольцо – слов нет. Но о чем говорить, если ты достал какую-то бумажку неизвестного происхождения, ничем не подкрепленную. Я в это не верю. Человеку потом скажут: вы на помойке что-то нашли и неизвестно что сейчас нам предъявляете. Я, как юрист, если буду на стороне предпринимателя, любое такое дело сломаю. И никто ничего не докажет. Потребители к нам часто обращаются с жалобами. Им говорят: «Вы выиграли туристический сертификат», и в результате люди оказываются в дураках. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Этот принцип работает всегда. Не выросли у нас еще такие предприниматели, которые стали бы раскидываться квартирами, машинами или миллионами. Я таких не видел. Так что советую всем пенсионерам оставить попытки что-то выиграть.

Вера в сказку

Психологи предупреждают: пожилых людей легко обмануть. Эксперименты ученых показали, что те, кому уже исполнилось 70 лет, готовы довериться даже человеку с плохой репутацией. Это связано с возрастными особенностями. Пожилые иначе воспринимают взаимодействие с другими: им важно проявлять доверие и общаться, а материальные ценности отходят на второй план.

Известно, что бабушки и дедушки лучше находят общий язык с внуками — потому что они сами немного дети. А когда ты ребенок — ты веришь в сказку, любишь подарки, тайны и игры, персональное внимание к себе и сюрпризы. Именно поэтому мишенью для компаний-мошенников являются старики.

Лучший способ обращения с письмами счастья – незамедлительная их отправка в мусорное ведро. Если старики этого сами не делают, требуется забота близких, которые должны проследить за тем, чтобы призовые листовки вообще не попадали в руки пенсионерам.