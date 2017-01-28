В Казахстане внедряют стандарты для электромобилей

В 2017 году ожидается принятие 1000 новых стандартов, 13 из которых предусматривают инфраструктуру для электромобилей и собственно сами электромобили.

Об этом сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау. По его словам, все необходимые требования и стандарты только начали разрабатывать в Казахстане. Передает Informburo.kz.

«Есть тренд, что будем пересаживаться на электромобили. На самом деле, на сегодняшний день ничего стандартами у нас не предусмотрено: начиная с розетки и кончая техническими требованиями к самому электромобилю. Так вот, в текущем году из тысячи стандартов 13 стандартов уже предусмотрено, как раз для электромобилей. Это касается, прежде всего инфраструктуры электромобиля и сам электромобиль. И так по всем новым отраслям, в которых у нас раньше, 5-6 лет назад, не было никаких стандартов», – сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау в ходе презентация правительственного законопроекта «О стандартизации» в Мажилисе Парламента РК.

По его словам, в настоящее время в Казахстане идёт разработка стандартов для новых отраслей.

«Речь, прежде всего, идёт о машиностроении, о новых химических продуктах и так далее. Они сразу же должны приниматься в соответствии с международными стандартами, которые приняты в мире. По электромобилям: есть европейская модель, есть американская модель, китайская модель. Посмотрим, где самые лучшие. Соответственно, они будут положены в основу разработки наших национальных стандартов», – сказал он.

Законопроект «О стандартизации» с сопутствующими поправками направлен на внедрение международной модели в сфере стандартизации и метрологии. Документ разработан в целях формирования национальной системы стандартизации как совокупности субъектов и их отношений в процессе осуществления деятельности в сфере стандартизации, где чётко определены цели, принципы стандартизации, компетенция и процедуры взаимодействия субъектов стандартизации.