Арабский отель попросил жену хоккеиста ХК «Темиртау» не делать откровенные фото

ХК «Темиртау» является фарм-командой «Сарыарки», которая идет на втором месте в ВХЛ.

Один из отелей в Дубае (ОАЭ) попросил заселившихся моделей из стран СНГ не отмечать их геотег в Instagram на откровенных фотографиях.

В администрации гостиницы объяснили это жалобой со стороны других постояльцев, которые считают снимки девушек слишком пикантными. Пятизвездочный отель позиционирует себя как семейный, поэтому попросил моделей удалить откровенные фото либо не ставить геотег в своих постах. Передает Vesti.kz.

Как сообщает Tribuna.com, среди моделей оказалась и Даша Март- жена белорусского вратаря Александра Бородули, который выступает в казахстанском хоккейном клубе «Темиртау».

«Пока муж трудится в заснеженных казахских степях, жена греется на солнышке и будоражит целомудренную мусульманскую страну. И это не удивительно. Даша Март — известная инстаграм-модель, на акаунт которой подписаны больше миллиона человек. Она нередко выкладывает откровенные фото, а мы все чаще вспоминаем голкипера Бородулю благодаря активности его второй половинки.

Да, ниже фотографии, взбудоражившие Дубай. Семейным смотреть не рекомендуется, хотя…», — с сарказмом пишет Tribuna.com.









Отметим, что Бородуля и Март сыграли свадьбу в июне 2015 года. В текущем сезоне чемпионата Казахстана 25-летний вратарь провел шесть матчей, в которых пропустил 14 голов. Его клуб «Темиртау» является фарм-командой «Сарыарки», которая идет на втором месте в ВХЛ.