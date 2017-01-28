Куда сходить на выходных

Если трудовая неделя выдалась особенно напряженной, значит, нужно как следует отдохнуть в субботу и воскресенье. Посмотрим, куда можно сходить?

Театры

В субботу, 28 января, на сцене театра им. Станиславского – «Ужель та самая Татьяна…». О чем пьеса? Таня – библиотекарь, и соседство классической литературы взрастило в ней давно забытый в современном мире максимализм – замуж только по большой любви. Но вот единственный родной человек – мама – плохо себя чувствует и говорит, что перед смертью для счастья ей нужно только одно: чтобы у дочери была семья, муж и дети. Как же поступит наша героиня?..

А в воскресенье там же, в «Станиславском», дадут романтическую мелодраму «Звезда по имени…». Учитель астрономии Марин Мирою живет в провинции. Но он доволен своим скромным существованием, ведь в его жизни есть свет — открытой им и еще не названной далекой звезды. И вот в здании городского вокзала появляется прекрасная незнакомка, словно пришелица из другого мира. Эта встреча озаряет жизнь героев новым светом, светом любви…

Выставки

В областном музее ИЗО открылась мемориальная выставка, посвященная творчеству двух карагандинских художников — Марата Джунусова и Амангельды Бексултанова. Они были не только коллегами, но и друзьями. Среди работ Марата Джунусова — удивительные портреты: «Художник М.Байтенов», «Осень. Портрет художника Ю.Камелина», « Скульптор А.Бексултанов», «Женщина в черном», «Знатный металлург Джунусов». Художник писал не столько портреты, сколько судьбы людей.

Самыми известными работами Амангельды Бексултанов можно назвать «Эквилибриста» — скульптуру для фонтана на площади перед цирком и памятник погибшим шахтерам, над которым мастер работал в составе большого коллектива. В основе монумента — идея Бексултанова: террикон, расколотый взрывом, как олицетворение ежедневного подвига шахтеров и ежедневной опасности, которой они подвергаются, спускаясь в земные недра.

В Темиртауском историко-краеведческом музее в рамках проекта «Шагая по улицам города» открылась фотовыставка, посвящённая 60—летию проспекта Строителей. Уникальные фотографии из фондов Темиртауского музея расскажут посетителям о формировании одной из первых улиц Восточной части города. Исторические объекты и события, «свидетелем» которых стал проспект Строителей, вновь предстанут вниманию горожан.

А вот еще…

Выставка «В новый год — с новыми силами»

Выставка «Тревожный чемоданчик»

Выставка «Очарование сказочной Праги»

Концерты

28 января в Театре музыкальной комедии пройдет творческий вечер, посвященный Владимиру Высоцкому. Его подготовила Творческая студия «Твой остров». В программу концерта включены серьезные, юмористические, лирические песни Владимира Семеновича. Каждая песня — это небольшая история, мини-спектакль. Поклонников творчества Высоцкого ждут в Красном зале КАТМК.

Тогда же, в субботу, карагандинцев приглашают и на концерт фортепианной и камерной музыки. На сцене КЗ «Шалкыма» — лауреаты международных конкурсов Илья Иванов (фортепиано) и Айсулу Аужанова (гобой).

В программе вечера: произведения Д.Скарлатти, В.-А. Моцарта, Ф. Листа и др.

Корейско-Казахстанский благотворительный фонд «Елдос» 28 января проводит Фестиваль корейской культуры. Ожидается много интересного: национальные танцы с веерами, с барабанами, выступление ансамбля корейских народных ударных инструментов «Самульнори», К-поп танцы, мастер-класс по приготовлению корейских блюд от шеф-повара Посольства Республики Корея в Казахстане. Не пропустите!

А в воскресенье «Музкомедия» проводит концерт артистов театра оперетты.

Мастер-классы

Творческие студии Караганды вновь предлагают рукодельницам самое приятное времяпрепровождение — мастер-классы. Так, «Скрап-и-я» приглашает на детские МК по созданию фетровых сумочек на подкладе. А «Живинка» зовет желающих на мастер-класс по скрапбукингу. Вас научат мастерить красивый и оригинальный мини-альбом для фотографий. Все очень компактно и симпатично — размер — 10*15 см, 6 оформленных разворотов, кармашек, тканевая обложка.

Кроме того, можно попробовать свои силы в декупаже. На мастер-классе вы будете создавать своими руками уютные, красивые чайные домики, а потом хвастаться ими перед друзьями или дарить близким. Мастер-класс «Нежный цветок из фоамирана» раскроет вам секреты изготовления удивительных цветов, очень похожих на настоящие. Вы научитесь собирать цветок, который сможет украсить не только прическу, но также одежду, сумочку и даже обувь.

Но самый необычный МК, который состоится в субботу — это мастер-класс по интуитивной импровизации на фортепиано. Участникам даже музыкального образования не требуется!

Куда пойти с детьми?

В субботу, 28 января, в студии кукол «Буратино» маленьким карагандинцам покажут спектакль «По щучьему велению». Это сказка про дурачка Емелю, его чудесную встречу со щукой, красавицу-царевну Несмеяну, которая постоянно плачет и которую нужно рассмешить… И конечно же, это сказка про Чудеса.

…«Жили на свете король с королевой. У них не было детей, и это их так огорчало, что и сказать нельзя. Уж каких только обетов они не давали, ездили и на богомолье, и на целебные воды — все было напрасно. И вот наконец, когда король с королевой потеряли всякую надежду, у них вдруг родилась дочка!» — так начинается бессмертная сказка Шарля Перро «Спящая красавица». 29 января Академический театр музыкальной комедии приглашает на одноименную музыкальную сказку. Зрителей ждут яркие декорации, захватывающий сюжет и, конечно, волшебная история любви.

Музыкальную сказку «Огниво» покажут в воскресенье же в театре им.Станиславского. Ее поставили по пьесе Андрея Эриксона, который, в свою очередь опирался на произведения Ганса Христиана Андерсена. Зрителей познакомят с историей ловкого и находчивого солдата, который с помощью волшебного огнива сумел стать женихом королевской дочери. При этом девушка, оказывается, та самая «принцесса на горошине» из одноименной сказки. Между тем ее папа-король «купился» на россказни о волшебной ткани, невидимой для глупцов и людей, занимающих не свое место, и вышел к народу голышом, совсем как в сказке «Голый король». Вот такая получилась «Андерсен-фантазия».

А вот еще…

Сказка «Путешествие в Изумрудный город»

Сказка «Курочка Ряба»

Сказка «Нолик и Симка в гостях у смурфиков»

Каток на стадионе «Шахтер»

Каток в ДС «Акжолтай»

Каток в Центральном парке

На этом наш обзор завершается, а мы желаем всем отличных выходных!