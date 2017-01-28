Казахстанцы торгуют в интернете детьми

Алматинка утверждает, что получила в подарок ребенка

Казахстанцы торгуют в интернете детьми, выяснили прокуроры. Они нашли в сети сайт, где родители выставляют на продажу новорожденных. Там же договариваются об условиях сделки и делятся впечатлениями после удачной покупки, сообщает телеканал КТК.

Ресурс уже заблокировали, но его услугами успели воспользоваться жители Алматы. Пока это лишь предположение следователей. Подозреваемые в приобретении младенцев не признаются, что за деньги обзаводились новыми членами семьи.

Как у этой женщины появился ребенок, сейчас выясняют правоохранительные органы. Регина призналась: девочку не рожала. Уверяет, что получила ее в подарок от 16-летней биологической матери.

— Произошел такой случай: поехала в гости в аул к родным, раньше мы там жили. Познакомилась там с девушкой. Она была беременная, ей негде было жить, мы ее с собой забрали, договорились, что она родит и оставит. Она приехала сюда к нам, родила. После выписки оставила ребенка и уехала. Ну, вот так как-то.

У прокуроров другая версия. Они считают, что подозреваемая купила новорожденную через интернет. Цену живого товара выясняют.

Бакустар Кадырбаев, прокурор Управления прокуратуры г. Алматы:

— Выявили факт, когда передача уже состоялась именно посредством сообщений на интернет-ресурсе, когда уже семейная пара ребенка забрала. Они написали, что все, вчера биологическая мать выписалась (они ее называют мамочка), вчера передача ребенка состоялась, ребенок на сегодняшний день уже находится у нас дома. Сейчас будем собирать документы, становиться на учет и пытаться узаконить ребенка, который у нас на руках находится.

Попытка удочерить девочку для Регины успехом не увенчалась. Она воспитывает Алину уже два года, но считать ее своей дочерью по закону не вправе.

Лаура Байтенизова, отдел образования Алмалинского района г. Алматы:

— Мама должна была отказаться от ребенка, ребенок – в дом малютки, из дома малютки данная семья по очереди оформляет усыновление, но никак не через руки. Это незаконно. В настоящее время это актуальная проблема в Казахстане. По нотариальному согласию, граждане, не зная законов, передают третьим лицам.

Все эти юридические процедуры для женщины, у которой оказался чужой ребенок, значения не имеют. Ведь она мечтала о материнстве много лет, и вот теперь, когда мечта исполнилась, появились люди в погонах.

— Ребенок же не может жить всю жизнь не у своих родителей. Меня называет мамой, папу – папой. Нужно узаконить эти документы, потому что скоро ребенку нужно будет идти в садик, потом в школу. Ребенок будет спрашивать: почему у меня одна фамилия, потом другая фамилия. Правильно?

Как правильно, станет ясно после суда. За сделку и биологической матери, и той, которой она отдала ребенка, грозит тюремный срок.