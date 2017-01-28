Вообще бомжики оказались продвинутыми людьми и зря времени не теряют. У всех троих есть смартфоны и видеокамера, они периодически на своей странице выкладывают свои фото с плакатами, которые гласят: «Помогите на бухло», «Помогите на шлюшку» и т. д. Здесь же есть видео. Грамотный подход, ничего не скажешь, охват аудитории, опять же, увеличивается. Сейчас у них уже более 500 подписчиков, но надеются, что станет больше. Кто-то им пообещал, что если наберут 5 000, то им самим» «видос» организуют». Троица бездомных аристократов отвечает: «Готовь камеру, сладкий». То есть, не видят в этом никаких проблем.

Что удивительно, пишут люди грамотно, со всеми знаками препинания и больше эта троица напоминает какой-то лихой эксперимент, а не настоящих бомжей. О себе они ничего не рассказывают. Заявляют только, что мечтают о поездке на Байкал. Видимо, размещая фото, где просят деньги «на бухло и шлюшек», таким образом хотят заработать на дорогу. Заглянув на страницу к этим аристократам с улицы, понимаешь, что в наше время даже попрошайничать нужно уметь и владеть в этом деле разными маркетинговыми ходами!