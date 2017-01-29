«Домашние задания нужны. Вопрос в том, что, как и сколько задавать»

В Караганде провели областное родительское собрание

Встречи в таком формате проводят второй год подряд. Через интернет к ним подключаются школы из всех районов. На этот раз родителям рассказали про новинки в образовании, об интернет-безопасности и даже пообещали решить проблему домашних заданий.

«Зачем киты плывут вверх?»

В прошлом году в одной из областей России выпустили памятку для родителей. Ее составители заявили, что если ваш ребенок рисует китов, котят, бабочек и единорогов, то это признак суицидальных наклонностей! Также детям не рекомендовали стихи Бродского и Есенина, цитаты писателей-экзистенциалистов. Оказывается, сомнительные стихи и рисунки беспокоят и казахстанских педагогов. На прошедшем областном родительском собрании папам и мамам советовали просматривать историю в браузерах на телефоне, компьютере или смартфоне, обращать внимание на каналы в YouTube и изучить друзей ребенка в социальных сетях.

— Нужно следить за тем, что он рисует, какие изображения часто повторяются. Если это киты, единороги и бабочки, то стоит насторожиться. Это связано с некоторыми группами в соцсетях: «Киты плывут вверх», «Разбуди меня в 4.20», «Море китов» и «50 дней до моего…» Все эти группы пропагандируют суицид, — рассказала заместитель руководителя управления образования Гульжан Ахметкаримова.

Огромные сообщества в социальной сети «ВКонтакте», многочисленные закрытые группы подталкивают детей к самоубийству. Именно там распространяют эти картинки. Модераторы ведут прямую пропаганду, навязывая мнение, что уход из жизни — решение любой проблемы. «Разбуди меня в 4:20» — это игра, финал которого суицид. Детям, которые решают сыграть, высылают инструкции вроде: сделать несколько порезов на запястьях, подумать о предсмертной записке. Их планомерно настраивают на мрачную развязку. Если вы действительно считаете, что подростковая психика устоит против такого потока, то поищите видео, связанные с этими группами. Помимо записей реальных самоубийств и советов на эту тему можно встретить короткие психоделические ролики. Неприятный визуальный ряд, странное существо в небе и темная фигура в туманном поле, сопровождает пугающий звук. В видео вшит 25 кадр с эмблемой групп: совмещенные надписи ОНО и АД.

— Нужно общаться с ребенком, знать о его интересах, на какие сайты он ходит, — говорит Гульжан Ахметкаримова. — Необходимо установить сервис «Родительский контроль», в котором есть возможность заблокировать нежелательные сайты. Стоит ограничивать время, которое проводит ребенок в Сети и за компьютером. Мы не советуем запрещать, любой запрет проблему не решит. Но нужны правила пользования, научитесь договариваться!

Родители должны научить своих детей безопасности в интернете. Стоит объяснить, что нельзя давать незнакомцам данные о себе или встречаться с ними в реальной жизни.

— Следите за тем, чтобы дети не выставляли семейные фотографии. Всегда интересуйтесь, не поступают ли угрозы в адрес ребенка, — предупреждает Гульжан Ахметкаримова. — Нужно объяснить, что в интернете не все правда, научить фильтровать и анализировать информацию.

«0+11»

В этом году школы перешли на обновленное содержание образования. Не все понимают, в чем именно заключаются обновления. Если объяснять коротко, то школы больше не могут давать набор знаний на все случаи жизни. Многие профессии, которые когда-нибудь станут осваивать нынешние первоклашки, еще не существуют.

— Один этот факт делает бессмысленными все попытки дать конкретные определенные знания, — говорит заместитель руководителя управления образования Бактыгуль Адекенова. — В связи с этим сейчас главное научить детей самостоятельно анализировать и находить информацию, использовать теорию на практике. Вместе с внедрением обновленного содержания школы поэтапно будут переходить на пятидневку. Ученики и учителя получат дополнительно 36 выходных дней. График перехода таков: в этом году первоклассники, осенью к ним добавятся 2-е, 5-е ,7-е классы, в 2018-м — 3-и, 6-е, 8-е классы. И к 2019 году все школы будут работать пять дней в неделю.

Также родители не могут разобраться, сколько классов будут учиться дети. Многие предполагают, что 12, но это не так. Введена система 0+11. То есть к стандартным годам обучения добавили класс предшкольной подготовки. Если раньше в нулевку ходили не все, то теперь это установленная норма.

— Касательно перехода на трехъязычие хочу подчеркнуть, что это касается только старшей ступени, — отметила Бактыгуль Адекенова. — Программа стартует в 2019 году и будет внедряться по мере готовности преподавателей. До этого времени они будут готовиться. Химия, биология, физика и информатика будут преподаваться страшим классам на английском языке. Причем в зависимости от направления. Для естественного направления — химия и биология, а для математического — физика и информатика. То есть не четыре предмета, а из четырех два.

Еще один приоритет — государственный язык, в скором времени его начнут преподавать по уровневым учебникам. Другие изменения коснулись ЕНТ, с 2017 года Минобрнауки изменили формат. Теперь финальное тестирование будет делиться на два этапа: итоговую аттестацию и вступительный экзамен в вуз. Итоговую аттестацию нужно будет сдавать всем без исключения. В тестировании будет 120 вопросов по пяти предметам, причем учитывать будут все ответы. Раньше из 125 вопросов учитывались только 100. Таким образом, все 175 специальностей вузов разделены на 10 комбинаций в разрезе профильных предметов. Пороговый балл — 50. У студентов останется возможность пересдачи в августе и январе. Единое тестирование берет на себя функции вступительного экзамена в вуз. С учетом результатов будут распределять госгранты.

Присваивать знак «Алтын белгi» теперь будут в школе, во время ЕНТ его не придется подтверждать. Точно так же остаются аттестационные экзамены для учеников — четыре обязательных и один по выбору. Разница только в том, что теперь вопросы будут готовить в Национальном центре тестирования.

«Домашние задания с боем»

Только услышав про домашние задания, родители тяжело вздохнули и зашумели. Тема для всех близка, поскольку дома вместе с ребенком учится вся семья. Родителям посоветовали создать комфортные условия для детей, но не отказывать им в помощи. При этом важно, чтобы ребенок чувствовал — он делает всю работу сам.

— Это наболевшая тема для всех. Каждый день, как в том анекдоте о детях и их домашнем задании: «Вчера учили уроки. Я орала, ребенок ревел, бабушка писала сочинение». Сейчас в обществе бурно обсуждается проблема домашних заданий. Одни считают, что домашние задания нужны, другие нет, — сказала директор учебно-методического центра развития образования Карагандинской области Гульсум Кожахметова. — Да, существует проблема перегрузки учащихся школ в связи с «утяжелением» учебной нагрузки.

Также она подчеркнула, что перегружают заданиями в основном молодые педагоги. Руководитель управления образования Асхат Аймагамбетов пообещал, что для учителей разработают специальные методики.

— Наша позиция однозначная — домашние задания нужны, но вопрос в том, что, как и сколько задавать. Мы признаем, что сегодня часть ответственности лежит на нас, — заявил он. — Не секрет, что каждый учитель считает свой предмет самым важным и нагружает (объемами домашних заданий, — прим. авт.) — по пять-шесть страниц. Поэтому мы подготовили методические рекомендации, будем работать с учителями.