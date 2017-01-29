Нацбанк рассказал о методе вычисления фальшивых тенге

В основном подделывают банкноты среднего номинала, поскольку они наиболее распространены в обращении.

В Национальном банке РК рассказали о подделках национальной валюты и методе вычисления фальшивых тенге, передает МИА «Казинформ».

«Качественные подделки национальной валюты — тенге в Казахстане отсутствуют. Все подделки выполняются на цветных принтерах и на обычной офсетной бумаге и без труда определяются специализированной кассовой техникой. Банковский терминал такую банкноту не примет, поскольку распознает по специальным признакам, предназначенным для считывания техникой», — рассказала начальник управления по работе с наличными деньгами Национального Банка РК Тогжан Абишева.

Как отметила представитель Нацбанка, работа по противодействию фальшивомонетничеству проводится совместно правоохранительными органами и финансовым регулятором на постоянной основе.

Так, за 2016 год на экспертизу в Национальный банк поступило 3 469 сомнительных денежных знаков на сумму 10 744 680 тенге, из которых 928 денежных знаков на сумму 2 067 070 тенге были признаны имеющими признаки подделки. По сравнению с 2015 годом количество фальшивых денежных знаков уменьшилось на 145 штук.

«В основном подделывают банкноты среднего номинала, поскольку они наиболее распространены в обращении и на них не сильно заостряют внимание. В 2016 году экспертами Национального банка выявлена 261 банкнота номиналом 2000 тенге образца 2012 года (28% от общего количества выявленных подделок), 155 штук банкнот 1000 тенге образца 2014 года (16% от общего количества выявленных подделок)», — уточнила Абишева.

По ее словам, самым распространенным методом изготовления поддельных банкнот остается их печать на лазерном принтере. Реже встречаются поддельные банкноты, состоящие из двух склеенных частей, одна из которых подлинная, а вторая отпечатана на струйном принтере. «При этом на части банкноты, отпечатанной с помощью струйного принтера, отсутствует ультрафиолетовая защита, а в видимом свете виден четкий след от склеивания двух листов, — отметила Абишева. — Также в 2016 году появились новые виды подделок банкнот номиналом 1000 тенге 2014 года. Данные банкноты отпечатаны на струйном принтере. Защитная нить и элемент «Спарк» имитированы лаком для ногтей с блестками».

Она также сообщила, что были случаи подделки банкнот номиналом 5000 и 10000 тенге с применением лазерного принтера. «Водяной знак в виде птицы «Самрук» наносился белой краской с оборотной стороны банкноты, в основном, трафаретом. Также встречалась имитация защитного элемента СПАРК в виде крыла барса и изображения голубя, цвет которого на подлинной банкноте должен меняться в зависимости от угла наклона. Конечно же, на поддельных банкнотах этого эффекта нет», — констатировала представитель Национального банка Казахстана.

«На фальшивых банкнотах 10000 тенге с оборотной стороны четко видно окно, вырезанное в бумаге для имитации защитного элемента «ОПТИКС». Кроме того, при попытке имитации защитной нити отсутствуют цветопеременный эффект и надпись, как это должно быть на подлинных деньгах», — добавила Абишева.

К слову, поддельные банкноты без труда определяются специализированной кассовой техникой. Банковский терминал фальшивую банкноту не примет, поскольку распознает по специальным признакам, предназначенным для считывания техникой. В случае обнаружения поддельных денежных знаков необходимо немедленно сообщить об этом в службу экономических расследований Комитета государственных доходов, либо полицию.

Распознать подлинную банкноту легко, считает начальник управления по работе с наличными деньгами Нацбанка. Для этого есть метод «трех П»: «Почувствуй-посмотри-поверни».

«Для начала банкноту необходимо почувствовать. Банкнотная бумага имеет свой специфический хруст. Это специальная бумага, специально производящаяся для выпуска банкнот. На все банкноты нанесена специальная печать, которая создает рельеф на самой банкноте. Это выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь», — пояснила Абишева.

Затем, по ее словам, на банкноту надо внимательно посмотреть. «Вначале составляется общее зрительное впечатление: является ли денежный знак чистым, четким, контрастным или грязным, имеющим пятна или подтеки краски. Много информации дает изучение банкноты на просвет, это касается водяных знаков — в текущей серии это изображение мифической птицы «Самрук», цифровое изображение номинала. То есть это конкретный рисунок, а не бесформенные разводы, как это бывает на подделках, — продолжила она. — Аналогичным образом надо просмотреть сплошную магнитную и ныряющую (металлизированную) нить, выходящую на поверхность бумаги — в виде пунктиров с надписями, которые четко видны в проходящем свете, как одна целая нить с надписями».

И последний метод — «Поверни». На банкнотах имеются изображения, нанесенные цветопеременной краской, при поворачивании или наклоне банкноты изменяется цвет краски от зеленого до золотого. Речь идет об элементе СПАРК.

По словам Т. Абишевой, метод «Почувствуй-посмотри-поверни» более чем достаточен, для того чтобы простому человеку без применения специального оборудования определить подлинность банкноты. «Конечно же, защитных элементов на банкноте больше, но для беглой «экспертизы» достаточно обратить внимание на выше перечисленные элементы», — прокомментировала она метод. Т. Абишева также напомнила, что в соответствии со статьей 231 «Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» Уголовного кодекса Республики Казахстан за совершение преступления, связанного с подделкой денежных средств, предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.