Германия выплатит пособие в 2,5 тысячи евро бывшим военнопленным из СССР

Единовременное пособие получат те военнослужащие, которые находились в германском лагере для военнопленных.

Военнослужащие Вооруженных Сил СССР, попавшие во время Великой Отечественной войны в плен, могут получить от Германии единовременное пособие в размере 2,5 тысячи евро, передает Today.kz со ссылкой на БЕЛТА.

Единовременное пособие получат те военнослужащие, которые независимо от количества дней в период с начала Великой Отечественной войны и до ее окончания (с 22 июня 1941-го по 8 мая 1945 года) находились в германском лагере для военнопленных.

Директиву издал однопалатный орган народного представительства ФРГ.

Для получения пособия необходимо предоставить личное письменное заявление, необходимый пакет документов (копии документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих нахождение в лагере для военнопленных (военный билет, личный опознавательный знак, свидетельства) и направить их не позднее 30 сентября 2017 года в Федеральное ведомство централизованных служб и нерешенных имущественных вопросов ФРГ.

Необходимая форма-заявление на единовременное пособие, а также перечень архивных учреждений, где могут содержаться сведения о военнопленных, имеются в отделах социальной защиты населения. Они, в свою очередь, по месту жительства граждан должны оказать помощь в оформлении заявления, а также содействовать получению необходимых для выплаты документов. Если заявитель умер, но документы поданы им еще при жизни, то пособие могут получить его жена (муж) либо дети. Но в данном случае Федеральное ведомство должно быть уведомлено о правопреемстве умершего не позднее чем через шесть месяцев со дня его смерти.