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Единовременное пособие получат те военнослужащие, которые находились в германском лагере для военнопленных.
Военнослужащие Вооруженных Сил СССР, попавшие во время Великой Отечественной войны в плен, могут получить от Германии единовременное пособие в размере 2,5 тысячи евро, передает Today.kz со ссылкой на БЕЛТА.
Единовременное пособие получат те военнослужащие, которые независимо от количества дней в период с начала Великой Отечественной войны и до ее окончания (с 22 июня 1941-го по 8 мая 1945 года) находились в германском лагере для военнопленных.
Директиву издал однопалатный орган народного представительства ФРГ.
Для получения пособия необходимо предоставить личное письменное заявление, необходимый пакет документов (копии документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих нахождение в лагере для военнопленных (военный билет, личный опознавательный знак, свидетельства) и направить их не позднее 30 сентября 2017 года в Федеральное ведомство централизованных служб и нерешенных имущественных вопросов ФРГ.
Необходимая форма-заявление на единовременное пособие, а также перечень архивных учреждений, где могут содержаться сведения о военнопленных, имеются в отделах социальной защиты населения. Они, в свою очередь, по месту жительства граждан должны оказать помощь в оформлении заявления, а также содействовать получению необходимых для выплаты документов. Если заявитель умер, но документы поданы им еще при жизни, то пособие могут получить его жена (муж) либо дети. Но в данном случае Федеральное ведомство должно быть уведомлено о правопреемстве умершего не позднее чем через шесть месяцев со дня его смерти.
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Они смеются? Немцы должны платить и каяться! Пусть отдадут 50 процентов ВВП ветеранам, за то, что их от этой дури вылечили!
Alex
29 января, 2017 в 10:33
Alex, это вы как доктор (дипломированный) пишите?)) Возможно открою для вас тайну: спонсорами нацизма и большевизма являются международные банковские группы, которые вливали финансовые ресурсы как в тех, так и в других.
Паны дерутся, а у холопов чубы трещат.
И это, всегда работает, если есть сомнение ознакомитесь если для вас будет доступно с трудом МЫСЛИТЕЛЯ — Н. Макиавелли — «Государь».
cinic
29 января, 2017 в 13:07
Потомки советских НКВДшных карателей должны платить и каяться за миллионы искалеченных жизней не меньше, чем потомки немецких фашистов
Алевтина
29 января, 2017 в 13:08
Правнук НКВДэшного карателя вполне возможно работает токарем на заводе и о деяниях своего дедушки понятия не имеет. Он может быть и не видел его никогда. С чего бы это он и вдруг вам платил?
один из массы
29 января, 2017 в 15:54
Твой дедушка видимо в НКВД работал, раз ты так немцев не любишь. Кстати, немцы хоть чего то добились в экономике и уровне жизни, этот народ доказал свое величие не словом, а делом! Спасибо казахстанским немцам, депортированным и военнопленным за вклад в экономику КЗ! Данке!
Нурбол
29 января, 2017 в 13:46
Нурбол, вы не поверите, но НКВД внес вклад в экономику КЗ намного больший, чем депортированные немцы. Именно ресурсами и руководством этого ведомства создавались многие города, предприятия, инфраструктура Казахстана.
Послевоенная Германия восстановилась благодаря огромным финансовым вливаниям американского капитала и турецкой рабочей силе. Ну и благодаря четким целям, трудолюбию и порядку, чего не отнять не только у немцев, а у Запада вообще.
один из массы
29 января, 2017 в 15:46
Ну как сказать — чего-то.. Четвёртая экономика в мире, вообще-то, после США, Китая, и Японии..
Александр
29 января, 2017 в 19:09
Да, и кстати, ещё хотел добавить.. Мой прадедушка был директором саратовского нефтеперерабывающего завода при Ленине, фактически первым по тогдашнему нефтяному бизнесу. Его расстреляли. Прабабушка подалась в бега, жила в разных городах (Баку, етц), но её тоже поймали, и посадили в Караганду на 15 лет по статье «жена врага народа». И вот, когда она доставала то, что они писали в лагере (стихи, и пр.) — я офигевал от того, с кем она там сидела. Она сидела с людьми, которых проходят в школе.. Собсно, к чему это я? США и другие страны тратят кучу денег на то, чтобы переманить к себе нужных людей из третьего мира. Казахстану же Сталин невольно (не буду говорить о нём как о человеке) сделал такой подгон, согнав сюда лучших людей всех наций, который другим странам и не снился. И теперь грех его не использовать..
Александр
29 января, 2017 в 20:26
Имейте совесть. Германия и так полностью содержит Израиль, депрессивные страны ЕС, типа Греции, и пускает к себе беженцев толпами. Я бы на их месте давно бы всех чаек к чорту послал. Ничего они никому уже давно не должны, а за то, что должны — уже десять раз расплатились..
Александр
29 января, 2017 в 19:03
А сколько их осталось, девяностолетних то?
один из массы
29 января, 2017 в 12:16
Ненамного больше, чем жертв холокоста..
Александр
29 января, 2017 в 19:22
А заплатят ли советские каратели семьям и самим пострадавшим, которых расстреливали и депортировали ничуть не хуже чем немцы.
У меня например дедушку корейца посадили в товарный вагон и сослали в Казахстан, ни за что. А потом расстреляли в 38 году, просто так. Ни за что. Потому что он не хотел принимать идеалы коммунизма. Чем коммунизм отличается от фашизма?
Алевтина
29 января, 2017 в 13:07
Алевтина, а кто такие на сегодняшний день «советские каратели»? Хоть одного назовите. Кто из них лично вам должен?
» Потому что он не хотел принимать идеалы коммунизма.» это он вам так и передал? Не расстреливали с такой формулировкой! Там другое что то, то что мы за давностью лет и отсутствием документов и свидетелей просто не знаем. Я не оправдываю жестокую политику того времени, но чепуху то нести не надо!
Моего дедушку выслали сюда за то что он в колхоз не захотел вступать, засомневался в выгоде такого предприятия. И вы знает, не смотря на ссылку, страдания и лишения, тем не менее остался жив. А выславшие их сельчане докомбедились до великого голода, сдав весь скромный урожай до зернышка и оставшись ни с чем. Пол села колхозничков вымерло.
А чем отличается фашизм от коммунизма начните хотя бы с википедии.
один из массы
29 января, 2017 в 15:37
СССР выплатит мне и еще миллионам пострадавших компенсацию за расстреляного в 1937 г. дедушку? Бабушка умерла в 1933 г. во время голода Актабан Шубырынды, который возник при проведении коллективизации. Его виной было лишь только то, что ему не нравился коммунистический строй. Чем коммунизм отличается от фашизма?
Нурбол
29 января, 2017 в 13:44
За бабушку уж точно никто вам не выплатит. Если бы не было сроков давности, то представьте сколько бы потомкам Чингисхана выплачивать нужно было за сожженые города, за убиенных младенцев, за угнанных в рабство, за ограбленных и убитых? На счёт фашизма и коммунизма, то сначала конкретизируйте что фашизм и национал-социализм это разные вещи и Советская власть и коммунизм это тоже понятия разные.
К вопросу о голодоморах — к сожалению этих голодоморов было кроме того искусственого советского, великое множество. Суровый климат оставлял скот без корма и вместе с голодающим скотом голодали и люди, дело обычное для тех времён, когда жили только за счет скота. А кого винить за массовую смерть от того же туберкулёза, оспы, холеры, бубонной чумы и т.д.?
один из массы
29 января, 2017 в 15:21
Кстати, вплоть до начала ВОВ Сталин с Гитлером лучшими друзьями были. Они против Англии дружили.. Так что, по сути, ничем…
А насчёт компенсации тем же полякам соседям хорошо бы подумать, да.. Я понимаю, что самим не хватает, но совесть тоже иметь надо.
Александр
29 января, 2017 в 19:11
Добрый день всем! Расскажу небольшую историю из своей семьи. Дело в том, что мои предки немцы Повольжья, которые жили там с 1762 года еще с тех времена, когда императрица Екатерина 2 пригласила европейцев переселяться в Россию. Позже была образованая АССРНП Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der Wolgadeutschen Автономия немцев Поволжья.
В 1941 году под надуманными предлогами в шпионаже также как и многих украинцев, поляков, корейцев, крымских татар, кавказцев наша семья была перевезена в Караганду в товарных вагонах.
А теперь вопрос.
Заплатит ли мне Россия как страна правопреемница СССР за насильственную депортацию и смерть моих близких от голода и холода в казахских степях?
Бергер
29 января, 2017 в 17:16
Вот сейчас сидел дома и пришла в голову одна мысль. Как было бы классно, если бы все гордились своими дедушками немного потише, как это делается в цивилизованных государствах Европы, США, Канаде, Японии, Сингапур, Южная Корея (не путать с бездарным детищем СССР-КНДР), ОАЭ и др. Высокоразвитые они потому, что поставили в приоритет ставку не ежедневное подчеркивание собственного величия, героического (по факту трагического) прошлого, консерватизм, традиционализм и т.н. «скрепы», а нацеленность на перспективу и будущее. Историей должны заниматься историки в школе и ВУЗах, а не превращать посредством пропаганды историю в орудие политического влияния на соседние государства. Так вот в этих самых развитых странах, вы не поверите, им действительно есть чем гордиться помимо истории! Низкая коррупция, высокий уровень жизни, медицины, дорог, соц. благополучие населения (индекс счастья, низкий уровень алко наркомании, абортов, брошенных детей) и многое другое! Вы практически не услышите от француза обсуждения героических подвигов его предков во время Великой отечественной столетней войны с англичанами. Ребят реально 100 лет они воевали и победили-таки, но не гордятся этим окаянные.
Алексей
29 января, 2017 в 19:01
Добрый день всем, я бывший российский немец, мой дедушка проживал в автономной Республике Немцев Поволжья(Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der Wolgadeutschen), которая была расформирована, а все население депортировано по надуманному предлогу. Мои предки жили там с 1762 года со времен императрицы Екатерины 2 и всегда защищали свое новое отечество. Примерно также НКВД подставляло не только немцев, но и украинцев, поляков, молдаван, корейцев, татар, кавказцев и другие депортированные народы.
Поверьте мне, когда ты не любишь коммуняк и сам не коммунист, это не означает что ты фашист! Но тогда разговор был короткий, мой дедушка даже не был против КПСС его просто посадили в товарняк и выбросили в казахских степях, станция Карабас. Модератор, 2 раз пишу уже, пропусти если ты не внук тех НКВДшных карателей, которые были ничуть не лучше фашистов!
Оставайтесь всегда людьми, в данный момент фашизм как раз исходит от российских коммунистов и имперцев на гос. уровне. Когда россияне захватывают территории сопредельных государств наплевав на нормы международного права.
Бергер
29 января, 2017 в 20:17