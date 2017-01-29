Как и зачем в Казахстане вводят регистрацию IMEI-кодов мобильников

Сегодня, по данным МВД, в нашей стране ежегодно похищается порядка 60 тысяч телефонов, а процент возврата – менее 5%.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев разъяснил ряд вопросов по регистрации IMEI-кодов мобильных телефонов, передает Zakon.kz

«Первое, нами создана рабочая группа, которая разрабатывает процедуру регистрации. До конца мая правила будут разработаны и разъяснены гражданам в самой доступной форме.

Второе, нами учтен опыт регистрации по месту жительства, поэтому процедура будет максимально простой, не создаст очередей и ажиотажа.

Третье, будет учтен положительный международный опыт создания базы IMEI-кодов, в частности таких стран, как Великобритания, Турция, Азербайджан и др.

Четвертое, запуск системы должен серьезно сократить число телефонных краж. Так, после обращения потерпевшего в полицию украденный телефон может быть заблокирован. Фактически, кражи телефонов станут бессмысленными», — написал Д.Абаев на своей странице в Facebook

Сегодня, по данным МВД, в нашей стране ежегодно похищается порядка 60 тысяч телефонов, а процент возврата – менее 5%. Более того, в большинстве случаев жертвами кражи телефонов являются наши дети. «Теперь же у нас будет серьезный инструмент обезопасить их от столкновения с преступниками», — считает министр.