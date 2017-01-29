Сегодня, по данным МВД, в нашей стране ежегодно похищается порядка 60 тысяч телефонов, а процент возврата – менее 5%.
Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев разъяснил ряд вопросов по регистрации IMEI-кодов мобильных телефонов, передает Zakon.kz
«Первое, нами создана рабочая группа, которая разрабатывает процедуру регистрации. До конца мая правила будут разработаны и разъяснены гражданам в самой доступной форме.
Второе, нами учтен опыт регистрации по месту жительства, поэтому процедура будет максимально простой, не создаст очередей и ажиотажа.
Третье, будет учтен положительный международный опыт создания базы IMEI-кодов, в частности таких стран, как Великобритания, Турция, Азербайджан и др.
Четвертое, запуск системы должен серьезно сократить число телефонных краж. Так, после обращения потерпевшего в полицию украденный телефон может быть заблокирован. Фактически, кражи телефонов станут бессмысленными», — написал Д.Абаев на своей странице в Facebook.
Сегодня, по данным МВД, в нашей стране ежегодно похищается порядка 60 тысяч телефонов, а процент возврата – менее 5%. Более того, в большинстве случаев жертвами кражи телефонов являются наши дети. «Теперь же у нас будет серьезный инструмент обезопасить их от столкновения с преступниками», — считает министр.
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Как любят наши министры чужие проекты приписывать себе
Но опять они за шесть лет осмыслили только 8% предоставленого им проекта глобального изменения мирового порядка
Я предлагаю простую вещь привязать ИМЕЙ код ИИН и дать команде талантливых разработчиков ПО запустить проект ИМЕДЖ не ЧТО
Этот проект разрабатываться начал в 1998 году когда технологически его не возможно было реализовать
Но мы с групой талантливых Ip технологов смогли производителей и разработчиков смарт технологий подтолкнуть к технологическому прогрессу
И сейчас проект можно реализовать в полном обьеме
Но провительство и люди как всегда боятся сделать выбор
Человек разумно инстинктивное существо по этому иногда совершаются поступки не подающиеся логическому обьяснению
Многие современные технологии решают необходимости человека пользоваться разумом
И люди начали дегродировать и жить инстинктивно эмоционально и ошибки оправдовать принципиальностью
Боясь признавать ошибки которые они совершают не задумываясь при решении не ожиданно возникшего вопроса
Судя потому как реализовывается этот проект мы потратим еще время которого у нас нет
Защита от краж это 8% возможностей этого проекта
Важная часть этого проекта это решение социальных проблем
1- избавления людей от предрасудков и боязни признания в своих грехах и грешных мыслей
2- Спомощью этого проекта люди воздвигнут талиратность выше предрасудков
И люди просто перестанут совершать преступления
Этот проект судя по темпам внедрения реализуется только через 15- лет
Но технически его можно запустить на 45% за 6- месяцев
Если меня и групу разработчиков наделить полномочиями советников чиновников и менистров
Но наделить этими полномочиями провительство РК
А значит я буду продолжать работать дворником
А все остальные отключив разум будут жить инстинктивно убивая грабя воруя не ради чегото высшего а просто из за страха и голода
vas
29 января, 2017 в 12:08
Очень неубедительное объяснение причины регистрации телефонов. Больше напоминает прописку, чем заботу об имуществе гражданина. А как быть с вторичным рынком телефонов? У нас гаджет это ведь мода, молодёжь наигравшись новеньким смартфоном, тут же начинает мечтать о новом. «Старенький» которому порой и месяца нет продают и доплатив, покупают другой. И это сплошь и рядом, как быть с перерегистрацией бэушек, которых гораздо больше чем краденых или утеряных?
один из массы
29 января, 2017 в 12:11
Глупости не городите
Сейчас Имей код отписывается от учетной записи очень просто
Если пользователь Вам легально продает свой БУ телефон то он
В учетную запись вносит Ваш гугл данные потом удоляет свою учотную запись делает сброс на заводские настройки
И все вы имеите телефон перерегестрированный на Вас
vas
29 января, 2017 в 12:38
да и запчасти всегда нужны для ремонта
Glory
29 января, 2017 в 17:44
Да, конечно, можно отвязать телефон от ИМЕИ. Можно перебить на автомобиле вин-код. Можно подделать документы на всё что угодно. Но вот людей, с этим связанных — какие-то ничтожные доли процента. И террористы с преступниками — в этом ничтожном числе, поэтому им плевать. И тогда не знаю, на кого направлен данный закон..
Александр
29 января, 2017 в 20:42
Я несколько лет назад в коментариях писал что провительство РК потеряло контроль над реальностью
и само себя загоняет в тупик
И это приведет ктому что в Казахстане вновь изменится конституция
Мои пророчества а точнее расчеты сбылись
И поверьте я уже знаю что будет если изменится в очередной раз Конституция в Казахстане
Будет катастрофа потому что люди чиновники не правельные выводы сделают из за изменений конституции
vas
29 января, 2017 в 12:14
Я хорошо помню дискусии с многими политическими и научными деятелями Казахстана когда я им говорил что Казахстан это титаник в акеане который движется на айзберг
Из за не обоснованой уверености капитана в непотопляемости титаника
Все говлрили что я несу чушь что все это приведет к тому что в Казахстане когда провительство увидет айзберг попытаются от него спастись изменением конституции и это будет роковой ошибкой
vas
29 января, 2017 в 12:22
Не могли бы вы напомнить непосвященным: где? когда? и с кем были ваши дискуссии?)
Заранее спасибо, за развёрнутый ответ!)
cinic
29 января, 2017 в 12:52
Циник Вашим вопросом Вы хотели сказать какой увожающий себя человек здороваться будет с дворником
И обсуждать политически экономические проблемы страны и мира Вы правы не какой
Многие мои собеседники даже не знают меня не в лицо не моего имени
Мы живем в 21-веке в веке интернета
В соц сетях дворник может перевоплотиться в кого угодно с которым многим увожающим себя людям будет интересно поговорить не только о политике и финансах
Но и излить душу о личных проблемах
Да я тоже могу вести диолог не известно с кем под маской псевданима от ошибок не кто не застрахован
Но тот факт что вещи о которых мы сними говорим со временем публикуются официальными СМИ от их имени подтверждает что диолог я вел не с дворником под псевданимои научно политический деятель
vas
29 января, 2017 в 15:13
На надо осознать пока не поздно ИСТИНУ
Будущее как мысли человека меняется мгновено
Под воздействием сомнений
vas
29 января, 2017 в 12:32
Каждый из нас на этот свет рождается с своей миссией
Только одних возводят к власти ради достижения своих целей а других озадачивают подметанием улиц не веря что имено этот человек знает как всех сделать счастливыми
vas
29 января, 2017 в 12:42
Во всех старых добрых причах и сказках говорится что человек их низины даст подсказку провителю как срастись от краха
Но провители забывают поговорку СКАЗКИ лож да в них НАМЕК
Господа Белляев Усатов и пивовареный король из шнмкента думали что сумеют проявить свои лидерские спасобности заработать много денег и дать зарабатывать народу они смогут убедить людей что они достойны к тому что их изберут провителями страны
Они просчитались в своих рпсчетах их просто скосят как сорняк если их рост будет затмивать власть имущих
vas
29 января, 2017 в 12:53
Объясните, мне, владельцу телефона, который могут украсть. Ну обращусь с заявлением, телефон заблокируют, но мне то его не вернут! Воришка либо выбросит его, либо найдёт способ разблокировки. И зачем мне морока с регистрацией?
Lankr
29 января, 2017 в 18:10