Руководитель домофонной компании ответил на критику юриста по поводу ввода нового тарифа

«Давайте раз и навсегда разберемся»

На прошлой неделе в газету «Новый Вестник» пожаловалась клиентка домофонной компании «InnoTech Караганда». Девушка сообщила, что фирма разослала уведомление, в котором предлагает альтернативный тариф в 120 тенге, тем жителям, у которых не установлена трубка. По словам руководителя компании Жаннура Рахметова, к ним регулярно поступают жалобы от абонентов, которых вынуждены открывать дверь тем, жильцам, у которых нет устройств. Люди устали от этого и требуют, чтобы компания приняла меры. Поэтому фирма предлагает своим абонентам бесплатную установку домофонной трубки или альтернативны тариф. Также руководитель фирмы хочет ответить на критику юриста и защитника прав потребителей Жаслана Айтмаганбетова.

— Давайте раз и навсегда разберемся с обвинениями в том, что домофонные компании берут деньги, за воздух, — говорит Жаннур Рахметов, директор «InnoTech Караганда». — Что такое домофон? Это целая система, в которую входит: металлическая дверь, блок вызова, блок управления домофона, блок коммутаций, блок питания, кнопка выхода, электромагнитный замок, доводчик двери, электрическая и слаботочная проводка системы и домофонная трубка. Когда в доме устанавливается домофонная система, жители не получают все оборудование в собственность, как утверждает в вашей статье господин Айтмаганбетов. Собственностью жильцов становится металлическая дверь, доводчик двери, электромагнитный замок, кнопка выхода, вся проводка системы и домофонная трубка. А «мозги» системы – блок вызова и блок управления домофоном – собственность компании, жильцам она сдается в аренду и требует периодического обновления. Это электроника — самая важная составляющая системы. Все домофонное оборудование находится в активной среде (в подъезде) и имеет повышенный износ. Также систему выводят из строя вандальные действия людей, неблагоприятные погодные условия, перепады напряжения, пожары в щитовых и кражи оборудования. Пользователи вносят абонентскую плату, и ремонт любой из комплектующих домофонной системы проводится бесплатно. То есть ни за вызов мастера, ни за замену оборудования наши клиенты ничего не платят.

«Предложение юриста не платить абонентскую плату и вызывать мастеров только тогда, когда случается поломка, возможно. Но несколько лет назад у нас уже был такой опыт работы с домами, и он не прижился. Иногда, при единовременном ремонте, приходится менять блок вызова или блок управления домофоном на новое оборудование, только его цена, без учета стоимости самой работы, составляет 18-20 тысяч тенге. Мы работаем с российской компанией Visit, все цены на комплектующие можно посмотреть на их сайте, это открытая информация. Жильцы, которые сталкивались с подобными ситуациями, знают, что собрать такую сумму за ремонт с соседей нереально. Благодаря тому, что у нас есть банк оборудования, жильцам ремонт не стоит ничего: некоторые детали мы меняем на новые, некоторые ремонтируем. Так что пример с холодильником и Матроскиным — неудачный.

Каждая домофонная компания в городе работает с оборудованием отдельной торговой марки: Visit, Строй Мастер Домофоны, Цифрал, Метаком. У аппаратов каждой марки свои особенности, тот, кто умеет чинить апараты Цифрал, не знает продукцию Visit. Поэтому есть риск при разовом ремонте, что если мастер будет неквалифицированным, придется вызывать его не один раз. Можно наткнуться на мошенников: ремонт окажется незначительным, а оплату возьмут как за капитальный, у жильцов же нет компетентности это проверить. Может, мастер попадется настолько недобросовестный, что специально будет повреждать систему, чтобы его вызвали снова. Когда ремонтом занимается компания, у которой вы находитесь на обслуживании, все проблемы, связанные с исправлением неполадок, ложатся на ее плечи, жильцам не приходится делать ничего. Вспомните ситуацию: вы утром выходите из подъезда, замок не держит дверь, система неисправна. Вечером возвращаетесь – все уже работает.

В штате нашей компании 23 человека, только пятеро из команды – это сотрудники офиса. Остальные занимаются ремонтом систем. В среднем выполняется от 80 до 130 заявок в день, включая сварочные работы. Если бы поломки происходили раз в полгода, как утверждает юрист, нам не имело бы смысла держать такой штат мастеров.

Сколько существует наша компания, столько мы получаем жалобы от тех, у кого в квартирах есть домофонные трубки. Это общая проблема всех домофонных компаний, не только нашей. Соседи забывают о деликатности, сами или их гости звонят и просят открыть дверь. Почему бабушка, у которой есть эта трубка, должна бегать на звонки таких людей? Почему молодая семья с маленькими детьми должна страдать от того, что им в дверь звонят незнакомцы? Согласитесь, это несправедливо.

Получается, что абонентскую плату за обслуживание домофонной системы вносят только те, у кого в квартире подключено переговорное устройство, а пользу от домофонной системы получают все жители дома: в подъезде чисто, нет неприятных запахов, не заходит кто попало. По нашей статистике, 80% поломок приходится на оборудование и проводку системы, которые находятся в подъезде. То есть то, чем пользуются все жильцы. Домофонные трубки в квартирах ломаются редко. Хочу подчеркнуть еще раз: домофон – это не то, что установлено в квартире. Это система на входной двери в подъезде. То есть вы пользуетесь домофоном, даже если у вас в квартире нет трубки.

Поэтому со своей стороны мы пытаемся решить проблему, и предлагаем альтернативную абонентскую плату по программе «Домофон в каждый дом». Если вы не хотите ставить трубку – платите по 120 тенге. Домофонные трубки мы устанавливаем бесплатно, хотя себестоимость устройства обходится нам в 2 тысячи тенге, не учитывая работы мастера. Эти меры позволили нам впервые снизить тарифы для социально незащищенных слоев населения. За январь 2017 года уже 247 абонентов – инвалиды, многодетные семьи, одинокие пенсионеры – получили новую абон плату – 200 тенге. Также благодаря альтернативному тарифу мы сможем весь этот год сдерживать абонентскую плату в размере 300 тенге. В то время как многие домофонные компании подняли тариф до 350 тенге, кто-то выставляет дополнительный счет за вызов мастера, или собирает отдельно деньги при серьезных поломках. У нас никогда никакие суммы отдельно не собираются, все делается бесплатно.

Простое поднятие тарифов не решило бы проблему. Этой программой мы пытаемся призвать людей к сознательности, напомнить, что безопасность и чистота в подъезде – это такое же общее дело, как крыша и подвал. Помните, как сложно было поддерживать порядок в подъездах лет 10-15 назад? Сейчас наличие домофона уже не является чем-то сверхъестественным, это здоровое отношение к собственности. Знаете, кто чаще всего инициирует поломки системы в подъезде? Те, у кого нет в квартирах трубок. В законе о жилищных отношениях действительно говорится, что собственники квартир обязаны содействовать сохранности и безопасной эксплуатации общего имущества и помещений, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества.

В таких ситуациях, как у Галии Саденовой, когда в квартире никто не живет, мы, естественно, не будем выставлять счет. Но чтобы мы о таких ситуациях знали, нужно обращаться к нам с письменным обращением, как в любую организацию. Такие вопросы не решаются на словах.

Наша компания работает с 2008 года. С этого времени тариф повысился всего на 100 тенге».