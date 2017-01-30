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«Давайте раз и навсегда разберемся»
На прошлой неделе в газету «Новый Вестник» пожаловалась клиентка домофонной компании «InnoTech Караганда». Девушка сообщила, что фирма разослала уведомление, в котором предлагает альтернативный тариф в 120 тенге, тем жителям, у которых не установлена трубка. По словам руководителя компании Жаннура Рахметова, к ним регулярно поступают жалобы от абонентов, которых вынуждены открывать дверь тем, жильцам, у которых нет устройств. Люди устали от этого и требуют, чтобы компания приняла меры. Поэтому фирма предлагает своим абонентам бесплатную установку домофонной трубки или альтернативны тариф. Также руководитель фирмы хочет ответить на критику юриста и защитника прав потребителей Жаслана Айтмаганбетова.
— Давайте раз и навсегда разберемся с обвинениями в том, что домофонные компании берут деньги, за воздух, — говорит Жаннур Рахметов, директор «InnoTech Караганда». — Что такое домофон? Это целая система, в которую входит: металлическая дверь, блок вызова, блок управления домофона, блок коммутаций, блок питания, кнопка выхода, электромагнитный замок, доводчик двери, электрическая и слаботочная проводка системы и домофонная трубка. Когда в доме устанавливается домофонная система, жители не получают все оборудование в собственность, как утверждает в вашей статье господин Айтмаганбетов. Собственностью жильцов становится металлическая дверь, доводчик двери, электромагнитный замок, кнопка выхода, вся проводка системы и домофонная трубка. А «мозги» системы – блок вызова и блок управления домофоном – собственность компании, жильцам она сдается в аренду и требует периодического обновления. Это электроника — самая важная составляющая системы. Все домофонное оборудование находится в активной среде (в подъезде) и имеет повышенный износ. Также систему выводят из строя вандальные действия людей, неблагоприятные погодные условия, перепады напряжения, пожары в щитовых и кражи оборудования. Пользователи вносят абонентскую плату, и ремонт любой из комплектующих домофонной системы проводится бесплатно. То есть ни за вызов мастера, ни за замену оборудования наши клиенты ничего не платят.
«Предложение юриста не платить абонентскую плату и вызывать мастеров только тогда, когда случается поломка, возможно. Но несколько лет назад у нас уже был такой опыт работы с домами, и он не прижился. Иногда, при единовременном ремонте, приходится менять блок вызова или блок управления домофоном на новое оборудование, только его цена, без учета стоимости самой работы, составляет 18-20 тысяч тенге. Мы работаем с российской компанией Visit, все цены на комплектующие можно посмотреть на их сайте, это открытая информация. Жильцы, которые сталкивались с подобными ситуациями, знают, что собрать такую сумму за ремонт с соседей нереально. Благодаря тому, что у нас есть банк оборудования, жильцам ремонт не стоит ничего: некоторые детали мы меняем на новые, некоторые ремонтируем. Так что пример с холодильником и Матроскиным — неудачный.
Каждая домофонная компания в городе работает с оборудованием отдельной торговой марки: Visit, Строй Мастер Домофоны, Цифрал, Метаком. У аппаратов каждой марки свои особенности, тот, кто умеет чинить апараты Цифрал, не знает продукцию Visit. Поэтому есть риск при разовом ремонте, что если мастер будет неквалифицированным, придется вызывать его не один раз. Можно наткнуться на мошенников: ремонт окажется незначительным, а оплату возьмут как за капитальный, у жильцов же нет компетентности это проверить. Может, мастер попадется настолько недобросовестный, что специально будет повреждать систему, чтобы его вызвали снова. Когда ремонтом занимается компания, у которой вы находитесь на обслуживании, все проблемы, связанные с исправлением неполадок, ложатся на ее плечи, жильцам не приходится делать ничего. Вспомните ситуацию: вы утром выходите из подъезда, замок не держит дверь, система неисправна. Вечером возвращаетесь – все уже работает.
В штате нашей компании 23 человека, только пятеро из команды – это сотрудники офиса. Остальные занимаются ремонтом систем. В среднем выполняется от 80 до 130 заявок в день, включая сварочные работы. Если бы поломки происходили раз в полгода, как утверждает юрист, нам не имело бы смысла держать такой штат мастеров.
Сколько существует наша компания, столько мы получаем жалобы от тех, у кого в квартирах есть домофонные трубки. Это общая проблема всех домофонных компаний, не только нашей. Соседи забывают о деликатности, сами или их гости звонят и просят открыть дверь. Почему бабушка, у которой есть эта трубка, должна бегать на звонки таких людей? Почему молодая семья с маленькими детьми должна страдать от того, что им в дверь звонят незнакомцы? Согласитесь, это несправедливо.
Получается, что абонентскую плату за обслуживание домофонной системы вносят только те, у кого в квартире подключено переговорное устройство, а пользу от домофонной системы получают все жители дома: в подъезде чисто, нет неприятных запахов, не заходит кто попало. По нашей статистике, 80% поломок приходится на оборудование и проводку системы, которые находятся в подъезде. То есть то, чем пользуются все жильцы. Домофонные трубки в квартирах ломаются редко. Хочу подчеркнуть еще раз: домофон – это не то, что установлено в квартире. Это система на входной двери в подъезде. То есть вы пользуетесь домофоном, даже если у вас в квартире нет трубки.
Поэтому со своей стороны мы пытаемся решить проблему, и предлагаем альтернативную абонентскую плату по программе «Домофон в каждый дом». Если вы не хотите ставить трубку – платите по 120 тенге. Домофонные трубки мы устанавливаем бесплатно, хотя себестоимость устройства обходится нам в 2 тысячи тенге, не учитывая работы мастера. Эти меры позволили нам впервые снизить тарифы для социально незащищенных слоев населения. За январь 2017 года уже 247 абонентов – инвалиды, многодетные семьи, одинокие пенсионеры – получили новую абон плату – 200 тенге. Также благодаря альтернативному тарифу мы сможем весь этот год сдерживать абонентскую плату в размере 300 тенге. В то время как многие домофонные компании подняли тариф до 350 тенге, кто-то выставляет дополнительный счет за вызов мастера, или собирает отдельно деньги при серьезных поломках. У нас никогда никакие суммы отдельно не собираются, все делается бесплатно.
Простое поднятие тарифов не решило бы проблему. Этой программой мы пытаемся призвать людей к сознательности, напомнить, что безопасность и чистота в подъезде – это такое же общее дело, как крыша и подвал. Помните, как сложно было поддерживать порядок в подъездах лет 10-15 назад? Сейчас наличие домофона уже не является чем-то сверхъестественным, это здоровое отношение к собственности. Знаете, кто чаще всего инициирует поломки системы в подъезде? Те, у кого нет в квартирах трубок. В законе о жилищных отношениях действительно говорится, что собственники квартир обязаны содействовать сохранности и безопасной эксплуатации общего имущества и помещений, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества.
В таких ситуациях, как у Галии Саденовой, когда в квартире никто не живет, мы, естественно, не будем выставлять счет. Но чтобы мы о таких ситуациях знали, нужно обращаться к нам с письменным обращением, как в любую организацию. Такие вопросы не решаются на словах.
Наша компания работает с 2008 года. С этого времени тариф повысился всего на 100 тенге».
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Да верно, по сути, дядька всё говорит. Любая техника требует обслуживания. А это и запчасти, и квалифицированные специалисты с хорошей зарплатой. Поэтому на халяву ничего не прокатит. Не нравится поцыентам домофон — пусть едут в село, и живут там без домофона..
Александр
30 января, 2017 в 11:53
А может жителям, проще и дешевле купить хороший замок на подъездную дверь и каждой квартире себе ключей заказать ?
andrey
30 января, 2017 в 12:09
Действительно. Купить замок с чипом и идут они лесом.
Да уш!!!
30 января, 2017 в 13:14
А за дверь мы все платили ри установе. По 4500 с квартиры. Так что дверь наша. И домофон выкуплен половиной жильцов по 4000. Так что идут ещё и полем и степью и далеко. Вместе со счётчиками тепла.
Да уш!!!
30 января, 2017 в 13:16
«Дядька» вам лапшу вешает. Два года назад в офисе установили домофонную систему, без дверей и доводчика на 30 кабинетов, стоимость 75000 тенге с 30 трубками и 50 ключей, соответственно получилось 2500 тенге на трубку. Нам предложили сесть на обслуживания, мы отказались. За два года произошла одна поломка ( провод оборвали ) с стоимостью в 3000 тенге ( вызов мастера и устранения проблемы с настройками всей системы). И всееее!!!!
Т.е. в эту стоимость вошли все комплектующие. Проходимость в офисе в разы больше чем в двадцати квартирный подъезд. Здесь не сложно просчитать экономику если была бы абонентская плата.
Руководитель фирмы еще отразил, что не берет дополнительно денег за вызов мастера и экстренные поломки! Как не берет? А абонентская плата куда уходит? Нам не надо даров с барского плеча, мы уже за это заплатили. И обманывать не надо, что потребитель ни за всю систему заплатил.
Когда я приобрел квартиру на втором этаже и за силился, домофон в подъезде не работал три месяца. Соответственно я за него и не платил, а когда мне выставили счет за это время, предложил им пересчитать, организация отказалась, ну и отправил их лесом. Мне проще ключей всем своим близким наделать, да и со второго этажа не проблема спустится и открыть дверь.
Так что не считайте себя умнее других.
12345
30 января, 2017 в 15:15
Знаете, как обычно говорят про системных администраторов? Лучший системный администратор — тот, который на работе ничего не делает. А просто смотрит фильмы, и играет в игры. Потому что у него просто ничего не ломается.. Если руководитель дурак — он это не вполне понимает.. Перестаёт платить, увольняет, а после наступает кирдык. Если ваш домофон не ломается — это всего лишь означает, что его когда-то хорошо сделали. Но я, например, хочу быть уверенным. Поэтому сто-двести-триста тенге мне не жалко..
Александр
30 января, 2017 в 16:19
Молодец, всё разжевал, даже мне стало всё предельно ясно
Ванина
30 января, 2017 в 12:14
Наш защитник прав. так Юристы в России такого же мнения
Зачем платить за домофон?
Отвечает Михаил Шевцов, сопредседатель Союза потребителей РФ, председатель Красноярского общества защиты прав потребителей:
— Плата за так называемое ежемесячное сервисное обслуживание домофона незаконна, и это доказал Кировский суд г. Красноярска. Когда мы ставим пластиковые окна, получаем чек, гарантию и потом за их открывание ничего не платим. Почему с домофоном иначе? По закону «О защите прав потребителей» право на предъявление претензий по объектам недвижимости дейст¬вует в течение 5 лет, то есть у домофона должна быть гарантия (если только сами жильцы его не сломают, и тогда его придётся чинить за деньги). Но фирмы по установке придумали хороший способ наживы — 30-50 руб. ежемесячно с квартиры кажется немного, но представьте, сколько миллионов можно собрать в городе. Есть случаи, когда управляющие компании противозаконно включают в свои квитанции домофон отдельной строкой. Думаю, этим вопросом пора заняться правоохранительным органам, чтобы ушлые бизнесмены прекратили заниматься вымогательством денег у населения.
Сам себе юрист
30 января, 2017 в 12:36
Товарисч, подскажите тогда как там в России существует в едином платежном документе строка ?
«Оплата за запирающее устройство»
сам ты себе юрист
30 января, 2017 в 13:49
Чушь собачья. Мы отключили, и вам советуем. Они, по сути, монополисты — 100% сговорились держать цены. Действительно, получают деньги за воздух. Там ломаться то нечему. 350 тенге каждый месяц?! Охохохо! Отличное место под солнцем!
Оинмм
30 января, 2017 в 13:11
Они не 350 платят а 200. И зря вы так говорите что там ламаться нечему. Поломки бывают очень серьезными.и делаются тяжело.на одну квартиру уходит несколько часов.я сама сталкивалась и видима. А в день сколько таких заявок….
Наташа
30 января, 2017 в 14:14
Сами придумываете эту «крутизну» с трубкой\без трубки. Тогда сделайте что бы владелец трубки мог изменить номер вызова, без привязки к номеру квартиры.
gotta
30 января, 2017 в 13:17
обратись в домофонную контору, и они это сделают без проблем, проверено на личном опыте
йурист где-то рядом
30 января, 2017 в 13:51
А «мозги» системы – блок вызова и блок управления домофоном – собственность компании, жильцам она сдается в аренду и требует периодического обновления.
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Соответствующий договор о сдаче в аренду имеется? Такие вопросы не решаются на словах.
Стёпа
30 января, 2017 в 13:18
Нет, не хотите платить 120 тенге , бегайте и собирайте подписи , что подьезд отказывается от домофонной системы, докажите это соседям. 120 тенге сэкономте, только потом не жалуйтесь, что подъезд превратился в проходной двор и весь зас…..ный. И как не платить за домофон, ведь он свою функцию выполняет, его обслуживают. У нас в подьезде его каждый месяц почти ремонтируют, не потому что он плохой и ломается, а потому что пара дегенератов из живущих в подьезде (у которых трубка, кстати, не установлена) постоянно его ломают, тупо ковыряют отвертками, провода вырывают, намеренно выводят из строя и всё. Как уже достало это жлобство — люди хотят жить в чистом дворе, а за дворника не платят, хотят чистый подьезд , а за ремонт-уборку-домофон не платят и так во всём. Причём ещё активно засирают всё вокруг и совершенно искренне считают, что дерьмо, которое они производят произведением искуства и другим за честь его за ними убирать. Бесплатно. Достали уже.
Холодная
30 января, 2017 в 13:25
Абсолютно с Вами согласен. Специалист по домофонам, электрик, сантехник, дворник, уборщица, которая моет подъезд — тоже люди, и они тоже хотят жрать. Только вот все остальные крохоборы этого почему-то не понимают..
Александр
30 января, 2017 в 13:52
+100, рвут проводку, греют зажигалкой обратную сторону вызывного блока и тп. именно рогатые особи без трубки.
И ведь в их мозгу не укладывается , что закрытая дверь это и есть первый плюс домофона
йурист где-то рядом
30 января, 2017 в 13:53
по ходу скоро зарплата будет от фирмы домофонов
алтай
30 января, 2017 в 13:54
И все-таки.юрист в чем то прав. Смотрите.какой штат,а этим работникам надо платить зарплату.да скорее в его не копеечную.а нам ….лапшу вешают.не имея выгоды.они бы не замарачивались.
Елена
30 января, 2017 в 16:30
Критика в ответ на Вашу критику!
1. Собственность компании доводите ли вы эту информацию? Ведь вы же деньги берете как за дверь так и за аппаратуру?
2.Тогдла лучше купить эти мозги жителям
3. повышенный износ? А где гарантия не менее 2х лет ст.17 Закона «О защите прав потребителей» в течении данного периода идет бесплатное гарантийное обслуживание. Люди не виноваты, что Вы установили некачественный товар.
4. Разовый вызов не прижился??? Естественно денег поступает гораздо меньше)))
5. Разовый так же выставите в квитанции о компенсации. ЧТО вы придумываете!
6. Домофоны имеют одинаковую систему, поэтому Я не думаю, что специалист не разберется.
7. Много жалоб, что Вы во время не делаете, особенно трубки, из за чего бабушкам и дедушкам приходиться своим внукам с 8 го этажа спускаться неделю.
8. Все что написано – это слова. Где отчет, что штата официально 23, где расчет, что вы за счет жителей не наживаетесь? Ваш тариф утверждал антимонопольный? 30 000 квартир*300=9 000 000 тенге и 30 000 квартир по *120= 3600 000 тенге к примеру в месяц не жирно ли? Кто контролирует?
9. Касательно ссылки на Закон «О жилищных отношениях», вы сами себе противоречите! Оборудование наше а жители должны отвечать за содержание общего имущества)))
Юрист
30 января, 2017 в 13:26
Благо что г-н Жаннур Рахметов, решил заняться в 2008г. только установкой домофонов. А ведь мог бы развить бизнес и предлагать людям не только установку и обслуживание домофонов но и консьержа, видеонаблюдение, «тревожную кнопку» и т.п. и соответственно стал бы говорить о пользе услуг в целом.
Но не стоит забывать, что риски получить убытки есть в любом бизнесе. Если бы бы норма закона, что можно бы было в обязательном порядке перекладывать любые убытки на потребителя, представляете что бы было?
В отношении жалоб тех, у кого есть трубки о периодических звонках, то хотелось бы отметить, что «мозги» системы имеют возможность сменить нумерацию вызова. Т.е. если квартира имеет номер квартиры 25, то при вызове можно заложить и 50 и 125 Соответственно посторонний не зная этого никуда не дозвонится.
Другой момент, а что в корне изменится если будут платить все, как это повлияет на то, что кто-то посторонний хочет войти в подъезд?
Мне в данном случае вообще непонятна политика людей. Для чего нужен домофон с подключенными трубками, если в большинстве случаев любому звонящему (постороннему) открывают дверь? Где смысл, где логика?
Александр Первый
30 января, 2017 в 13:40
В какое интересное время мы живем! Куда не посмотри одни сказочники и благотворители вокруг нас находятся.На нашей фирме работает более трехсот человек и в офисе работает всего трое ( даже бухгалтера нет) так, что зря он гордится количеством своих офисных работников.Ни один предприниматель не работает бесплатно так, что не рассказывайте сказки про заботу о жителях, а скажите правду, что вы заботитесь о своей прибыли. Чистота и уют в подъездах зависит только от самих жильцов,а не от наличия или отсутствия домофона
AnDrEi
30 января, 2017 в 13:42
Все верно говорит Руководитель! Мы живем в 21 веке! Давно надо было ввести этот тариф и льготы для социально уязвленных слоев населения, как в России. Все законно! Просто некоторых «жаба душит» заплатить 120 тг, хотя они и понимают за что.
Домофоны, это «автоматически запирающиеся устройства дверей подъездов многоквартирного дома», согласно «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» домофон включен в состав общего имущества многоквартирного дома. Общее имущество в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам индивидуальных помещений. Собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества, следовательно, за домофон платить надо. Платите Вы не за домофон, а за техническое обслуживание устройства, установленного на ВХОДНОЙ ДВЕРИ подъезда. Вы им пользуетесь независимо от того, есть у Вас в квартире «трубка» или нет.
Независимая
30 января, 2017 в 14:29
Думаю все зависит от соседей. Кто не платит за домофон, тот ломает оборудование, портят систему. Потому что не могут открыть им дверь. А люди потом жалуются, что бесконечно ломается. Так что, если будут платить 120 тг. Они хоть задумаются
Гука
30 января, 2017 в 14:31
Пользуются все, платят единицы. Не справедливо!!!
Платите все и каждый будет бдить за порядком в подъезде, зная, что платит не напрасно. Чтоб бдили не только бабули ,но и каждый уважающий себя житель подъезда.
Открыл дверь ногой- получил от всего дома. В следующий раз будет открывать руками)!
DeniDeVito
30 января, 2017 в 14:52
Домофон же может и поломаться. Кто ремонтировать будет? Жители? Сомневаюсь…
Почему про это никто не говорит??? У нас за год дважды ломался доводчик (некоторые люди, хотели показать свою силу и просто выпинывали закрытую дверь), стоимость доводчика кто-нибудь из присутствующих здесь знает? + стоимость по его замене… да вы при первой же поломке будете сидеть с открытыми дверьми! т.к. 100% собрать деньги (т.е. полную сумму) на какую то запчасть у вас не получится! а платить из своего кармана за другого никто не захочет… Неужели у нас народ готов задавиться за 120 тг в месяц???? Этот же самый доводчик ремонтирует обслуживающая фирма! А при надобности и вовсе меняют его на новый! И при этом не берут с жильцов 10 000 за оборудование. А выйти из строя может и блок вызова, и кнопка выхода, на которую ВСЕ нажимают по 100500 раз в день. Разве не так?? Задумайтесь, люди…
Владимир
30 января, 2017 в 14:57
Все правильно говорят что любая техника требует ремонт. Даже когда ломается доводчик все сразу звонят починить дверь. Да еще и матерят операторов почему не сделали двери …это же ужас… Правильно за обслуживание надо платить пусть даже если у тебя нет трубки..это справедливо …у кого нет трубки самые первые завонят и поднимают шум на фирме …так что платите ,а не хотите тогда пишите отказ от дверей
Ваше право
30 января, 2017 в 15:16
21 век на дворе! Не бывает ничего бесплатного!Тем более если все доступно объяснили, за что и почему платить! В России уже давно оплачивают и те, у кого нет в квартире трубки. Просто наших некоторых граждан «жаба душит» заплатить 120 тг в месяц, хотя они и понимают за что.
Домофоны, это «автоматически запирающиеся устройства дверей подъездов многоквартирного дома», согласно «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» домофон включен в состав общего имущества многоквартирного дома. Собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества, следовательно, за домофон платить надо. Платите Вы не за домофон, а за техническое обслуживание устройства, установленного на входной двери подъезда. Вы им пользуетесь независимо от того, есть у Вас в квартире «трубка» или нет.
Независимая
30 января, 2017 в 15:24
Вранье. Не оплачивают НИГДЕ те, у кого нет трубок!
Больше того — ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС ПРЯМО ЗАПРЕЩАЕТ навязывать подобные услуги.
Именно поэтому не было еще НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ, когда бы суды и прокуратуры стали на сторону домофонных компаний!
АБСОЛЮТНО ВСЕ подобные дела «домофонщиками» были проиграны.
Баке
30 января, 2017 в 16:51
Народ, хорош ныть и жаловаться. Все по делу. Почему тогда не жалуетесь на Казактелеком, который берет абонплату за телефон? По сути то телефонная линия не часто и выходит из строя. Скоро с вас за камеры будут брать деньги))) и прочие аксессуары к Вашему подъезду)))
Пользователь
30 января, 2017 в 15:36
Верно говорите, за телефон вообще 1006 тг платим каждый месяц. Никто не задумывался за что??? Мы живет в веке инновационных технологий, и если надо будет, и за камеру видеонаблюдения будем платить, это все для нашего же блага…!
Независимая
30 января, 2017 в 15:57
У телефонных компаний огромное количество оборудования. И главное — КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ.
Домофон — вещь АВТОНОМНАЯ.
Сравнив абонплату за домофон с абонплатой за телефон — вы просто показали вашу вопиющую некомпетентность.
Баке
30 января, 2017 в 16:48
проводной телефон является частью большой системы. что бы работал телефон необходимо обслуживать станции…следить за проводами по всему городу…) а домофон он локализован на одной двери..и пятьдесят метров кабеля..) номер телефона не является собственностью абонента изначально. договор с телефонной компанией — договор присоединения к услугам…..а домофон — это купля-продажа системы на подъезд)
dasistja
30 января, 2017 в 16:48
Правда не нойте и не жалуйтесь .это справедливо. Зато вы можете оставлять санки ,велосипеды и на ночь двери закрываются . Это же безопасность для вас и детей.
Ваше право
30 января, 2017 в 16:02
Правда не нойте и не жалуйтесь .это справедливо. Зато вы можете оставлять санки ,велосипеды и на ночь двери закрываются . Это же безопасность для вас и детей. Ведь когда дверь поломается жители не будут со своего кармана собирать деньги на починку двери. Ну что эти 120 тг по сравнению с другими услугами. Зато порядок в подъезде будет
Айнура
30 января, 2017 в 16:07
Здравствуйте!!!Правда не нойте и не жалуйтесь .это справедливо. Зато вы можете оставлять санки ,велосипеды и на ночь двери закрываются . Это же безопасность для вас и детей. Ведь когда дверь поломается жители не будут со своего кармана собирать деньги на починку двери. Ну что эти 120 тг по сравнению с другими услугами. Зато порядок в подъезде будет
Жандос
30 января, 2017 в 16:16
Здравствуйте!!!Правда не нойте и не жалуйтесь .это справедливо. Зато вы можете оставлять санки ,велосипеды и на ночь двери закрываются . Это же безопасность для вас и детей. Ведь когда дверь поломается жители не будут со своего кармана собирать деньги на починку двери. Ну что эти 120 тг по сравнению с другими услугами.
Жандос
30 января, 2017 в 16:17
Мы платим за обслуживание домофона, за то что если что то сломается, то придут мастера и все сделают. Можно конечно перейти на разовые вызовы мастера, ну так давайте посчитаем, во первых мастер возьмет плату за вызов, плюс почасовая оплата, плюс стоимость замены комплектующих, так еще надо со всех жильцов деньги собрать. И как думаете, что выгодней? Мне легче заплатить 350 тенге в месяц и не думать об этом, да и в подъезде чисто, тихо, нету посторонних. Да и ни кто не запрещает переходить на разовые вызова, только вопрос договоритесь ли вы со всем подъездом?
Игорь
30 января, 2017 в 16:22
Сколько вас набежало! Да еще и под копирку!
Я вам как спец, ответственно заявляю — ДЕШЕВЛЕ РАЗОВО РЕМОНТИРОВАТЬ!
А набежали вы потому, что боитесь лишиться синекуры по навязыванию никому не нужной услуги, с завышенными в несколько раз ценами.
Баке
30 января, 2017 в 16:46
Баке, не боись, все будет хорошо!
Прикол
30 января, 2017 в 17:52
Плата за ТО домофона — НЕЗАКОННА.
Домофоны и двери домофонным компаниям не принадлежат!
Я — специалист по радиоэлектронике. С большим стажем.
В домофонах НЕТ НИЧЕГО, ЧТО НУЖДАЕТСЯ В ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ!
Баке
30 января, 2017 в 16:25
я хочу поставить у себя на последнем этаже домофон на дверь лестничной площадке? сколько возьмешь за работу «специалист по радиоэлектронике»??? 4 квартиры
Прикол
30 января, 2017 в 17:54
Не соглашусь с Вами Уважаемый! Домафоны ломались и будут ломаться.А у ребят каждый день вызов от жильцов. То дверь хлопает,то ключ не открывает,то вызов не идет,то параллель..и много много еще всяких проблем. Везде все платно.и уж 120 тенге это не много.извините.но это мое мнение и я считаю это правильно.
Наташа
30 января, 2017 в 21:23
просто навязывают обслуживание системы. система по сути локальная. на подъезд. оставьте ремонт за счет жильцов, как крышу дома…как стояки в подвале. там тоже целая система…но никто не навязывает обслуживание стояков..крыш на постоянной основе)) нет. вся статья внушение…что за просмотр телевизора самсунг…необходимо платить за его использование) там же много микросхем..и стоят они дорого)) вообще с покупкой какой-либо вещи продавец выдает гарантию. три-пять лет…потом уже сами покупатели решают…что делать) есть такое понятие — как комплектность товара. люди приобретали домофонную систему в полной комплектации. а не только дверь..) вообще домофонная компания проиграет все суды…) право на гарантийное обслуживание — это право покупателя..а не обязанность)
dasistja
30 января, 2017 в 16:41
НВ объясните пожалуйста, как это без меня выставляются лайки и дизлайки? Что за ерунда?
Мойша
30 января, 2017 в 16:52
Якобы я их ставил, хотя я на эту статью впервые зашел! Не в первый раз замечаю!
Мойша
30 января, 2017 в 16:53
Бизнес построенный на связях, безграмотности и запуганности населения, видите ли отдаешь 100% цену двери, оборудования, проводки, трубки(1000%) и т.д. так мало того потом еще и плати за свое же? Что за дичь? Не ломается так часто эта система! Единственным слабым звеном является доводчик, который со временем можно и вовсе заменить на мощный газовый упор который ломается очень редко! Давно отказался от этих мошенников, грозятся подать в суд уже как пару лет, а я всё жду, хороший случай сделать судебный прецедент с оглаской на всю страну!
Мойша
30 января, 2017 в 17:11
Брат Моше, не хочу знать, что такое «доводчик», а, уж тем более — «газовый упор». У меня и так голова болью за всё человечество по самое не хочу забита.. Лучше я 120 тенге отдам..
Александр
30 января, 2017 в 20:38
Всё доходчиво нам разъяснили , с чем полностью согласна — несправедливо , что мы платим 300 тенге, а те, кто без трубок, их гости звонят и тревожат нас, мало того, что прикрываются другими коммунальными службами, так ещё и ломают , дёргают дверь. Не уважают никого: ни соседей , ни работников домофона. Это так легко говорить: хвалитесь штатом, и тд и тп, сами небось протираете штаны в жизни и рады этому. Легко сказать: разово вызову — сделают , а как на деле : так в кусты. Для меня тоже чем тратить время — вызывать неизвестно каких специалистов , заинтересованных на разовой выгоде , лучше работать с той компанией, которая нас долгие годы обслуживает . Я довольна работой домофона, плюс дополнительными их услугами, бесплатная установка и Покраска двери. Я — и мои соседи — и весь наш дом — за домофон — и Вам всем советую / принять правильное решение, и если будут люди бед трубок платить хотя бы 120 тенге — намного уменьшатся поломки, а лучше установите трубку — избавьте меня и других добросовестных соседей от надоедания, звоня в домофон ! Давайте жить дружно ! Спасибо за статью, что люди хоть некоторые , но поняли с какими трудностями в работе Вы сталкиваетесь.
Динара
30 января, 2017 в 18:48
А если не привязывать к номеру квартиры : то представляю , каких хлопот будет стоить объяснять например, гостям или скорой помощи, докторам, что живёте Вы в одной квартире — но наберите другой номер квартиры 😂
Динара
30 января, 2017 в 18:50
один фиг платить будите ..что бы вы тут не говорили..
fak
30 января, 2017 в 19:12
надо платить это правильно и не стоит отказываться … 120 тенге мелочь жизни а вы трагению раздуваете
Азиз
30 января, 2017 в 19:17
Народ 120 тенге в месяц подумайте что это такое? Да ничего! Зато вам бесплатно поставят трубку и все будет норм работать! А платить вызывать кого то это дурдом кто будет собирать деньги со всех старшая по дому? А сколько будут таких кто не будет скидывать я за ремонт? Лучше норм платить эти 300 тенге в месяц и жить спокойно зная что у тебя а подъезде тихо чисто и безопасно! Задумайтесь об этом. Мы платим за наших родных и близких которые остаются дома пока нас нет и мы знаем что дома все спокойно потому что левые в подъезд не зайдут.
Арман
30 января, 2017 в 19:36
Сейчас батон стоит 100тг а 120тг за чистоту в подъезде за спокойствие по ночам я думаю можно и нужно платить.я сама не однократно вызывала мастеров.наш домофон ломался в подъезде и трубка барахлила.пришел мастер.все починил.я осталась довольна.
Зинаида
30 января, 2017 в 21:57