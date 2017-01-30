Казахстанцы не будут получать письма и посылки из Китая до 2 февраля

Казпочта сообщила, что в связи с праздником почтовое сообщение между двумя странами временно прекращено.

В ближайшее время казахстанцам не стоит ждать письменных посланий, посылок и бандеролей из Китая. Поднебесная отмечает китайский новый год и ей не до писем. На официальной странице Казпочты в Twitter сообщается, что в связи с торжествами почтовый обмен между Казахстаном и КНР приостановлен. Передает Informburo.kz.

«В связи с празднованием Нового года в КНР, почтовый обмен между странами будет приостановлен до 2 февраля», – гласит твит.

Китайский Новый год отмечается после 1911 года, его ещё называют Праздником весны. Это один из самых масштабных и продолжительных праздников в КНР.