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Казпочта сообщила, что в связи с праздником почтовое сообщение между двумя странами временно прекращено.
В ближайшее время казахстанцам не стоит ждать письменных посланий, посылок и бандеролей из Китая. Поднебесная отмечает китайский новый год и ей не до писем. На официальной странице Казпочты в Twitter сообщается, что в связи с торжествами почтовый обмен между Казахстаном и КНР приостановлен. Передает Informburo.kz.
«В связи с празднованием Нового года в КНР, почтовый обмен между странами будет приостановлен до 2 февраля», – гласит твит.
Китайский Новый год отмечается после 1911 года, его ещё называют Праздником весны. Это один из самых масштабных и продолжительных праздников в КНР.
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Ну чорт побери.. А у меня как раз чай кончается..
Александр
30 января, 2017 в 11:46